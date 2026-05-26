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PS Plus Essential : le programme de juin
En cette journée étouffante, Sony intervient pour nous proposer le menu du PlayStation Plus Essential pour le mois de juin, à télécharger dès mardi prochain, avec donc en tête d'affiche un jeu Xbox (ce n'est pas la première fois), ici l'édition tout en 1 du jeu de survie Grounded dont la suite est toujours en Early Access sur PC et Xbox Series.

Il sera accompagné de Nickelodeon All Star Brawl 2 ainsi que Warhammer 40.000 Darktide, mais ce n'est pas tout car…

BONUS :

- Pour fêter la coupe du monde, EA Sports FC 26 pourra être validé dans votre catalogue jusqu'au 16 juin (il aurait du être supprimé de la liste ce 31 mai).
- Destiny 2 : Legacy Collection sera proposé aux abonnés Extra & Premium le mois prochain.

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publié le 26/05/2026 à 14:32 par Gamekyo
commentaires (12)
skuldleif publié le 26/05/2026 à 15:01
50+% d'abonnés a ce truc
foxstep publié le 26/05/2026 à 15:11
Rendez nous le online gratuit bande de salopards
magneto860 publié le 26/05/2026 à 15:14
"EA Sports FC 26, initialement annoncé parmi les jeux du mois PlayStation Plus de mai, restera disponible en tant que jeu mensuel PlayStation Plus jusqu’au 16 juin."

Le jeu n'a tellement pas de succès que Sony fait un rappel.
magneto860 publié le 26/05/2026 à 15:16
Pour rappel, EA Sports FC 26 a également une édition gratuite appelée Showcase (c'est la première fois je crois bien ?) permettant de tester le jeu avant d'acheter ou de s'abonner.
sosky publié le 26/05/2026 à 15:26
Mouais, plutôt en attente de la 1.0 de Grounded 2 au lieu de rester sur le 1 sur la PS5...
zekk publié le 26/05/2026 à 15:31
MS qui offre le meilleur jeu du mois
kalas28 publié le 26/05/2026 à 16:35
zekk pas vraiment darktide est du même niveau.
idd publié le 26/05/2026 à 16:40
ça fait quand même 5 jeux plutot axés multi, ils sont au courant d'un confinement avant nous ?
zekk publié le 26/05/2026 à 17:53
kalas28 bon j'avoue, celui là, je ne le connais pas
grievous32 publié le 26/05/2026 à 18:20
Kalas28 Zekk les deux jeux sont différents quand même, t'as un survival coop d'un côté et un Left4Dead like de l'autre.
En tout cas, Darktide, c'est du lourd, donc faut même pas réfléchir si on a kiffé L4D, Aliens Fireteam Elite, Deep Rock Galactic etc.
zekk publié le 26/05/2026 à 18:26
grievous32 après on parle en terme de qualité, les deux sont du lourd !
rasalgul publié le 26/05/2026 à 18:51
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Fiche descriptif
Grounded
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Nom : Grounded
Support : PC
Editeur : Microsoft
Développeur : Obsidian Entertainment
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox One
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