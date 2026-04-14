Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : Playstation 5
editor : Rockstar Games
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[Ps5] Des ventes records aux USA avant la hausse de prix!!!


Les ventes de PlayStation 5 aux États-Unis ont atteint un record en 2026, tant en unités qu'en valeur, durant la semaine se terminant le 4 avril, juste avant l'augmentation du prix de la PS5 !

Les dépenses totales en consoles de jeux vidéo ont presque doublé cette semaine-là par rapport à la même semaine de l'année précédente aux États-Unis.

Source : https://x.com/Genki_JPN/
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    posted the 04/14/2026 at 04:30 PM by link49
    comments (15)
    ravyxxs posted the 04/14/2026 at 04:37 PM
    Et y a des gens qui parlent de XBOX en rendant le tout exclusif lol...lorsque Satya va voir cet news il va rentrer chez lui, dans son lit, et regarder le plafond les yeux ouvert jusqu'à 5 h du mat

    Sony en 2026 va tellement faire mal niveau vente et pire avec GTA 6....rendre vos jeux exclusifs va juste vous faire mal plus qu'autre chose, fallait avoir cette énergie bien avant la position de Bond et Booty.
    xynot posted the 04/14/2026 at 04:39 PM
    C'est triste dans un sens s'il y a pas de ralentissements malgré les hausses, ça leur donne presque raison de le faire
    link49 posted the 04/14/2026 at 04:43 PM
    xynot A voir si la chute n'a pas été brutale après. Mais si c'est pas le cas, rien n'empêche Sony de faire d'autres augmentations, tant que ça passe crême.
    rocan posted the 04/14/2026 at 04:44 PM
    xynot Il va évidemment y avoir un gros creux durant des mois, la hauteur du pic d'achat est logiquement proportionnel à la chute future
    magneto860 posted the 04/14/2026 at 04:47 PM
    Mais en contrepartie ils observeront probablement une chute des ventes jusqu'aux Days of Play (fin mai).
    cyr posted the 04/14/2026 at 04:52 PM
    Donc sony s'il veut augmenter les ventes, il suffit d'augmenter les prix?

    Et ben....drôle d'époque.
    ravyxxs posted the 04/14/2026 at 04:56 PM
    cyr C'est un coup stratégique de maître je dois dire,histoire d'avoir un bon boost quand ça stagne et d'ici 3 ans, il y aura des baisses lorsque la PS6 sera à l'horizon...
    xynot posted the 04/14/2026 at 04:57 PM
    ravyxxs On applaudit pas une augmentation de prix par contre, même quand on est pro-telle marque
    rocan posted the 04/14/2026 at 04:59 PM
    ravyxxs Honnêtement j'attends de voir la chute car si un boost se traduit par 3 ou 4 mois de creux voire plus (jusqu'à GTA)... ça n'est peut-être pas si stratégique que ça
    rocan posted the 04/14/2026 at 05:01 PM
    ravyxxs Dans les meilleures ventes jeux vidéos Amazon, la PS5 est quand même passé de la 8ème place avant la hausse à la 67ème actuellement
    link49 posted the 04/14/2026 at 05:06 PM
    rocan On verra aussi jeudi si la ps5 s'écroule ou non au Japon.
    raoh38 posted the 04/14/2026 at 05:17 PM
    ravyxxs heu lit la news les gens ont acheté car elle va augmenter de prix...sa va rechuter et pas qu'un peu derrière.Pour gta la aussi encore une fois il arrive en fin de gen tu n'auras pas de mega boost de ventes de plus de 3 mois...
    ravyxxs posted the 04/14/2026 at 05:23 PM
    xynot J'applaudis rien je dis que c'est un coup de maître.

    rocan Je pense que ça va se stabiliser et avoir ni une grosse hausse ni une grosse chute, un rythme de croisière quoi, et à GTA 6 voir les jeux qui arrivent, FH6 peut être, là, ça va exploser.

    raoh38 Oui je sais bien qu'ils ont acheter la console avant la hausse lol....bah perso je pense que par exemple, la PS5 Pro va bien augmenter dû au fait que beaucoup de joueur PC vont sauter dessus et pas attendre le jeu sur PC.
    xynot posted the 04/14/2026 at 05:25 PM
    Je regrette l'époque où ça baissait...
    keiku posted the 04/14/2026 at 05:53 PM
    Meilleurs score de 2026, surement meilleurs score de l'année, le goty sort dans quelque jour, et puis plus rien jusqu'a la fin de l'année (parce que oui gta risque encore d'être repousser )
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