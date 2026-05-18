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Subnautica 2 : un lancement explosif, qui permet au studio de prendre sa revanche sur Krafton
Les mecs de Unknown Worlds ont dû se prendre une belle murge ce week-end suite au lancement de Subnautica 2 : l'accès anticipé a affolé les compteurs Steam avec un pic explosif de 467.000 connectés simultanément., et la boîte a annoncé 2 millions de ventes en l'espace de 12h, sans même parler du petit bonus incarné par le chèque de Xbox pour l'accès Game Pass Ultimate.

Autant dire que Krafton va devoir lâcher lui aussi un sacré billet et l'on tient de fait à rappeler la petite histoire : l'éditeur sud-coréen (qui a racheté Unknown Worlds en 2021) a promis un joli bonus de 250 millions de dollars au studio s'il atteignait les objectifs financiers fin 2025. Mais l'Early Access de Subnautica 2 a été reportée en 2026 (pour la semaine dernière donc), et Krafton a retiré sa promesse avant de se prendre une procédure judiciaire en pleine face, l'obligeant à faire machine-arrière pour une deadline fixée à septembre 2026. Et visiblement, pas besoin d'attendre jusque-là.

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sabelette
publié le 18/05/2026 à 09:32 par Gamekyo
commentaires (13)
shanks publié le 18/05/2026 à 09:34
Info complémentaire : selon plusieurs documents fuités durant l'affaire judiciaire, le PDG de Krafton avait de base utilisé ChatGPT pour trouver le moyen de contourner sa promesse afin de ne pas cracher la thune
rogeraf publié le 18/05/2026 à 09:51
Faut faire quoi dans ce jeu ?
syoshu publié le 18/05/2026 à 09:58
Je comprends pas, si la promesse stipule que c'est 2025, et que le jeu sort maintenant. Si ils ont dépassé la deadline c'est normal qu'ils ne touchent pas le bonus, où il y a autre chose ?
bennj publié le 18/05/2026 à 10:15
syoshu le nouveau pdg de la boite (nommé par Krafton) a repoussé exprès la date de sortie de l'early access à 2026 alors que d'après le dev ils étaient prêt pour la sortie initialie, juste pour que le studio et les dev ne touche pas les 250 millions promis lors du rachat du studio.
bennj publié le 18/05/2026 à 10:16
syoshu https://thisweekinvideogames.com/news/subnautica-2-delay-krafton-unknown-worlds-payout-at-risk-bloomberg-report/
ouroboros4 publié le 18/05/2026 à 10:29
Le jeu se mange d'ailleurs un Bad buzz car les CGU du jeu sont apparement totalement lunaire.
altendorf publié le 18/05/2026 à 12:17
shanks Mais comment ils ont su qu'il avait utilisé ChatGPT ?
shanks publié le 18/05/2026 à 12:24
altendorf
Aujourd'hui on reconnaît facilement certaines choses avec les IA, dans la tournure de style, certaines ponctuations, etc.
altendorf publié le 18/05/2026 à 12:27
shanks Ah ok c'était directement dans les documents, vraiment pas malin le mec.
ravyxxs publié le 18/05/2026 à 13:26
bennj

ouroboros4 Soit plus explicique si tu peux stp. merci.
akinen publié le 18/05/2026 à 13:41
Magnifique. Plus qu’à purger tous les délires fortnite du jeu final et le proposer sur PS5/6
masharu publié le 18/05/2026 à 14:42
ravyxxs Parmi les trucs délirants :
- Plus un achat mais une licence donc derrière ils peuvent te retirer l'accès au jeu si tu violes leur propre règle.
- Pas d'enregistrement, pas de streaming, pas de capture d'écran sans l'accord de Krafton.
- Tu ne peux pas utiliser le jeu sur plusieurs appareils (en gros c'est 1 achat par PC)
- Ils peuvent supprimer ton compte Krafton si tes informations ne sont pas exacte.
ravyxxs publié le 18/05/2026 à 15:13
masharu Merci pour les infos.

De ce que je comprends, la majorité des choses, sont normal pour EULA, certains passage, donc ajouté par l'équipe sont assez difficile. Moi ce qui me rebute le plus c'est ça : - Pas d'enregistrement, pas de streaming, pas de capture d'écran sans l'accord de Krafton.

J'ai acheté le jeu...allo la terre ?? Ils ont fumé eux...
Gras
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Fiche descriptif
Subnautica 2
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Nom : Subnautica 2
Support : PC
Editeur : Krafton
Développeur : Unknown Worlds
Genre : simulation
Autres versions : Xbox Series X
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