Game Pass : les prochains jeux du service

Xbox vient de nous dévoiler la liste des jeux Game Pass pour les quelques jours à venir, avec en principale représentant celui disponible depuis quelques heures, donc bien évidemment Forza Horizon 6. Il sera accompagné de quelques gourmandises dont Remnant II, la réédition « tout-en-un » de The Outer Worlds, Echo Generation 2, FFVI Pixel Remastered et Jurassic World 3. Bonne appétit.
(Note :
- Sauf indication contraire, tous concernent aussi le PC si ce n'est déjà fait.
- Certains jeux Premium sont déjà disponibles en Ultimate.)
Dès le Game Pass Premium :
- Dead Static Drive (20 mai)
- My Friend Peppa Pig (20 mai)
- Pigeon Simulator (20 mai)
- Remnant II (20 mai)
- Winter Burrow (20 mai)
- Escape Simulator (26 mai)
- The Outer Worlds : Spacer's Choice Edition (27 mai)
- Kabuto Park (28 mai)
- Final Fantasy VI Pixel Remastered (2 juin)
- Jurassic World Evolution 3 (2 juin)