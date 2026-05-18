Subnautica 2 : un lancement explosif, qui permet au studio de prendre sa revanche sur Krafton

Les mecs de Unknown Worlds ont dû se prendre une belle murge ce week-end suite au lancement de: l'accès anticipé a affolé les compteurs Steam avec un pic explosif de 467.000 connectés simultanément., et la boîte a annoncé 2 millions de ventes en l'espace de 12h, sans même parler du petit bonus incarné par le chèque de Xbox pour l'accès Game Pass Ultimate.Autant dire que Krafton va devoir lâcher lui aussi un sacré billet et l'on tient de fait à rappeler la petite histoire : l'éditeur sud-coréen (qui a racheté Unknown Worlds en 2021) a promis un joli bonus de 250 millions de dollars au studio s'il atteignait les objectifs financiers fin 2025. Mais l'Early Access dea été reportée en 2026 (pour la semaine dernière donc), et Krafton a retiré sa promesse avant de se prendre une procédure judiciaire en pleine face, l'obligeant à faire machine-arrière pour une deadline fixée à septembre 2026. Et visiblement, pas besoin d'attendre jusque-là.