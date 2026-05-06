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Bloomberg : Nintendo actuellement sous pression pour augmenter le prix de la Switch 2
Alors que Nintendo semble toujours en très belle forme entre une Switch 2 très populaire et récemment encore quelques beaux succès commerciaux comme Pokopia et Tomodachi Life, l'entreprise connaît ironiquement une grosse problématique : sa lente chute de sa valeur boursière avec bientôt 50 % de perte depuis novembre 2025, pour être actuellement à son niveau de 2016.

La majorité des entreprises hardware sont certes aujourd'hui en chute à cause de la crise des composants, mais Nintendo est l'un des plus affectés (pour comparaison, Sony n'a perdu « que » 25 % dans le même temps de temps) et la cause est rapportée par Bloomberg : les actionnaires font actuellement pression sur Big N pour imposer une hausse de prix de la Switch 2, et si possible très rapidement, afin de combler le manque de rentabilité sur les ventes directes liées à la hausse du coût de composants.

Serait actuellement surveillé de très près la réunion fiscale de la fin du mois et si le PDG Shuntaro Furukawa avait assuré par le passé se prémunir de toute hausse dans un avenir proche, il semble que nous arrivions petit à petit à la fin de l'échéance. Rien n'oblige néanmoins Nintendo à écouter les « conseils » susceptibles de faire frémir les futurs acheteurs mais pour l'analyste financier Hideki Yasuda, les choses sont claires : hors plan de secours, l'entreprise continuera de chuter en bourse tant que la console restera à ce prix.
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publié le 06/05/2026 à 13:53 par Gamekyo
commentaires (59)
aeris112 publié le 06/05/2026 à 14:00
Nintendo en a rien à cirer des actionnaires.

Pas de hausse de prix à prevoir
jenicris publié le 06/05/2026 à 14:00
Biensur qu'elle va augmenter de prix, rester à savoir quand
C'est ainsi pour tout, c'est triste mais y à pas le choix.

Et toute entreprise côté en bourse se soucie de ses actionnaires. Penser le contraire c'est être bien naïf.
Ou alors autant se privatiser
shinz0 publié le 06/05/2026 à 14:03
Le petit artisan capitaliste de Kyoto hésite
raoh38 publié le 06/05/2026 à 14:04
Elle ne chute en bourse pas juste a cause de son prix, on sait que nintendo se faisait une bonne marge (différence de 100 balles avec la version japonaise) mais le fait que ses ventes ont ralentis et qu'il y a pas de grosses sorties de prevues avec aussi la crise des composants en plus et les frais de douane...
C'est tout cela qui fait que les investisseurs sont tendus (les pauvres)
dooku publié le 06/05/2026 à 14:07
Nintendo va mourir haha
rogeraf publié le 06/05/2026 à 14:07
Faut mieux vendre en quantité que d'augmenter le prix pour perdre 30 pourcents des ventes
yanssou publié le 06/05/2026 à 14:09
Un petit cadeau d'anniversaire à la fin du direct de juin.
zephon publié le 06/05/2026 à 14:13
c'est pour ça qu'iwata avait enclencher un plan de rachat de part pour éviter d'être soumis aux actionnaire en étant eux même un actionnaire majoritaire.
natedrake publié le 06/05/2026 à 14:22
aeris112 Arrête de paniquer et prépare plutôt le damage control quand Nintendo va augmenter le prix de sa machine.
grospich publié le 06/05/2026 à 14:23
"sa lente chute de sa valeur boursière avec bientôt 50 % de perte depuis novembre 2025, pour être actuellement à son niveau de 2016."

Bizarre je regarde l'historique boursière, l'action a bien baissé d'environ 50%, passant de 14 500 yen à 7500 yen, mais... en 2016 l'action était à 2800 Yen, on en est loin.
ouroboros4 publié le 06/05/2026 à 14:27
Tout le monde sait en étant réaliste qu'elle va augmenter de prix
Elle va sûrement prendre 50 euros
aeris112 publié le 06/05/2026 à 14:29
L'auteur de cet article de Bloomberg c'est Takashi Mochizuki, comme souvent. Petit florileges des déclarations de cet énergumène

2015 : la Switch (NX à l'époque) sera aussi puissante que la PS4 : FAUX
2019 : La Switch Pro : FAUX (et je note qu'il n'a pas vu venir la Switch Lite)
2020 : La Switch augmente sa cadence de production : VRAI (mais tout le monde pouvait déduire la même chose)
2021 : Encore la Switch Pro : FAUX
2022 : Nintendo baisse la production de la Switch : FAUX (partiellement)
2022 : La PS5 augmente sa production : VRAI (mais après les pénurie de composants, aucune surprise)
2023/2024 : Rumeur Switch 2 : FAUX (sur le timing de sortie et une partie des spec)

