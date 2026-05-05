Control vient de s'offrir un trimestre record

Le bouche-à-oreille continu, les grosses promos mais aussi l'annonce de Control Resonant semblent avoir eu un bel effet sur l'audience du « premier » Control : Remedy annonce avoir dépassé les 6 millions de ventes, ce qui signifie 1 million de ventes en 4 mois. Le titre avait pour rappel fait le même quota sur la totalité de 2025.
Ce beau boost, aidé par les ventes de Alan Wake 2 (rentable depuis un moment) ont permis au studio suédois de démarrer 2026 dans le vert, et aborder avec d'autant plus de confiance l'avenir constitué de Control Resonant justement (cette année) et normalement assez rapidement Max Payne 1 & 2 Remake dont on attend tous le reveal.
J'espère que la suite trouvera son public, dont je ne ferai probablement pas partie malheureusement.
J’espère qu’après le prochain Control et les remakes de Max Payne, Alan Wake aura droit à un ultime jeu.