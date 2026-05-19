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Game Pass : les prochains jeux du service
Xbox vient de nous dévoiler la liste des jeux Game Pass pour les quelques jours à venir, avec en principale représentant celui disponible depuis quelques heures, donc bien évidemment Forza Horizon 6. Il sera accompagné de quelques gourmandises dont Remnant II, la réédition « tout-en-un » de The Outer Worlds, Echo Generation 2, FFVI Pixel Remastered et Jurassic World 3. Bonne appétit.

(Note :
- Sauf indication contraire, tous concernent aussi le PC si ce n'est déjà fait.
- Certains jeux Premium sont déjà disponibles en Ultimate.)


Dès le Game Pass Premium :

- Dead Static Drive (20 mai)
- My Friend Peppa Pig (20 mai)
- Pigeon Simulator (20 mai)
- Remnant II (20 mai)
- Winter Burrow (20 mai)
- Escape Simulator (26 mai)
- The Outer Worlds : Spacer's Choice Edition (27 mai)
- Kabuto Park (28 mai)
- Final Fantasy VI Pixel Remastered (2 juin)
- Jurassic World Evolution 3 (2 juin)

Game Pass Ultimate :

- Forza Horizon 6 (disponible)
- Luna Abyss (21 mai)
- Echo Generation 2 (27 mai)
- Crashout Crew (28 mai)

Attention, Metaphor ReFantazio et Persona 4 Golden quittent le service le 31 mai. Bonne chance si vous voulez torcher l'un ou l'autre d'ici-là.









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publié le 19/05/2026 à 14:50 par Gamekyo
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Forza Horizon 6
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Nom : Forza Horizon 6
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Playground Games
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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