Bref, compliqué de se fier a lui

En gros il est fiable que sur un seul sujet : les augmentations de production
e3ologue publié le 06/05/2026 à 14:38
grospich grave

7000 yen c'était la valeur au summum du combo Wii/DS, genre 2016 c'était juste avant la Switch donc l'une des pire périodes de l'histoire de la marque.
La dernière fois que l'action a été aussi "basse" qu'aujourd'hui c'était début 2024.
Franchement pour le coup Nintendo assure de leur tenir tête
aeris112 publié le 06/05/2026 à 14:42
grospich Bien vu
ouroboros4 publié le 06/05/2026 à 14:42
natedrake c'est tellement ça
Ça va faire fermer quelques bouches
rupinsansei3 publié le 06/05/2026 à 14:43
Ça sent le roussi tout ça
cyr publié le 06/05/2026 à 14:46
Donc augmenter le prix pour éviter de rogner sur la marge pour faire plaisir aux actionnaires, mais si les ventes s'écroule, la thune il ne l'auront pas les actionnaires....


Les actionnaires, des cancers..... ils pensent qu'a du fric , toujours plus, encore plus en ne participant en rien a la vie d'une entreprise.....
rupinsansei3 publié le 06/05/2026 à 14:49
aeris112 la 2 est une pro
cyr publié le 06/05/2026 à 14:49
raoh38 100 balle de marge......oui, bien sûr

Je me demande pourquoi elle est sortie au Japon, puisqu'il ne font pas de marge......
ratchet publié le 06/05/2026 à 14:53
Rofl.
altendorf publié le 06/05/2026 à 14:54
aeris112 Tu peux aussi lister toutes les mauvaises informations sur Sony depuis des lustres. Néanmoins, la hausse de prix c'est pas une surprise. Elle arrivera. C'est la réalité du marché actuel.
oreillesal publié le 06/05/2026 à 15:23
aeris112 on a encore à faire à un diseur de bonne aventure de pacotille.

Après, Nintendo aurait tort de s'en priver, Sony a ouvert la voie (et pas que :lol et ça passe.
Tant pis pour les retardataires et les indécis.
wickette publié le 06/05/2026 à 15:27
Déjà ils ont du mal à vendre hors Japon donc ce serait très tres naif

SI elle monte de prix, ils se font beaucoup de marges sur les abo/royalties/accessoires, si c’est pour gratter le fond du tiroir comme le switch 2 welcome tour alors la console mérite de bider, au moins ils ajusteront leur comportement.

Franchement vu les performances le prix actuel est adéquat
rupinsansei3 publié le 06/05/2026 à 15:27
Moi je dis qu'elle va baisser de prix
romgamer6859 publié le 06/05/2026 à 15:31
jenicris tu vas l'acheter ?
masharu publié le 06/05/2026 à 15:31
Comme beaucoup, on s'attend à voir Nintendo augmenter le prix idéalement après l'annonce d'une édition spéciale "histoire de faire passer la pilule".
aeris112 publié le 06/05/2026 à 15:34
wickette Déjà ils ont du mal à vendre hors Japon donc ce serait très tres naif

Tu vis dans une grotte ?

https://www.gamekyo.com/newsfr96931_charts-us-la-switch-2-reprend-la-1ere-place.html
keiku publié le 06/05/2026 à 15:40
Nintendo ,vite c'est le moment de racheter vos propre actions... histoire de pouvoir les revendrez au prix fort plus tard
xynot publié le 06/05/2026 à 15:53
ça serait bien qu'ils se limitent à une augmentation de 50 balles, qu'ils fasse pas les mêmes conneries que MS et Sony.
wickette publié le 06/05/2026 à 16:09
aeris112
elle reprend la première place sur des consoles sorties 6 ans avant et en baisse de vente…tu crois c’est bien pour une console sortie il y a moins d’un an ?


Puis sortie Nintendo l’a officiellement reconnu que les ventes outre Japon sont en deçà de leurs objectifs hein
sonilka publié le 06/05/2026 à 16:11
Si ils commençaient deja par communiquer, ca aiderait peut être ceux qui hésitent à l'acheter. La t'as strictement rien niveau planning après juillet.
aeris112 publié le 06/05/2026 à 16:16
wickette La Switch 2 s'est vendu a 570.000 unités aux USA en mars 2026. C'est un score exceptionnel ! Aucune console se vend autant a un mois de mars

Et ses ventes américaines sont 12% superieur a la Switch 1 a periode comparable (10 mois de mise sur le marché).

