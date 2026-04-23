Yoshi and the Mysterious Book : un trailer overview pour préparer la sortie dans un mois

Le tout mignonarrivera dans environ 1 mois et comme le veut la coutume, Nintendo refait un point sur ce à quoi s'attendre au travers d'un trailer overview, et ce en marge de premiers retours previews cette semaine allant dans le bon sens au moins au niveau du renouvellement constant des petites idées.Bref, à découvrir le 21 mai prochain sur Switch 2, au prix de 59,99€ (ce qui ironiquement correspond à notre époque par un prix plus bas que la moyenne).