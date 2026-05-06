Bloomberg : Nintendo actuellement sous pression pour augmenter le prix de la Switch 2 Bloomberg : Nintendo actuellement sous pression pour augmenter le prix de la Switch 2

Alors que Nintendo semble toujours en très belle forme entre une Switch 2 très populaire et récemment encore quelques beaux succès commerciaux comme Pokopia et Tomodachi Life, l'entreprise connaît ironiquement une grosse problématique : sa lente chute de sa valeur boursière avec bientôt 50 % de perte depuis novembre 2025, pour être actuellement à son niveau de 2016.



La majorité des entreprises hardware sont certes aujourd'hui en chute à cause de la crise des composants, mais Nintendo est l'un des plus affectés (pour comparaison, Sony n'a perdu « que » 25 % dans le même temps de temps) et la cause est rapportée par Bloomberg : les actionnaires font actuellement pression sur Big N pour imposer une hausse de prix de la Switch 2, et si possible très rapidement, afin de combler le manque de rentabilité sur les ventes directes liées à la hausse du coût de composants.



Serait actuellement surveillé de très près la réunion fiscale de la fin du mois et si le PDG Shuntaro Furukawa avait assuré par le passé se prémunir de toute hausse dans un avenir proche, il semble que nous arrivions petit à petit à la fin de l'échéance. Rien n'oblige néanmoins Nintendo à écouter les « conseils » susceptibles de faire frémir les futurs acheteurs mais pour l'analyste financier Hideki Yasuda, les choses sont claires : hors plan de secours, l'entreprise continuera de chuter en bourse tant que la console restera à ce prix.