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Genshin Impact se prépare pour la Switch 2
Vous voyez le trailer ci-dessous ? Il a 6 ans et non, Genshin Impact n'est jamais sorti sur Nintendo Switch, on le sait aujourd'hui pour des raisons purement techniques avouées à demi-mot par l'éditeur, mais hors de question de se passer du public Nintendo.

Une version Switch 2 serait donc naturellement en préparation et ce qui vient de le prouver, c'est la dernière mise à jour du jeu qui ajoute dans son code source les mentions pour lier son compte avec la console précitée. La même chose avait eu lieu pour la Xbox Series, avant un lancement quelques mois après.

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link49, anthurus, aeris201, kisukesan
publié le 21/05/2026 à 07:56 par Gamekyo
commentaires (17)
kikoo31 publié le 21/05/2026 à 10:12
Genshin arrive à sa région final mais bon
comme on dit avec Nintendo
quand ils font des portages
"c'est jamais trop tard"
5120x2880 publié le 21/05/2026 à 11:17
kikoo31 D'après Mihoyo, il y a deux ou trois lives, ils ont dit que le jeu devrait durer plus de 20 ans encore. Tant qu'il est dans le top 10 des charts, ça ne s'arrêtera jamais.
darkxehanort94 publié le 21/05/2026 à 12:29
5120x2880 HI3 est dans le top 500, il est toujours la, le jeu d'avant aussi d'ailieurs.
hyoga57 publié le 21/05/2026 à 12:52
kikoo31 C’est loin d’être la région finale tu sais.
rupinsansei3 publié le 21/05/2026 à 13:07
Genshi ramage
5120x2880 publié le 21/05/2026 à 13:39
darkxehanort94 Ça garanti moins qu'il sera encore là dans 20 ans, parallèlement au top 10, c'est sûrement pour ça qu'ils l'ont dit pour Genshin et pas Honkai Impact.
foxstep publié le 21/05/2026 à 14:21
Petit HS d'ailleurs (ou pas?) ça vient de me faire pense que la nouvelle quete archon luna 6 est plus longue que le RE3 remake
kikoo31 publié le 21/05/2026 à 15:37
hyoga57 khaenri'ah n'existe plus tu sais
5120x2880 mouais le fameux Genshin 2,on attends pour voir ,ils vont sûrement trouver une pirouette venu de nulle part pour prolonger le jeu
D'ici j aurais déjà assez donné
Sauf Hype de leur part
hyoga57 publié le 21/05/2026 à 15:45
kikoo31 Genshin Impact ne se limitera pas qu’aux régions des archons tu sais.
kikoo31 publié le 21/05/2026 à 15:52
hyoga57 non,Hoyoverse ont prévu 5 chapitres au départ,point.
Comme je l'ai dit ils vont rajouter des régions pour augmenter la durée de vie artificiellement a la Nodkrai, d'ailleurs apparemment,ça parle de schnezaya qui va durer 2 ans
hyoga57 publié le 21/05/2026 à 16:22
kikoo31 Le départ oui et non, car le jeu devait durer 20 ans avec une région par an. Donc va falloir revoir ton calcul.
hyoga57 publié le 21/05/2026 à 16:23
Et la map est loin d’être remplie au passage. Et avec le temple de l’espace, c’est la porte ouverte à d’autres régions en dehors de Teyvat comme les Abysses.
bladagun publié le 21/05/2026 à 16:36
Perso j'attend une sorte de fausse conclusion avec les fyui et j'abandonne je suis dessus depuis le début et je foire 2 50/50 sur 3 à chaUe fois et ce depuis natlan commence a en avoir marre j'ai pull sur chacun, j'ai pas pu avoir ineffa, varka, flint, durin et là j'ai raté Nicole donc bon...mon frère lui on fait nos pull ensemble et lui il a eu tout le monde...et il a pas plus de gemmes que moi
gamesebde3 publié le 21/05/2026 à 17:22
J'aime bien genshin Impact mais les mises à jour énormes sont un véritable problème. De par le qui temps qu'il faut pour les télécharger et la place que ça prend.
Et ça ne va pas s'améliorer sur switch 2.
5120x2880 publié le 21/05/2026 à 17:56
kikoo31 Ils ont pas besoin de faire de pirouettes, l'histoire de base c'est un couple de jumeaux qui parcours l'espace en vaisseau, et il y a toujours des régions intermédiaires entre les nations, c'est pas propre à Nod-Krai.
kikoo31 publié le 21/05/2026 à 18:10
hyoga57 c'est du marketing ,hein ..
evidemment qu'ils vont dire que ça va continuer surtout que Genshin est TOP 1 des revenu Gatcha

20 ans c'est pour assurer les actionnaires et joueurs

ça durera tant que ça marchera et tant que les whales payent
kikoo31 publié le 21/05/2026 à 18:11
5120x2880
en effet,Genshin 2 ce sera ailleurs que sur Teivat ,peut être
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Genshin Impact
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Nom : Genshin Impact
Support : PC
Editeur : Hoyoverse
Développeur : Hoyoverse
Genre : action-RPG
Autres versions : PlayStation 4 - Switch
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