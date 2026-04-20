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Assassin's Creed : Black Flag Resynced pleinement confirmé + date du reveal
Cette fois c'est la bonne et lui ne risque pas de nous faire une Prince of Persia : Les Sables du Temps – Remake : Ubisoft officialise le proche reveal de Assassin's Creed : Black Flag – Resynced et ce sera, comme Tom Henderson l'indiquait, ce jeudi à 18h00.

En attendant de voir le gameplay, on peut rappeler que ce « vrai » remake sortirait pour juillet 2026, et apporterait outre son nouveau rendu de nouvelles fonctionnalités de gameplay (dont davantage d'exploration sous-marine) et de nouveaux éléments scénaristiques.

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kisukesan, rendan, junaldinho, toni
publié le 20/04/2026 à 16:24 par Gamekyo
commentaires (13)
ravyxxs publié le 20/04/2026 à 16:29
Ubisoft....c'est la fin de vous si vous foirez
stardustx publié le 20/04/2026 à 16:31
J'espère plus de batailles navales
rogeraf publié le 20/04/2026 à 16:36
Resynced ! Intéressant, ca change de Remaster etc
Copyright de ce nouveau nom
salahkabyle75 publié le 20/04/2026 à 16:40
Espérons qu il coûtera pas 80 balles
victornewman publié le 20/04/2026 à 17:10
En faite c'est une sortie comme Mirage
heracles publié le 20/04/2026 à 17:20
Il faut vraiment pas se louper là. Mais vu Shadows j'ai peur
rendan publié le 20/04/2026 à 17:48
Enfin.. Ce sera le renouveau d'Ubi ou sa fin..
mrvince publié le 20/04/2026 à 18:06
Je l'avais pas fait à l'époque car j'avais détesté les moments sur les bateaux dans le 3... J'avais trouvé ça si lourdingue. Me dire qu'on allait faire quasi que ça dans le jeu d'après j'avais laissé passé. A voir ce remake s'il me donne envie aujourd'hui.
zephon publié le 20/04/2026 à 18:48
mrvince les phases de bateau sont plus supportable dans black flag et même un peu fun
mrvince publié le 20/04/2026 à 19:20
zephon Oui j'imagine bien. Y'avait aussi déjà une lassitude vis a vis de la licence chez moi après avoir fait tous les épisodes jusque la. Après j'ai juste fait celui à Paris et celui en Egypte... c'est pas gagné mais l'ambiance pirate avec la technique d'aujourd'hui pourrait me convaincre de replonger dans un épisode de la série.
walterwhite publié le 20/04/2026 à 19:43
rendan Le renouveau pour un remake ? Ah ben…
22 publié le 20/04/2026 à 20:03
One more chance
burningcrimson publié le 20/04/2026 à 21:00
Lol on verra comment ils vont le monétiser à mort celui-là
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Assassin's Creed : Black Flag Resynced
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Nom : Assassin's Creed : Black Flag Resynced
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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