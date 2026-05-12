Marvel Tokon proposera un long mode Histoire, mais sans gameplay (comme Guilty Gear donc)

Cela risque d'en faire râler plus d'un et encore plus à cette époque où chacun veut proposer des modes solo un peu plus travaillés que la moyenne : Arc System Works confirme auprès de 4Gamer que le mode Histoire dereprendra le même procédé que pour, dont des histoires à suivre de manière passive sans la moindre forme de gameplay.Alors après, y a du taf car on parle quand même de 10h de comics interactifs avec des animations dans chaque case et une dizaine de doublages (bien plus que les 3 habituels chez le développeur, merci Sony), mais probablement pas de quoi faire sauter ceux qui s'attendaient à toute autre chose, devant du coup probablement se contenter de l'Arcade et du Online.Pour le reste, avec le sortie prévue le 6 août (PC, PS5), ASW ne devrait plus tarder à lever le voile sur les deux teams restantes des cinq du lancement, pour un total de 20 persos.