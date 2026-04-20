Assassin's Creed : Black Flag Resynced pleinement confirmé + date du reveal

Cette fois c'est la bonne et lui ne risque pas de nous faire une: Ubisoft officialise le proche reveal deet ce sera, comme Tom Henderson l'indiquait, ce jeudi à 18h00.En attendant de voir le gameplay, on peut rappeler que ce « vrai » remake sortirait pour juillet 2026, et apporterait outre son nouveau rendu de nouvelles fonctionnalités de gameplay (dont davantage d'exploration sous-marine) et de nouveaux éléments scénaristiques.