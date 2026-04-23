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Yoshi and the Mysterious Book : un trailer overview pour préparer la sortie dans un mois
Le tout mignon Yoshi and the Mysterious Book arrivera dans environ 1 mois et comme le veut la coutume, Nintendo refait un point sur ce à quoi s'attendre au travers d'un trailer overview, et ce en marge de premiers retours previews cette semaine allant dans le bon sens au moins au niveau du renouvellement constant des petites idées.

Bref, à découvrir le 21 mai prochain sur Switch 2, au prix de 59,99€ (ce qui ironiquement correspond à notre époque par un prix plus bas que la moyenne).

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aeris224, ducknsexe, gaeon, sorakairi86
publié le 23/04/2026 à 15:15 par Gamekyo
commentaires (12)
rogeraf publié le 23/04/2026 à 15:22
Le style graphique m'epate ! Je le trouve plus beau qu'un certain Desert Crimson (quand j'ai pas mes lunettes)
mazeroza publié le 23/04/2026 à 15:26
Le jeu a l'air excellent mais comme pour Splatoon Raiders, j'attend de connaitre la durée de vie.
aeris224 publié le 23/04/2026 à 15:28
La DA est superbe

Vivement
mattewlogan publié le 23/04/2026 à 15:43
Ça a l’air d’être du très bon Nintendo
ducknsexe publié le 23/04/2026 à 15:51
Yoshi, le dernier petit dinosaure, c’est mon ami et bien plus encoreeeeeeeeeee
ratchet publié le 23/04/2026 à 15:51
Il ne me tente pas trop
guiguif publié le 23/04/2026 à 15:52
ça sent encore le somnifère
sonilka publié le 23/04/2026 à 16:44
mazeroza je crois qu'on peut dire sans prendre trop de risque que le jeu dépassera péniblement les 10h. Le tout avec une difficulté inexistante.
bignstarfox publié le 23/04/2026 à 17:33
guiguif
Ça va changer un peu des jeux sorties sur PS5 avec les boomboom et panpan,
zekk publié le 23/04/2026 à 18:04
guiguif comme les précédents, quel gâchi cette série, je préfère encore les kirby
gaeon publié le 23/04/2026 à 19:15
Une petite vibe Yoshi Story (le livre, la manière de lancer les oeufs, la DA).

L'aspect plateforme à l'air en retrait mais le charme de la proposition est clairement là, à voir mais ça sent bon de prime abord.
ducknsexe publié le 23/04/2026 à 19:44
Un yoshi avec énormément de défi. Dans la même lignée que Captain Toad. Tiens j aimerais un jour un remake de yoshi island ( super Mario world 2 )
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Yoshi and the Mysterious Book
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Nom : Yoshi and the Mysterious Book
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : plates-formes
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