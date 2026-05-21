Genshin Impact se prépare pour la Switch 2

Vous voyez le trailer ci-dessous ? Il a 6 ans et non,n'est jamais sorti sur Nintendo Switch, on le sait aujourd'hui pour des raisons purement techniques avouées à demi-mot par l'éditeur, mais hors de question de se passer du public Nintendo.Une version Switch 2 serait donc naturellement en préparation et ce qui vient de le prouver, c'est la dernière mise à jour du jeu qui ajoute dans son code source les mentions pour lier son compte avec la console précitée. La même chose avait eu lieu pour la Xbox Series, avant un lancement quelques mois après.