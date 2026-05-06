Nintendo : un Starfox Direct... maintenant !
Nintendo ne cherche même plus à avoir une logique dans sa communication et est passé par son application Today pour annoncer un Starfox Direct
... 15 minutes avant sa tenue, donc à minuit pile.
On regarde ça et on debrief.
publié le 06/05/2026 à 21:54 par Gamekyo
Enfin du nouveau !
Moi j'allais tranquillement prendre ma "carte" du jour Mario Galaxy quand je suis tombé dessus. Je suppr mon article si tu veux
tkt
Et ils vont te rajouter des cutscenes osef pour rallonger la durée de vie rachitique du jeu d'origine.
S'ils vendent ça 60/70 balles...
Au moins ils assument d'être incapables de faire une suite meilleure, ça vaut mieux que de pondre un étron comme Metroid Prime 4
L'impression de rouler dans une Citroën Ami sur une autoroute...
Vivement que ce Fzero/Wipeout like sorte https://www.youtube.com/watch?v=Cx1D70YFj8M
Gamin, j'économisais de ouf pour pouvoir me payer ça.
Maintenant, je ne vais pas bouder mon plaisir.
DAY ONE !
"c'est très cher et y'a pas pire"
Je crois que la bagnole du sketch était une Polonez FSO, et c'était VRAIMENT de la merde
Et en plus jouable au joycon souris
Annoncer un Direct surprise 15min avant c'est du genie
Même Nintendo n'y croit pas ..
Je pense que c'est le premier jeu Switch 2 qui m'intéresse vraiment
Pas fan du rendu de Fox par contre
Après ouais le jeu donne une impression de lenteur.
jofe C'est le meilleur jeu pour rebooté la série et puis qui en a quelquechose a foutre en 2026 du "remake" 3DS. Ca me fait penser aux mêmes gars qui disait qu'Ocarina n'a pas besoin de remake parce qu'il y a la version 3DS
ça lui va bien comme slogan oui
esets C'est pour pouvoir mettre le jeu en cartouche.