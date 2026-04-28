Assassin's Creed Hexe perd maintenant son réalisateur et environ 50 développeurs Assassin's Creed Hexe perd maintenant son réalisateur et environ 50 développeurs

Le projet Assassin's Creed Hexe a beau susciter une grosse curiosité par son thème apparemment axé autour de la sorcellerie, on se pose néanmoins quelques questions sur la bonne tenue du développement.



Car après le départ du directeur créatif (remplacé par Jean Guedson, certes un gros habitué de la franchise), ce prochain morceau inédit vient de perdre son réalisateur Benoit Richer, apparemment en désaccord avec la vision de Guedson qui aurait viré la majeure partie des éléments mystiques/magies pour revenir à quelque chose de plus classique. Et comme si cela ne suffisait pas, Tom Henderson rapporte maintenant que 50 développeurs ont été retirés du projet avec 3 mois pour trouver une place dans un autre chantier.



Selon les sources du bonhomme, cette réduction d'effectifs aurait pour but d'anticiper des économies en cas de report pour fin 2027 (la date interne serait pour l'heure juin 2027).