Donc je réitère ma question, est-ce que tu vis dans une grotte ?
ouroboros4 publié le 06/05/2026 à 16:20
ravyxxs tu rigoles il ne dégage déjà pas les toxiques comme Negan qui insulte tout le monde pour rien
ouroboros4 publié le 06/05/2026 à 16:30
Ça fait longtemps qu'il n'y a pas plus de règle ici et que tout le monde fait ce qu'il veut
jenicris publié le 06/05/2026 à 16:31
romgamer6859 quand il y aura des jeux qui m'intéressent, mais pour l'instant y a rien qui m'intéresse
jobiwan publié le 06/05/2026 à 16:36
Le simple fait d'évoquer SONY pour la valeur boursière, la comparaison avec Nintendo est hors-sujet.
Bloomberg devrait revoir sa copie et s'informer un peu plus : SONY est une société mère qui regroupe plusieurs activités : le cinéma, la musique, les jeux vidéos, les produits hi-tech (hifi, baladeur, téléphone, téléviseurs,...), ce qui peut expliquer une chute moins importante chez SONY.
Si la hausse des prix était la solution miracle, Bloomberg devrait alors nous expliquer pourquoi, Sony perd tout de même 25% malgré 2 voire 3 hausses de prix de la PS5 dont la dernière est vraiment salée !?

Vu le contexte actuel géopolitique, ce n'est vraiment pas une période d'investissement.

Certes, il y a la crise des composants mais il commence à se profiler également la crise du plastique avec l'augmentation des couts de fabrication dû au prix des matières premières. Et lorsqu'on sait que la part des jeux physiques est la plus importantes chez Nintendo vis à vis de la concurrence, là aussi, il y aura des questions à se poser...
aeris112 publié le 06/05/2026 à 16:36
aeris361 Maintenant tout le monde sait pourquoi il existe plein de comptes Aeris qui ont été crée, c'est le fait d'imitateurs, tu viens d'en créer plein a la vue de tout le monde, en cherchant a te faire passer pour moi.

Merci pour cet alibi, j'en demandais pas tant
sardinecannibale publié le 06/05/2026 à 16:36
Nintendo gagnerait à être une entreprise totalement privée.
raoh38 publié le 06/05/2026 à 16:44
cyr ils ont fait une préférence nationale tout simplement...elle n'est disponible quand langue japonaise (bloquée d'ailleurs en region) et si elle est 100 balles de moins qu'en occident sachant qu'au japon c'est pas moins chère d'habitude au contraire c'est que cela correspond a cette marge. De plus ils ne nous la vende pas a perte non plus donc avec une petite marge donc 100 balles c'est totalement réaliste connaissant nintendo ,et le vieux hardware utilisé que ce soit l'apu ou la batterie ou l'ecran...
ravyxxs publié le 06/05/2026 à 16:47
ouroboros4 Lol tu serais surpris mec, Negan peut pas partir il a trop de blog ici
ouroboros4 publié le 06/05/2026 à 16:51
ravyxxs forcément ça donne un passe droit.
Il insulte toute le monde. Tu le signales l'insulte est même pas supprimée
aeris112 publié le 06/05/2026 à 17:00
raoh38 ils ont fait une préférence nationale tout simplement...elle n'est disponible quand langue japonaise (bloquée d'ailleurs en region)

Faut preciser que ce zonage ne concerne pas seulement la langue qui est uniquement en japonais, ca concerne aussi les comptes. On peut créer et utiliser des comptes uniquement japonais avec les Switch 2 japonaises

Mais au Japon il existe aussi la version "multi langues", la version Switch 2 qu'on a chez nous en gros. Mais elle est vendu plus cher (forcement) et dispo uniquement en ligne sur le site de Nintendo

