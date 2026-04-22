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007 First Light dévoile ses derniers détails
IO Interactive nous propose une rapide présentation de 007 First Light permettant d'aborder certains des aspects fondamentaux du gameplay, notamment le choix d'approche quand c'est possible, entre l'espionnage brut dans la grande tradition des créateurs de Hitman, l'infiltration par la tech à disposition selon les missions, et quand y en a marre, le cassage de mâchoires.

La vidéo dévoile également le mode « Simulation Tactique », donc concrètement une liste de missions un peu à la façon de Pragmata pour citer un truc récent. C'est en revanche beaucoup plus accessoires vu que les seules récompenses seront les classements en ligne et des points pour débloquer des skins.

Sortie prévue le 27 mai sur PC/PS5/XBS, puis cet été sur Switch 2.

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link49, pcverso
publié le 22/04/2026 à 16:57 par Gamekyo
commentaires (2)
link49 publié le 22/04/2026 à 17:20
Je vais attendre patiemment cet été pour y jouer. J'ai largement de quoi faire sur Switch 2 en l'attendant.
mattewlogan publié le 22/04/2026 à 20:06
Il a l’air vraiment cool
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Fiche descriptif
007 First Light
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Nom : 007 First Light
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : IO Interactive
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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