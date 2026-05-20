Outward 2 : une date pour le lancement de l'Early Access + un petit trailer pour le troll

Un peu plus de deux ans après son annonce,commence à préciser ses premiers plans de sortie avec une ultime bêta fermée pour ce 26 mai et le lancement d'une Early Access PC le 7 juillet (Steam, EGS et GOG). L'expérience se peaufinera au fil du temps, et des versions consoles sont promises une fois venue l'heure de la 1.0.Et si vous n'avez jamais entendu parler de cette franchise, rappelons que le premier épisode fut une excellente surprise pour son développeur (plus d'un million de ventes) grâce à un fort bouche-à-oreille autour d'une communauté prêtant attention aux arguments : un pur jeu d'aventure sans la moindre indication, jouable en split-screen coop.Cette suite ajoutera un système saisonnier, un éditeur de personnage et travaillera le système de combats tout comme les réactions des PNJ, en plus d'une naturelle upgrade graphique. Mais comme l'équipe aime bien troll, voici un nouveau trailer… avec les configs mises au minimum.