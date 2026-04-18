Iron Galaxy : les effectifs continuent de fondre Iron Galaxy : les effectifs continuent de fondre

Après bientôt 20 ans d'existence, Iron Galaxy continue d'avoir du mal à survivre autrement que par des contrats tiers malgré quelques tentatives peu porteuses commercialement, et doit aujourd'hui se résoudre à une nouvelle vague de licenciements dans la portée n'est pas officiellement établie, mais il faut rappeler qu'il y a un an, l'entreprise américaine avait déjà du se résoudre à se séparer de 25 % de ses effectifs.



Et il suffit de regarder leur CV depuis 2020 pour comprendre la problématique : hormis Tony Hawk's Pro Skater 3+4, Iron Galaxy a fait l'essentiel de son beurre sur des portages PC de jeux PlayStation Studios, avec ou sans l'aide de Nixxes (précisément Uncharted : Legacy of Thieves Collection, The Last of Us : Part I et The Last of Us : Part II Remastered), et vu que PlayStation a décidé de ne plus s'attarder sur Steam pour ses productions solo…



A voir l'avenir et justement, rappelons que selon certaines rumeurs, ce serait eux qui seraient en charge des remakes graphiques de Fallout 3 et Fallout : New Vegas (ou alors peut-être juste en co-développement).