recherche
News / Blogs
Control vient de s'offrir un trimestre record
Le bouche-à-oreille continu, les grosses promos mais aussi l'annonce de Control Resonant semblent avoir eu un bel effet sur l'audience du « premier » Control : Remedy annonce avoir dépassé les 6 millions de ventes, ce qui signifie 1 million de ventes en 4 mois. Le titre avait pour rappel fait le même quota sur la totalité de 2025.

Ce beau boost, aidé par les ventes de Alan Wake 2 (rentable depuis un moment) ont permis au studio suédois de démarrer 2026 dans le vert, et aborder avec d'autant plus de confiance l'avenir constitué de Control Resonant justement (cette année) et normalement assez rapidement Max Payne 1 & 2 Remake dont on attend tous le reveal.

7
Qui a aimé ?
gasmok2, ravyxxs, link49, icebergbrulant, dooku, elcidfx, kujiraldine
publié le 05/05/2026 à 14:52 par Gamekyo
commentaires (18)
gasmok2 publié le 05/05/2026 à 14:57
Mérité tellement le jeu est bon
ouroboros4 publié le 05/05/2026 à 15:08
Je l'ai Platine y'a quelques années et c'était une super aventure
guiguif publié le 05/05/2026 à 15:09
ravyxxs publié le 05/05/2026 à 15:12
Sacré pépite ce jeu !! Le fait qu'ils aient opter de ramasser des tonnes de collectibles pour en apprendre plus sur l'histoire et le lore, à freiner beaucoup de joueur, au point d'être complètement à côté de la plaque en disant que le jeu est une pure merde. Alors, on peut comprendre la frustration de lire constamment des choses car ça casse le rythme, et je comprends totalement, mais de là à dire que le jeu est une merde, c'est chaud....
judebox publié le 05/05/2026 à 15:20
Je lui avais préféré Quantum Break
sasquatsch publié le 05/05/2026 à 15:24
Ce jeu est une bombe dommage qu'ils aient du le brader a 10€ voir moins
magneto860 publié le 05/05/2026 à 15:32
Rien que sur le PSN, l'ultimate édition a été vendue deux fois deux semaines à 4 € depuis le début de l'année (6 € pour les non ps plus), ça doit probablement aider.
ouken publié le 05/05/2026 à 15:54
icebergbrulant publié le 05/05/2026 à 16:00
Tout est sous contrôle
terminagore publié le 05/05/2026 à 16:21
J'ai surkiffé le premier, c'est totalement mérité.

J'espère que la suite trouvera son public, dont je ne ferai probablement pas partie malheureusement.
liquidsnake66 publié le 05/05/2026 à 16:50
C'est vrai qu'il est depuis longtemps très souvent en promo à pas cher
nox31 publié le 05/05/2026 à 18:07
Les jeux Remedy c'est a chaque fois des putains de masterclass. Autant en terme de gameplay que d'écriture et d'originalité.
patrickleclairvoyant publié le 05/05/2026 à 18:37
Take Control
dooku publié le 05/05/2026 à 19:25
Super mérité
ducknsexe publié le 05/05/2026 à 19:27
Control validé
giru publié le 05/05/2026 à 19:59
Si ça permet de combler les probables pertes de leur truc moisi en ligne, FBC je sais plus quoi.

J’espère qu’après le prochain Control et les remakes de Max Payne, Alan Wake aura droit à un ultime jeu.
walterwhite publié le 05/05/2026 à 20:18
Ce jeu est tellement prétentieux qu’il pourrait donner l’impression d’être intelligent à des personnes peu cultivées, simplement parce qu’elles apprécient lire l’équivalent d’un tome du SDA.
fenek publié le 05/05/2026 à 21:59
judebox Quantum Break c'était top! Control j'ai pas trouvé ça mauvais. Mais c'était pas ouf non plus... Les décors n'étaient pas assez varié mais le gameplay était bon et l'histoire pas mal.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Control
7
Ils aiment
Nom : Control
Support : PC
Editeur : 505 Games
Développeur : Remedy
Genre : action
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo