Charts US : la Switch 2 reprend la 1ère place
L'heure est au bilan du mois de mars 2026 côté USA, avec un regain de couleurs pour le marché (+12%) grâce à quelques sorties d'importance et une Nintendo Switch 2 en belle forme, retrouvant la première place et se permettant même de dépasser la PS5 sur l'année en cours (cette dernière fait néanmoins 3 % de plus qu'en mars 2025).
A noter que sur les 10 premiers mois de carrière, la courbe de la Switch 2 reste toujours devant celle de la Switch 1 (+12%).
Les petites infos :
- MLB The Show 26 est premier alors que ne sont pas prises en compte les ventes dématérialisées sur Xbox et Switch (édité sur ces dernières par une branche de la MLB elle-même qui ne donne pas de données numériques). Sans compter cette inconnue, c'est le 2e meilleur lancement de l'histoire de la franchise (derrière l'épisode de 2021).
- Dans le même ordre d'idées, difficile d'établir correctement les places de Pokopia et Crimson Desert : ni Nintendo ni Pearl Abyss n'ont lâchés de chiffres pour le numérique.
- Resident Evil Requiem est déjà le 5e plus gros succès de la licence, derrière (dans l'ordre) RE5, RE4 Remake, RE Village et RE4 (l'original).
- Remarquons que Marathon s'en est bien sorti (pour son lancement du moins).
MEILLEURES VENTES POUR MARS 2026
(Pas de données numériques pour Nintendo et Pearl Abyss/Crimson Desert)
(De même pour les indé)
(Classement en revenus générés par ventes)
1. MLB The Show 26
2. Resident Evil Requiem
3. WWE 2K26
4. Marathon
5. Pokémon Pokopia
6. Call of Duty : Black Ops 7
7. Monster Hunter Stories 3
8. NBA 2K26
9. Minecraft
10. EA Sports FC 26
11. GTA V
12. Battlefield 6
13. Red Dead Redemption 2
14. Ghost of Yotei
15. Crimson Desert
16. Helldivers II
17. Death Stranding 2
18. Légendes Pokémon Z-A
19. Mario Kart World
20. Madden NFL 26
MEILLEURES VENTES POUR 2026
(Pas de données numériques pour Nintendo et Pearl Abyss/Crimson Desert)
(De même pour les indé)
(Classement en revenus générés par ventes)
1. Resident Evil Requiem (=)
2. MLB The Show 26 (NEW)
3. WWE 2K26 (NEW)
4. NBA 2K26 (-2)
5. Call of Duty : Black Ops 7 (-2)
6. Marathon (NEW)
7. Minecraft (-2)
8. EA Sports FC 26 (-2)
9. Battlefield 6 (-2)
10. Madden NFL 26 (-6)
publié le 22/04/2026 à 16:47 par Gamekyo
Pokémon Pokopia confirme son statut de system seller
D’ailleurs c’est pas un record pour une console hors période de lancement de taper 570.000 ventes pour un mois de mars ?
C’est vraiment énorme comme score je trouve, qu’est-ce que ça va être quand les gros jeux Nintendo vont sortir ?
721.000 Wii et 698.000 Nintendo DS, vendus en mars 2008 aux USA
Les ventes Wii s'expliquent par Super Smash Bros Brawl, sorti le 9 mars 2008, qui s'etait vendu a 2.7 millions rien qu'au USA durant ce mois de mars
https://www.gamekult.com/actualite/charts-us-nintendo-roi-du-petrole-66029.html
https://www.gamekult.com/actualite/charts-us-ssbb-en-orbite-66039.html
J’avais oublié à quel point le duo Wii/DS avait cassé la baraque à l’époque.
Pokopia est vraiment un vecteur de vente consoles?
Pas de mario, pas de zelda......
Bref si Nintendo maîtrise sont planning, elle est bien partie pour battre la switch et la ps2....
Pas mal pour un format soit disant repoussoir
Rares sont les consoles à réaliser un tel score à cette periode de l’année.