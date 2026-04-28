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Assassin's Creed Hexe perd maintenant son réalisateur et environ 50 développeurs
Le projet Assassin's Creed Hexe a beau susciter une grosse curiosité par son thème apparemment axé autour de la sorcellerie, on se pose néanmoins quelques questions sur la bonne tenue du développement.

Car après le départ du directeur créatif (remplacé par Jean Guedson, certes un gros habitué de la franchise), ce prochain morceau inédit vient de perdre son réalisateur Benoit Richer, apparemment en désaccord avec la vision de Guedson qui aurait viré la majeure partie des éléments mystiques/magies pour revenir à quelque chose de plus classique. Et comme si cela ne suffisait pas, Tom Henderson rapporte maintenant que 50 développeurs ont été retirés du projet avec 3 mois pour trouver une place dans un autre chantier.

Selon les sources du bonhomme, cette réduction d'effectifs aurait pour but d'anticiper des économies en cas de report pour fin 2027 (la date interne serait pour l'heure juin 2027).
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publié le 28/04/2026 à 06:14 par Gamekyo
commentaires (11)
gasmok2 publié le 28/04/2026 à 07:05
"cette réduction d'effectifs aurait pour but d'anticiper des économies en cas de report pour fin 2027"

En gros les minority reports des licenciements.
C'est pas encore arrivé mais on te vire car ça pourrait mal se passer...
zanpa publié le 28/04/2026 à 07:10
C’est pas sensé être le AC le plus woke de l’histoire ? Si c’est le cas on comprends pourquoi ça vire déjà les gens … ils anticipent le bide !
shanks publié le 28/04/2026 à 07:12
zanpa
Alors pour le coup, un casting composé majoritairement de femmes, avec ou sans lesbienne, dans un épisode centré sur les sorcières, ça n'a rien de woke, c'est juste logique.
zanpa publié le 28/04/2026 à 07:24
shanks il y avait pas un épisode prévu qui devait être justement très polémique sur le sujet ?
guiguitte28 publié le 28/04/2026 à 07:25
À cette allure, il va se renommer Assassin's creed Next...
fan2jeux publié le 28/04/2026 à 09:08
Je ne sais pas quoi en penser car jean guesdon, c est quand meme le mec des meilleurs ac , a mes yeux.
Un peu de fanstastique c est bien mais trop ça n est plus du assassin creed ou alors il faut renommer le jeu.
On a deja eu ac odyssey completement wtf.
mattewlogan publié le 28/04/2026 à 09:51
C’est quand même idiot de retirer tous les trucs mystiques au contraire, fallait y aller à fond avec des pouvoirs magiques pour les assassinats et compagnie
ravyxxs publié le 28/04/2026 à 10:23
On se rend pas compte mais 50 c'est énorme...
brook1 publié le 28/04/2026 à 12:50
Je trouve ça plutôt bien d'avoir viré la magie : il y a déjà les artefacts Isus, pas besoin d'en rajouter davantage.
tristram publié le 28/04/2026 à 17:18
les pouvoirs seront remplacés par des gadgets pyrotechniques et autres j'imagine car le jeu est probablement dans un état avancé bien que Ubi adore reboot ses projets...
ducknsexe publié le 28/04/2026 à 18:02
Dommage pour la magie et les truc mystiques retirer du jeu.
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Fiche descriptif
Assassin’s Creed Shadows
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Nom : Assassin’s Creed Shadows
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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