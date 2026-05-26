PS Plus Essential : le programme de juin
En cette journée étouffante, Sony intervient pour nous proposer le menu du PlayStation Plus Essential pour le mois de juin, à télécharger dès mardi prochain, avec donc en tête d'affiche un jeu Xbox (ce n'est pas la première fois), ici l'édition tout en 1 du jeu de survie Grounded
dont la suite est toujours en Early Access sur PC et Xbox Series.
Il sera accompagné de Nickelodeon All Star Brawl 2
ainsi que Warhammer 40.000 Darktide
, mais ce n'est pas tout car…
BONUS :
- Pour fêter la coupe du monde, EA Sports FC 26
pourra être validé dans votre catalogue jusqu'au 16 juin (il aurait du être supprimé de la liste ce 31 mai).
- Destiny 2 : Legacy Collection
sera proposé aux abonnés Extra & Premium le mois prochain.
publié le 26/05/2026 à 14:32 par Gamekyo
Le jeu n'a tellement pas de succès que Sony fait un rappel.
En tout cas, Darktide, c'est du lourd, donc faut même pas réfléchir si on a kiffé L4D, Aliens Fireteam Elite, Deep Rock Galactic etc.