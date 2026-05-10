Cinéma : Super Mario Galaxy n'atteindra probablement pas le milliard au box office
On n'ira pas parler de flop, très loin de là même, mais la chute reste notable pour les aventures du plombier de Nintendo au cinéma : alors que le premier film a terminé sa carrière à 1,36 milliard de dollars au box-office, Super Mario Galaxy pointe actuellement autour des 925 millions sans grand espoir d'aller plus loin maintenant que le film est disponible en VOD, légalement ou non.
30 % de moins donc, peut-être par la chute constante du pouvoir d'achat, peut-être parce que l'effet de surprise n'y est plus, et peut-être aussi parce que le bouche-à-oreille est moins impactant que pour le premier, encore que le public a majoritairement apprécié contrairement à la presse.
Nintendo répondra de nouveau présent dans les salles en 2027 (The Legend of Zelda, aux côtés de Sony Pictures) et de nouveau avec Illumination en 2028 pour une nouvelle adaptation (mais laquelle ?).
- Sauf MAJ surprise des données ou grignotage dans les derniers jours, Super Mario Galaxy finira derrière Minecraft (960 millions).
Le film est tellement bien j’adore
Est-ce qu'il pourrait atteindre le milliard ?
C'est hyper attendu par les fans, donc ca commence plus fort, mais ça fini souvent derrière parce que tout le monde n'a pas aimé le premier et ne ressent pas le besoin de repasser à la caisse
Ça reste un énorme succès, bien plus rentable et bcp plus rapidement que l'extrême majorité des JV.
Pr un jeu "premium", il faut de 20 a 30 millions de vente pr faire un tel CA..
Ah ouais quand meme
Très belle visibilité pour Fox
Les nouvelles generations de joueurs le connaissent un peu via Smash Bros mais sa popularité se voit davantage renforcé. Ce sera day one le 25 juin pour des anciens comme moi et j'espere aussi pour des nouveaux
Même pas encore vu ce truc et pas envie
maleman
« Ouf » tu dis... ? Son score au film équivaut à ce que la saga Harry Potter a rapporté au plus haut de sa gloire (plus ou moins). Franchement, je trouve ça quelque peu honteux qu'un film Mario, aussi bien qu'il se peut être, puisse générer autant de pognon (y compris même le premier), de même que je trouve honteux, qu'un film Minecraft ait fait genre mieux que bien d'autres films qui, entre-guillemets, le méritaient plus, ou méritaient tout au moins de crever le plafond comme ils l'ont fait. (Je relativise néanmoins la notion de mérite, parce que, dans ce monde, rien ne se mérite vraiment, du fait justement que tout s'obtienne, peu importe nos états d'âme.)
Ou peut être que les gens non plus les moyens de se divertir, que le prix de l'essence a explosé, que se nourrir devient compliqué pour beaucoup, que l'avenir est incertain, que des familles non pas envie de claquer 100 balle pour emmèner leurs gosse voir un film.
Peut être peut être ou encore peut être.
Ce qui est sur c'est que comparé la situation d'aujourd'hui a celle d'avant février 2026 n'a aucun intérêt
110 millions hors marketing.
a moins d'une période de vacances scolaires proches pour donner un dernier coup de collier, on va sans doute plutôt atteindre les 950 millions.
La fin annonce déjà un troisième épisode à base une fois de plus de Princesse...en fait c'est plutôt Super Princesse Galaxy que Mario cette histoire
Placement porduit Donkey Kong pour le premier et Star Fox pour le second...on va surement avoir des prédictions d'un jeu Switch 2 lors du premier trailer du prochain film Mario. ...et peut-être aussi pour Zelda
Le gros échec de Mario est certainement la Chine avec seulement 18,7 millions de gains...8 à l'ouverture donc le film n'a jamais décollé.
Tout comme StarWars, Mario a un problème il ne fait pas partie de l'histoire des gens, la Chine à cette époque (année 80 ) était sans doute encore pauvre et dans les rizières et surtout le pays n'est pas un marché pour les consoles.
et actuellement le Japon n'a obtenu que 16 millions même si la sortie est récente on peut presque parler de flop sur le territoire principal, le film est certes récent là-bas mais y'a pas de raz de marée.
Je suis nintendo je fais un film avec Donkey Kong, il y a tous les ingrédients pour les films comme les Minions, monsters & compagnie ou autre moi, moche et méchant
Mais ça sert à rien de se focaliser sur la popularité d'une licence, suffit de voir Marvel... À part SpiderMan et Hulk (voir Ironman), tout le reste était inconnu du grand public et le succès a été là
Pour l'instant ce nouveau Mario movie est toujours en salle et ça compte. Mais il est clair qu'il ne fera pas autant que le premier et l'essentiel c'est qu'il soit rentable vu qu'il fera 10 fois son budget en salle plus la vod et les plateformes de streaming à abonnement puis viendra l'achat des chaîne TV et la vente physique.
