007 First Light dévoile ses derniers détails

IO Interactive nous propose une rapide présentation depermettant d'aborder certains des aspects fondamentaux du gameplay, notamment le choix d'approche quand c'est possible, entre l'espionnage brut dans la grande tradition des créateurs de, l'infiltration par la tech à disposition selon les missions, et quand y en a marre, le cassage de mâchoires.La vidéo dévoile également le mode « Simulation Tactique », donc concrètement une liste de missions un peu à la façon depour citer un truc récent. C'est en revanche beaucoup plus accessoires vu que les seules récompenses seront les classements en ligne et des points pour débloquer des skins.Sortie prévue le 27 mai sur PC/PS5/XBS, puis cet été sur Switch 2.