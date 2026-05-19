Game Pass : les prochains jeux du service

Xbox vient de nous dévoiler la liste des jeux Game Pass pour les quelques jours à venir, avec en principale représentant celui disponible depuis quelques heures, donc bien évidemment. Il sera accompagné de quelques gourmandises dont, la réédition « tout-en-un » deet. Bonne appétit.Dès le Game Pass Premium :(20 mai)(20 mai)(20 mai)(20 mai)(20 mai)(26 mai)(27 mai)(28 mai)(2 juin)(2 juin)Game Pass Ultimate :(disponible)(21 mai)(27 mai)(28 mai)Attention,etquittent le service le 31 mai. Bonne chance si vous voulez torcher l'un ou l'autre d'ici-là.