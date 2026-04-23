Yoshi and the Mysterious Book : un trailer overview pour préparer la sortie dans un mois
Le tout mignon Yoshi and the Mysterious Book arrivera dans environ 1 mois et comme le veut la coutume, Nintendo refait un point sur ce à quoi s'attendre au travers d'un trailer overview, et ce en marge de premiers retours previews cette semaine allant dans le bon sens au moins au niveau du renouvellement constant des petites idées.
Bref, à découvrir le 21 mai prochain sur Switch 2, au prix de 59,99€ (ce qui ironiquement correspond à notre époque par un prix plus bas que la moyenne).
Vivement
Ça va changer un peu des jeux sorties sur PS5 avec les boomboom et panpan,
L'aspect plateforme à l'air en retrait mais le charme de la proposition est clairement là, à voir mais ça sent bon de prime abord.