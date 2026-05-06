Bloomberg : Nintendo actuellement sous pression pour augmenter le prix de la Switch 2
Alors que Nintendo semble toujours en très belle forme entre une Switch 2 très populaire et récemment encore quelques beaux succès commerciaux comme Pokopia et Tomodachi Life, l'entreprise connaît ironiquement une grosse problématique : sa lente chute de sa valeur boursière avec bientôt 50 % de perte depuis novembre 2025, pour être actuellement à son niveau de 2016.
La majorité des entreprises hardware sont certes aujourd'hui en chute à cause de la crise des composants, mais Nintendo est l'un des plus affectés (pour comparaison, Sony n'a perdu « que » 25 % dans le même temps de temps) et la cause est rapportée par Bloomberg : les actionnaires font actuellement pression sur Big N pour imposer une hausse de prix de la Switch 2, et si possible très rapidement, afin de combler le manque de rentabilité sur les ventes directes liées à la hausse du coût de composants.
Serait actuellement surveillé de très près la réunion fiscale de la fin du mois et si le PDG Shuntaro Furukawa avait assuré par le passé se prémunir de toute hausse dans un avenir proche, il semble que nous arrivions petit à petit à la fin de l'échéance. Rien n'oblige néanmoins Nintendo à écouter les « conseils » susceptibles de faire frémir les futurs acheteurs mais pour l'analyste financier Hideki Yasuda, les choses sont claires : hors plan de secours, l'entreprise continuera de chuter en bourse tant que la console restera à ce prix.
publié le 06/05/2026 à 13:53 par Gamekyo
Pas de hausse de prix à prevoir
C'est ainsi pour tout, c'est triste mais y à pas le choix.
Et toute entreprise côté en bourse se soucie de ses actionnaires. Penser le contraire c'est être bien naïf.
Ou alors autant se privatiser
C'est tout cela qui fait que les investisseurs sont tendus (les pauvres)
Bizarre je regarde l'historique boursière, l'action a bien baissé d'environ 50%, passant de 14 500 yen à 7500 yen, mais... en 2016 l'action était à 2800 Yen, on en est loin.
Elle va sûrement prendre 50 euros
2015 : la Switch (NX à l'époque) sera aussi puissante que la PS4 : FAUX
2019 : La Switch Pro : FAUX (et je note qu'il n'a pas vu venir la Switch Lite)
2020 : La Switch augmente sa cadence de production : VRAI (mais tout le monde pouvait déduire la même chose)
2021 : Encore la Switch Pro : FAUX
2022 : Nintendo baisse la production de la Switch : FAUX (partiellement)
2022 : La PS5 augmente sa production : VRAI (mais après les pénurie de composants, aucune surprise)
2023/2024 : Rumeur Switch 2 : FAUX (sur le timing de sortie et une partie des spec)
Bref, compliqué de se fier a lui
En gros il est fiable que sur un seul sujet : les augmentations de production
7000 yen c'était la valeur au summum du combo Wii/DS, genre 2016 c'était juste avant la Switch donc l'une des pire périodes de l'histoire de la marque.
La dernière fois que l'action a été aussi "basse" qu'aujourd'hui c'était début 2024.
Franchement pour le coup Nintendo assure de leur tenir tête
Ça va faire fermer quelques bouches
Les actionnaires, des cancers..... ils pensent qu'a du fric , toujours plus, encore plus en ne participant en rien a la vie d'une entreprise.....
Je me demande pourquoi elle est sortie au Japon, puisqu'il ne font pas de marge......
Après, Nintendo aurait tort de s'en priver, Sony a ouvert la voie (et pas que :lol et ça passe.
Tant pis pour les retardataires et les indécis.
SI elle monte de prix, ils se font beaucoup de marges sur les abo/royalties/accessoires, si c’est pour gratter le fond du tiroir comme le switch 2 welcome tour alors la console mérite de bider, au moins ils ajusteront leur comportement.
Franchement vu les performances le prix actuel est adéquat
Tu vis dans une grotte ?
https://www.gamekyo.com/newsfr96931_charts-us-la-switch-2-reprend-la-1ere-place.html
elle reprend la première place sur des consoles sorties 6 ans avant et en baisse de vente…tu crois c’est bien pour une console sortie il y a moins d’un an ?
Puis sortie Nintendo l’a officiellement reconnu que les ventes outre Japon sont en deçà de leurs objectifs hein
Et ses ventes américaines sont 12% superieur a la Switch 1 a periode comparable (10 mois de mise sur le marché).
Donc je réitère ma question, est-ce que tu vis dans une grotte ?
