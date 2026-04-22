Charts US : la Switch 2 reprend la 1ère place Charts US : la Switch 2 reprend la 1ère place

L'heure est au bilan du mois de mars 2026 côté USA, avec un regain de couleurs pour le marché (+12%) grâce à quelques sorties d'importance et une Nintendo Switch 2 en belle forme, retrouvant la première place et se permettant même de dépasser la PS5 sur l'année en cours (cette dernière fait néanmoins 3 % de plus qu'en mars 2025).



A noter que sur les 10 premiers mois de carrière, la courbe de la Switch 2 reste toujours devant celle de la Switch 1 (+12%).



Les petites infos :



- MLB The Show 26 est premier alors que ne sont pas prises en compte les ventes dématérialisées sur Xbox et Switch (édité sur ces dernières par une branche de la MLB elle-même qui ne donne pas de données numériques). Sans compter cette inconnue, c'est le 2e meilleur lancement de l'histoire de la franchise (derrière l'épisode de 2021).

- Dans le même ordre d'idées, difficile d'établir correctement les places de Pokopia et Crimson Desert : ni Nintendo ni Pearl Abyss n'ont lâchés de chiffres pour le numérique.

- Resident Evil Requiem est déjà le 5e plus gros succès de la licence, derrière (dans l'ordre) RE5, RE4 Remake, RE Village et RE4 (l'original).

- Remarquons que Marathon s'en est bien sorti (pour son lancement du moins).





MEILLEURES VENTES POUR MARS 2026

(Pas de données numériques pour Nintendo et Pearl Abyss/Crimson Desert)

(De même pour les indé)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. MLB The Show 26

2. Resident Evil Requiem

3. WWE 2K26

4. Marathon

5. Pokémon Pokopia

6. Call of Duty : Black Ops 7

7. Monster Hunter Stories 3

8. NBA 2K26

9. Minecraft

10. EA Sports FC 26



11. GTA V

12. Battlefield 6

13. Red Dead Redemption 2

14. Ghost of Yotei

15. Crimson Desert

16. Helldivers II

17. Death Stranding 2

18. Légendes Pokémon Z-A

19. Mario Kart World

20. Madden NFL 26



MEILLEURES VENTES POUR 2026

(Pas de données numériques pour Nintendo et Pearl Abyss/Crimson Desert)

(De même pour les indé)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Resident Evil Requiem (=)

2. MLB The Show 26 (NEW)

3. WWE 2K26 (NEW)

4. NBA 2K26 (-2)

5. Call of Duty : Black Ops 7 (-2)

6. Marathon (NEW)

7. Minecraft (-2)

8. EA Sports FC 26 (-2)

9. Battlefield 6 (-2)

10. Madden NFL 26 (-6)