Subnautica 2 : un lancement explosif, qui permet au studio de prendre sa revanche sur Krafton
Les mecs de Unknown Worlds ont dû se prendre une belle murge ce week-end suite au lancement de Subnautica 2 : l'accès anticipé a affolé les compteurs Steam avec un pic explosif de 467.000 connectés simultanément., et la boîte a annoncé 2 millions de ventes en l'espace de 12h, sans même parler du petit bonus incarné par le chèque de Xbox pour l'accès Game Pass Ultimate.
Autant dire que Krafton va devoir lâcher lui aussi un sacré billet et l'on tient de fait à rappeler la petite histoire : l'éditeur sud-coréen (qui a racheté Unknown Worlds en 2021) a promis un joli bonus de 250 millions de dollars au studio s'il atteignait les objectifs financiers fin 2025. Mais l'Early Access de Subnautica 2 a été reportée en 2026 (pour la semaine dernière donc), et Krafton a retiré sa promesse avant de se prendre une procédure judiciaire en pleine face, l'obligeant à faire machine-arrière pour une deadline fixée à septembre 2026. Et visiblement, pas besoin d'attendre jusque-là.
Aujourd'hui on reconnaît facilement certaines choses avec les IA, dans la tournure de style, certaines ponctuations, etc.
ouroboros4 Soit plus explicique si tu peux stp. merci.
- Plus un achat mais une licence donc derrière ils peuvent te retirer l'accès au jeu si tu violes leur propre règle.
- Pas d'enregistrement, pas de streaming, pas de capture d'écran sans l'accord de Krafton.
- Tu ne peux pas utiliser le jeu sur plusieurs appareils (en gros c'est 1 achat par PC)
- Ils peuvent supprimer ton compte Krafton si tes informations ne sont pas exacte.
De ce que je comprends, la majorité des choses, sont normal pour EULA, certains passage, donc ajouté par l'équipe sont assez difficile. Moi ce qui me rebute le plus c'est ça : - Pas d'enregistrement, pas de streaming, pas de capture d'écran sans l'accord de Krafton.
J'ai acheté le jeu...allo la terre ?? Ils ont fumé eux...