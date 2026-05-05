Control vient de s'offrir un trimestre record

Le bouche-à-oreille continu, les grosses promos mais aussi l'annonce desemblent avoir eu un bel effet sur l'audience du « premier »: Remedy annonce avoir dépassé les 6 millions de ventes, ce qui signifie 1 million de ventes en 4 mois. Le titre avait pour rappel fait le même quota sur la totalité de 2025.Ce beau boost, aidé par les ventes de(rentable depuis un moment) ont permis au studio suédois de démarrer 2026 dans le vert, et aborder avec d'autant plus de confiance l'avenir constitué dejustement (cette année) et normalement assez rapidementdont on attend tous le reveal.