Bloomberg devrait revoir sa copie et s'informer un peu plus : SONY est une société mère qui regroupe plusieurs activités : le cinéma, la musique, les jeux vidéos, les produits hi-tech (hifi, baladeur, téléphone, téléviseurs,...), ce qui peut expliquer une chute moins importante chez SONY.
Si la hausse des prix était la solution miracle, Bloomberg devrait alors nous expliquer pourquoi, Sony perd tout de même 25% malgré 2 voire 3 hausses de prix de la PS5 dont la dernière est vraiment salée !?
Vu le contexte actuel géopolitique, ce n'est vraiment pas une période d'investissement.
Certes, il y a la crise des composants mais il commence à se profiler également la crise du plastique avec l'augmentation des couts de fabrication dû au prix des matières premières. Et lorsqu'on sait que la part des jeux physiques est la plus importantes chez Nintendo vis à vis de la concurrence, là aussi, il y aura des questions à se poser...
Merci pour cet alibi, j'en demandais pas tant
Il insulte toute le monde. Tu le signales l'insulte est même pas supprimée
Faut preciser que ce zonage ne concerne pas seulement la langue qui est uniquement en japonais, ca concerne aussi les comptes. On peut créer et utiliser des comptes uniquement japonais avec les Switch 2 japonaises
Mais au Japon il existe aussi la version "multi langues", la version Switch 2 qu'on a chez nous en gros. Mais elle est vendu plus cher (forcement) et dispo uniquement en ligne sur le site de Nintendo
C'est cool pour les occidentaux qui vivent au Japon
La 2 c'est une pro qui ravage tout dit son passage et a l'heure actuelle c'est encore la console la plus vendu de tout les temps
Même après 10 mois de commercialisation, la Switch 2 reste encore la console la plus vendu de tout les temps, tu pourra trouver tout les excuses du monde la réalité est la
La 2eme chose c'est je vais te rappeler un autre souvenir, il a fallu quasiment 2 ans pour que la PS5 fait mieux en terme de ventes pour passe devant la Switch 1, 2021 et 2022 la Switch 1 était encore là console la plus vendu de chaque année, ta trouver une bonne raison de te taire
si Sony a du ou pu augmenter le prix de la PS5 c'est que son cycle est plus proche de la fin que de son début.
Je m'en fiche de la ps5 dans ce contexte, c'est pas le sujet
Nintendo officiellement dit que les ventes hors Japon sont en dessous de leurs objectifs, je ne comprends pas trop l'objection ici:
https://www.ign.com/articles/nintendo-acknowledges-switch-2-sales-have-been-slightly-weaker-than-expected-outside-japan
Je suis juste déçu de la communication et des sorties de jeux 1st parties actuellement, ajouter à ça une augmentation de prix ce serait vraiment faire tout pour nuire à l'inertie/aura de la console qui reste très forte.
Je veux voir des jeux ambitions, et surtout pas une augmentation du prix, déjà que je pense qu'on paye un peu trop pour compenser le faible prix Japonais
ravyxxs tu rigoles il ne dégage déjà pas les toxiques comme Negan qui insulte tout le monde pour rien
Pleure bien.
kenpokan
ravyxxs
ravyxxs publié le 06/05/2026 à 18:47
ouroboros4 Lol tu serais surpris mec, Negan peut pas partir il a trop de blog ici
Avec tout le respect j'ai jamais rien lu d'aussi con
un remake d'ocarina ?
Entre janvier 2021 et fin décembre 2022, c'est a dire 24 mois, la PS5 c'est 8 mois meilleur console et 18 fois pour la Switch 1 , donc non comme j'ai fait les Switch en 2021 et 2022 il avais fini meilleur de l'année
Elle son inférieur par rapport a leur prévision par ce qu'il son surtout trop gourmand, les chiffres parle d'elle même, que ça sois en Europe, États-Unis et au Japon, il garde les meilleurs chiffres, après faudra voir en long terme, oui si les prix augmentent, il pourrait encore baisse
Oui mais ce que je dis c'est que la hausse de prix elle va avoir un effet sur leurs objectifs, gourmands, je le conçois, qui sont déjà en dessous ("un peu" je cite quand même) d'après eux.
Gratter des marges sur chaque console vendues mais perdre quelques (voir beaucoup si ça monte fortement) futurs consommateurs qui achètent des jeux, des abonnements, des accessoires, c'est absurde
Soit honnête entre Seriously et Negan c'est limite plus la meme personne xD
Du coup si tu veux un bon endroit ou tu es libre d'insulter qui tu veux des pires vulgarité c'est le meilleur endroit