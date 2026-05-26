PS Plus Essential : le programme de juin

En cette journée étouffante, Sony intervient pour nous proposer le menu du PlayStation Plus Essential pour le mois de juin, à télécharger dès mardi prochain, avec donc en tête d'affiche un jeu Xbox (ce n'est pas la première fois), ici l'édition tout en 1 du jeu de surviedont la suite est toujours en Early Access sur PC et Xbox Series.Il sera accompagné deainsi que, mais ce n'est pas tout car…BONUS :- Pour fêter la coupe du monde,pourra être validé dans votre catalogue jusqu'au 16 juin (il aurait du être supprimé de la liste ce 31 mai).sera proposé aux abonnés Extra & Premium le mois prochain.