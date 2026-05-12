Marvel Tokon proposera un long mode Histoire, mais sans gameplay (comme Guilty Gear donc)
Cela risque d'en faire râler plus d'un et encore plus à cette époque où chacun veut proposer des modes solo un peu plus travaillés que la moyenne : Arc System Works confirme auprès de 4Gamer que le mode Histoire de Marvel Tokon Fighting Souls reprendra le même procédé que pour Guilty Gear Strive, dont des histoires à suivre de manière passive sans la moindre forme de gameplay.
Alors après, y a du taf car on parle quand même de 10h de comics interactifs avec des animations dans chaque case et une dizaine de doublages (bien plus que les 3 habituels chez le développeur, merci Sony), mais probablement pas de quoi faire sauter ceux qui s'attendaient à toute autre chose, devant du coup probablement se contenter de l'Arcade et du Online.
Pour le reste, avec le sortie prévue le 6 août (PC, PS5), ASW ne devrait plus tarder à lever le voile sur les deux teams restantes des cinq du lancement, pour un total de 20 persos.
Pas vraiment, tu peux limite ne rien toucher et tout se fait tout seul (t'as quand même une option pour pause, zoom sur les cases, accélération, etc).
Pas vraiment non, Les anciens Guilty (avant Xrd), Blazblue, proposaient des modes histoire très cool.