C'est cool pour les occidentaux qui vivent au Japon
bignstarfox publié le 06/05/2026 à 17:23
rupinsansei3
La 2 c'est une pro qui ravage tout dit son passage et a l'heure actuelle c'est encore la console la plus vendu de tout les temps
bignstarfox publié le 06/05/2026 à 17:28
wickette
Même après 10 mois de commercialisation, la Switch 2 reste encore la console la plus vendu de tout les temps, tu pourra trouver tout les excuses du monde la réalité est la
La 2eme chose c'est je vais te rappeler un autre souvenir, il a fallu quasiment 2 ans pour que la PS5 fait mieux en terme de ventes pour passe devant la Switch 1, 2021 et 2022 la Switch 1 était encore là console la plus vendu de chaque année, ta trouver une bonne raison de te taire
rupinsansei3 publié le 06/05/2026 à 17:55
bignstarfox eeeuuhh non juste les trois premiers mois ensuite la ps5 a repris le dessus, une console de cinq années...
newtechnix publié le 06/05/2026 à 18:22
L'enjeu à court terme des actionnaires va à l'encontre de Nintendo qui doit actuellement vendre un maximum de console avant que la concurrence débarque.

si Sony a du ou pu augmenter le prix de la PS5 c'est que son cycle est plus proche de la fin que de son début.
wickette publié le 06/05/2026 à 19:09
bignstarfox
Je m'en fiche de la ps5 dans ce contexte, c'est pas le sujet

Nintendo officiellement dit que les ventes hors Japon sont en dessous de leurs objectifs, je ne comprends pas trop l'objection ici:

https://www.ign.com/articles/nintendo-acknowledges-switch-2-sales-have-been-slightly-weaker-than-expected-outside-japan

Je suis juste déçu de la communication et des sorties de jeux 1st parties actuellement, ajouter à ça une augmentation de prix ce serait vraiment faire tout pour nuire à l'inertie/aura de la console qui reste très forte.

Je veux voir des jeux ambitions, et surtout pas une augmentation du prix, déjà que je pense qu'on paye un peu trop pour compenser le faible prix Japonais
kenpokan publié le 06/05/2026 à 19:23
Negan, ça parle de toi encore
negan publié le 06/05/2026 à 19:27
ouroboros4 publié le 06/05/2026 à 18:20
ravyxxs tu rigoles il ne dégage déjà pas les toxiques comme Negan qui insulte tout le monde pour rien

Pleure bien.

kenpokan

ravyxxs
ravyxxs publié le 06/05/2026 à 18:47
ouroboros4 Lol tu serais surpris mec, Negan peut pas partir il a trop de blog ici

Avec tout le respect j'ai jamais rien lu d'aussi con
ravyxxs publié le 06/05/2026 à 19:36
negan mec je sais pas, peut être ça génère du traffic et Shanks t'as jamais dégager.
romgamer6859 publié le 06/05/2026 à 19:37
jenicris
un remake d'ocarina ?
negan publié le 06/05/2026 à 19:45
ravyxxs Shanks m'a coller un bann définitif a l'époque
bignstarfox publié le 06/05/2026 à 20:13
newtechnix
Entre janvier 2021 et fin décembre 2022, c'est a dire 24 mois, la PS5 c'est 8 mois meilleur console et 18 fois pour la Switch 1 , donc non comme j'ai fait les Switch en 2021 et 2022 il avais fini meilleur de l'année
bignstarfox publié le 06/05/2026 à 20:17
wickette
Elle son inférieur par rapport a leur prévision par ce qu'il son surtout trop gourmand, les chiffres parle d'elle même, que ça sois en Europe, États-Unis et au Japon, il garde les meilleurs chiffres, après faudra voir en long terme, oui si les prix augmentent, il pourrait encore baisse
wickette publié le 06/05/2026 à 20:23
bignstarfox
Oui mais ce que je dis c'est que la hausse de prix elle va avoir un effet sur leurs objectifs, gourmands, je le conçois, qui sont déjà en dessous ("un peu" je cite quand même) d'après eux.

Gratter des marges sur chaque console vendues mais perdre quelques (voir beaucoup si ça monte fortement) futurs consommateurs qui achètent des jeux, des abonnements, des accessoires, c'est absurde
ravyxxs publié le 06/05/2026 à 20:27
negan Oui mais en tant que *Seriously*, pas NEGAN. Si ? Je savais pas...on s'est assagit un peu avec le temps je trouve....même si tu continues à abuser ici et là lol....
negan publié le 06/05/2026 à 20:33
ravyxxs Oui mais en tant que *Seriously*, pas NEGAN.

Soit honnête entre Seriously et Negan c'est limite plus la meme personne xD
ouroboros4 publié le 06/05/2026 à 20:35
negan ça prouve surtout que le site est devenu une zone de non-droit ou chacun est libre de faire ce qu'il veut

Du coup si tu veux un bon endroit ou tu es libre d'insulter qui tu veux des pires vulgarité c'est le meilleur endroit
ravyxxs publié le 06/05/2026 à 20:46
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