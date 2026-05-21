Genshin Impact se prépare pour la Switch 2

Vous voyez le trailer ci-dessous ? Il a 6 ans et non, Genshin Impact n'est jamais sorti sur Nintendo Switch, on le sait aujourd'hui pour des raisons purement techniques avouées à demi-mot par l'éditeur, mais hors de question de se passer du public Nintendo.
Une version Switch 2 serait donc naturellement en préparation et ce qui vient de le prouver, c'est la dernière mise à jour du jeu qui ajoute dans son code source les mentions pour lier son compte avec la console précitée. La même chose avait eu lieu pour la Xbox Series, avant un lancement quelques mois après.
comme on dit avec Nintendo
quand ils font des portages
"c'est jamais trop tard"
5120x2880 mouais le fameux Genshin 2,on attends pour voir ,ils vont sûrement trouver une pirouette venu de nulle part pour prolonger le jeu
D'ici j aurais déjà assez donné
Sauf Hype de leur part
Comme je l'ai dit ils vont rajouter des régions pour augmenter la durée de vie artificiellement a la Nodkrai, d'ailleurs apparemment,ça parle de schnezaya qui va durer 2 ans
Et ça ne va pas s'améliorer sur switch 2.
evidemment qu'ils vont dire que ça va continuer surtout que Genshin est TOP 1 des revenu Gatcha
20 ans c'est pour assurer les actionnaires et joueurs
ça durera tant que ça marchera et tant que les whales payent
en effet,Genshin 2 ce sera ailleurs que sur Teivat ,peut être