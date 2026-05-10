Cinéma : Super Mario Galaxy n'atteindra probablement pas le milliard au box office

On n'ira pas parler de flop, très loin de là même, mais la chute reste notable pour les aventures du plombier de Nintendo au cinéma : alors que le premier film a terminé sa carrière à 1,36 milliard de dollars au box-office,pointe actuellement autour des 925 millions sans grand espoir d'aller plus loin maintenant que le film est disponible en VOD, légalement ou non.30 % de moins donc, peut-être par la chute constante du pouvoir d'achat, peut-être parce que l'effet de surprise n'y est plus, et peut-être aussi parce que le bouche-à-oreille est moins impactant que pour le premier, encore que le public a majoritairement apprécié contrairement à la presse.Nintendo répondra de nouveau présent dans les salles en 2027 (, aux côtés de Sony Pictures) et de nouveau avec Illumination en 2028 pour une nouvelle adaptation (mais laquelle ?).