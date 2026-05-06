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Nintendo : un Starfox Direct... maintenant !
Nintendo ne cherche même plus à avoir une logique dans sa communication et est passé par son application Today pour annoncer un Starfox Direct... 15 minutes avant sa tenue, donc à minuit pile.

On regarde ça et on debrief.

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Qui a aimé ?
aeris112, nicolasgourry, ouken
publié le 06/05/2026 à 21:54 par Gamekyo
commentaires (40)
shanks publié le 06/05/2026 à 21:55
Minuit pile
mercure7 publié le 06/05/2026 à 21:56
Ils ont dû se dire que le matraquage marketing d'Aeris666 ne suffirait pas à tenir tout 2026 . . .

Enfin du nouveau !
giru publié le 06/05/2026 à 21:56
Nice
aeris112 publié le 06/05/2026 à 21:59
51love publié le 06/05/2026 à 22:00
Wow! lets go!
gaeon publié le 06/05/2026 à 22:00
shanks Ah on a posté en même temps!

Moi j'allais tranquillement prendre ma "carte" du jour Mario Galaxy quand je suis tombé dessus. Je suppr mon article si tu veux
nicolasgourry publié le 06/05/2026 à 22:01
C'est quoi ce délire, comme ça d'un coup !
shanks publié le 06/05/2026 à 22:01
gaeon
tkt
nicolasgourry publié le 06/05/2026 à 22:03
Comment faire durer le succès du film ^^
rupinsansei3 publié le 06/05/2026 à 22:05
Un remaster...
ouroboros4 publié le 06/05/2026 à 22:06
Une preuve de plus de fiabilité de Nathehate
nicolasgourry publié le 06/05/2026 à 22:06
C'est le remake de la version 64 !
altendorf publié le 06/05/2026 à 22:10
nicolasgourry publié le 06/05/2026 à 22:12
C'est donc le jeu pour fêter la première année de la NS2
lz publié le 06/05/2026 à 22:12
Premier jeux S2 de Nintendo qui ne ressemble en rien à un jeux Switch, on sent là le saut générationnel
jenicris publié le 06/05/2026 à 22:14
Nate qui a une fois de plus raison
taiko publié le 06/05/2026 à 22:15
Franchement carton rouge ce genre de communication.
lz publié le 06/05/2026 à 22:17
taiko : clairement
guiguif publié le 06/05/2026 à 22:18
Le jeu a perdu son coté cartoon pour un truc semi-réaliste, on dirait Biomutant

Et ils vont te rajouter des cutscenes osef pour rallonger la durée de vie rachitique du jeu d'origine.
S'ils vendent ça 60/70 balles...
mercure7 publié le 06/05/2026 à 22:18
J'adore Lylat Wars, donc tant mieux si ils font un remaster/remake.

Au moins ils assument d'être incapables de faire une suite meilleure, ça vaut mieux que de pondre un étron comme Metroid Prime 4
micheljackson publié le 06/05/2026 à 22:18
C'est vraiment très mou et lent.
L'impression de rouler dans une Citroën Ami sur une autoroute...

Vivement que ce Fzero/Wipeout like sorte https://www.youtube.com/watch?v=Cx1D70YFj8M
yanssou publié le 06/05/2026 à 22:18
Du mal avec le réalisme des perso, sinon c'est bien la première fois que je vois une com pareil.
kujiraldine publié le 06/05/2026 à 22:19
Day one.

Gamin, j'économisais de ouf pour pouvoir me payer ça.
Maintenant, je ne vais pas bouder mon plaisir.

DAY ONE !
biboufett publié le 06/05/2026 à 22:19
encore un remake je suis deg par contre les nouveaux design j'arrive pas
rupinsansei3 publié le 06/05/2026 à 22:20
micheljackson citrono pipo
xynot publié le 06/05/2026 à 22:22
Sûrement day one, mais j'espère qu'ils vont pas le foutre à 80 balles, jamais compris les remakes à ce prix là
zanpa publié le 06/05/2026 à 22:22
rail shooter remake ... pas encore ça qui me fera acheter une switch 2
jofe publié le 06/05/2026 à 22:23
C'est le 3ème remake de Star Fox 64, il faudrait peut-être arrêter à un moment.
micheljackson publié le 06/05/2026 à 22:24
rupinsansei3
"c'est très cher et y'a pas pire"
Je crois que la bagnole du sketch était une Polonez FSO, et c'était VRAIMENT de la merde
aeris112 publié le 06/05/2026 à 22:24
Day one

Et en plus jouable au joycon souris


Annoncer un Direct surprise 15min avant c'est du genie
kikoo31 publié le 06/05/2026 à 22:24
Minuit sans prévenir
Même Nintendo n'y croit pas ..
soulfull publié le 06/05/2026 à 22:25
Zero hype, Nintendo nous fait quoi avec la Switch 2.
jenicris publié le 06/05/2026 à 22:26
C'est le meilleur opus de la série et le voir avec ce rendu graphique, quand on est aussi fan de la série que moi, ça donne forcément envie d'y jouer

Je pense que c'est le premier jeu Switch 2 qui m'intéresse vraiment
Pas fan du rendu de Fox par contre
gaeon publié le 06/05/2026 à 22:27
Le design plus réaliste me plait bien, au moins ça change. Bien vu aussi les cuts scenes, le jeu joue à fond sur son aspect cinématographique Space opera.

Après ouais le jeu donne une impression de lenteur.

jofe C'est le meilleur jeu pour rebooté la série et puis qui en a quelquechose a foutre en 2026 du "remake" 3DS. Ca me fait penser aux mêmes gars qui disait qu'Ocarina n'a pas besoin de remake parce qu'il y a la version 3DS
ouken publié le 06/05/2026 à 22:27
Putain day one !!!! Le meilleur de la série !!
rupinsansei3 publié le 06/05/2026 à 22:29
micheljackson finalement on a bien trouvé l'équivalent de la switch 2. "C'est très cher et y'a pas pire"
micheljackson publié le 06/05/2026 à 22:42
rupinsansei3
ça lui va bien comme slogan oui
rupinsansei3 publié le 06/05/2026 à 22:43
micheljackson la Citrono switch pipo
esets publié le 06/05/2026 à 22:47
C'est moi ou le jeu est un peu lent Ont-il oublié le 60Fps ? Ou manque t'il de la puissance sur la Switch 2 pour le faire tourner en 60fps?
jackfrost publié le 06/05/2026 à 22:53
guiguif C'est des gremlins et je ne sais même plus lequel est l'origine.

esets C'est pour pouvoir mettre le jeu en cartouche.
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