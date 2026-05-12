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Marvel Tokon proposera un long mode Histoire, mais sans gameplay (comme Guilty Gear donc)
Cela risque d'en faire râler plus d'un et encore plus à cette époque où chacun veut proposer des modes solo un peu plus travaillés que la moyenne : Arc System Works confirme auprès de 4Gamer que le mode Histoire de Marvel Tokon Fighting Souls reprendra le même procédé que pour Guilty Gear Strive, dont des histoires à suivre de manière passive sans la moindre forme de gameplay.

Alors après, y a du taf car on parle quand même de 10h de comics interactifs avec des animations dans chaque case et une dizaine de doublages (bien plus que les 3 habituels chez le développeur, merci Sony), mais probablement pas de quoi faire sauter ceux qui s'attendaient à toute autre chose, devant du coup probablement se contenter de l'Arcade et du Online.

Pour le reste, avec le sortie prévue le 6 août (PC, PS5), ASW ne devrait plus tarder à lever le voile sur les deux teams restantes des cinq du lancement, pour un total de 20 persos.

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publié le 12/05/2026 à 20:02 par Gamekyo
commentaires (7)
victornewman publié le 12/05/2026 à 21:23
visual novel ?
aozora78 publié le 12/05/2026 à 22:00
En vrai les mode story dans les jeux de combat ça a quasiment toujours été naze non ?
shanks publié le 12/05/2026 à 22:00
victornewman
Pas vraiment, tu peux limite ne rien toucher et tout se fait tout seul (t'as quand même une option pour pause, zoom sur les cases, accélération, etc).
ravyxxs publié le 12/05/2026 à 22:58
aozora78 NetherRealm Studios,Capcom et Harada te passe le bonjour.
xynot publié le 12/05/2026 à 23:11
Mouai, un peu naze sur le coup
terminagore publié le 12/05/2026 à 23:26
aozora78

Pas vraiment non, Les anciens Guilty (avant Xrd), Blazblue, proposaient des modes histoire très cool.
burningcrimson publié le 12/05/2026 à 23:48
terminagore niveau mode histoire BlazBlue reste le numéro 1
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Fiche descriptif
Marvel Tokon Fighting Souls
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Nom : Marvel Tokon Fighting Souls
Support : PC
Editeur : PlayStation Studios
Développeur : Arc System Works
Genre : combat
Autres versions : Playstation 5
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