Je crois nintendo sera heureux.
Je n'irai pas voir le deuxième et encore moins le troisième. Tous mes doutes ont été confirmés à la lecture de différents avis sur internet.
Dommage mais ils n'amélioreront pas la formule.
1 USA $405,515,565
2 Mexique $63,783,127
3 Royaume-Uni $47,582,234
4 France $46,974,614
5 Allemagne $39,538,607
6 Australie $26,641,360
7 Espagne $22,635,998
8 Chine $18,712,910
9 Brésil $17,347,369
10 Italie $16,401,562
11 Japon $16,369,593
12 Amérique centrale $13,692,262
13 Colombie $11,646,239
14 Pays-Bas $11,513,237
Les USA réalise à eux seul la presque moitié des résultats!
L'Amérique du Sud semble bien fonctionné pour Mario
Comparatif avec le film MARIO BROS (2024):
MARIO BROS USA $574,934,330
Mario GALAXY USA $405,515,565
MARIO BROS Japon $101,918,067
Mario GALAXY Japon $16,369,593
même si le film est récent, à moins de l'arrivée de vacances scolaires au Japon qui changerait la donne, là on peut parler de désaveu total
MARIO BROS Mexico $85,378,425
Mario GALAXY Mexique $63,783,127
MARIO BROS Royaume-Uni $67,934,434
Mario GALAXY Royaume-Uni $47,582,234
MARIO BROS France $62,851,536
Mario GALAXY France $46,974,614
MARIO BROS Allemagne $56,650,382
Mario GALAXY Allemagne $39,538,607
MARIO BROS Brésil $26,798,740
Mario GALAXY Brésil $17,347,369
MARIO BROS Australie $33,453,796
Mario GALAXY Australie $26,641,360
MARIO BROS Espagne $29,917,392
Mario GALAXY Espagne $22,635,998
MARIO BROS Italy $22,040,273
Mario GALAXY Italie $16,401,562
MARIO BROS China $24,947,846
Mario GALAXY Chine $18,712,910
MARIO BROS Amérique centrale $19,994,314
Mario GALAXY Amérique centrale $13,692,262
MARIO BROS Colombia $14,578,123
Mario GALAXY Colombie $11,646,239
MARIO BROS Pays-Bas $20,020,530
Mario GALAXY Pays-Bas $11,513,237
On notera la chute stratosphérique en Corée du Sud :
MARIO BROS South Korea $18,126,152
Mario GALAXY South Korea $4,529,276
On peut imputer la chute à sans doute:
-pas d'effet surprise comme avec Mario Bros the movie et même si c'est un peu selon les goûts un film moins inspiré.
-la critique qui a fracassé le film semble l'argument le plus plausible.
-j'ai également regardé les chiffres au moyen-orient mais en fait même avec l'aspect période de guerre, les chiffres paraissent correctes.
-Un second film arrivant très (trop ?) vite après le premier diminuant l'aspect évènement.
Maintenant la véritable conclusion si le premier film n'avait fait que 500 millions de bénéfices on aurait parlé de succès donc là quoiqu'il arrive c'est super satisfaisant même à 950 millions de bénéfices (on est dans une situation à la Avatar 3)...par contre le troisième film Mario sera regardé de plus près.
MARIO BROS Budget $100,000,000
MARIO GALAXY Budget $110,000,000
https://www.youtube.com/watch?v=SMpxTFHQ5to
Ce n'est car il fait moins que le premier qui avait en plus de l'effet "premier film de Nintendo" pour l'implication direct dans sa production avait aussi la période d'après Covid, et que beaucoup de personnes retrouvaient les salles de cinéma enfin en famille après la période du Covid19.
Nous sommes dans une période de crise internationale à plusieurs niveaux, et à date, le film resre le meilleur en 2026 et de loin...
Rang Film Recettes mondiales
1 The Super Mario Galaxy Movie ~ 922 M$
2 Pegasus 3 ~ 650 M$
3 Project Hail Mary ~ 644 M$
4 Michael ~ 497 M$
5 Hoppers ~ 380 M$
6 The Devil Wears Prada 2 ~ 269 M$
7 Wuthering Heights ~ 242 M$
8 Scream 7 ~ 214 M$
Temps que les jeux Sony qui passe en film comme Gran turismo qui a fait un flop, ça va le rassurer lol