Les ventes de PlayStation 5 aux États-Unis ont atteint un record en 2026, tant en unités qu'en valeur, durant la semaine se terminant le 4 avril, juste avant l'augmentation du prix de la PS5 !
Les dépenses totales en consoles de jeux vidéo ont presque doublé cette semaine-là par rapport à la même semaine de l'année précédente aux États-Unis.
Source : https://x.com/Genki_JPN/
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posted the 04/14/2026 at 04:30 PM by link49
Sony en 2026 va tellement faire mal niveau vente et pire avec GTA 6....rendre vos jeux exclusifs va juste vous faire mal plus qu'autre chose, fallait avoir cette énergie bien avant la position de Bond et Booty.
Et ben....drôle d'époque.
rocan Je pense que ça va se stabiliser et avoir ni une grosse hausse ni une grosse chute, un rythme de croisière quoi, et à GTA 6 voir les jeux qui arrivent, FH6 peut être, là, ça va exploser.
raoh38 Oui je sais bien qu'ils ont acheter la console avant la hausse lol....bah perso je pense que par exemple, la PS5 Pro va bien augmenter dû au fait que beaucoup de joueur PC vont sauter dessus et pas attendre le jeu sur PC.