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Directive 8020 fait le point avant la sortie
Nouvelle bande-annonce pour Directive 8020 afin que Supermassive puisse expliquer aux retardataires à quoi s'attendre pour ce nouveau Dark Pictures (dont on remarquera que la mention est désormais en retrait), dont la sortie est prévue le 12 mai sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

Alors globalement, ça reste du jeu narratif à tendance horreur, mais cette fois, plutôt que de se contenter d'un enchaînement de blabla, choix et QTE, nous aurons quand même un peu plus d'exploration avec même un inventaire et quelques phases où il faudra user de discrétion.

Souhaitons que l'équipe tienne la bonne car cela fait quand même une sacré paire d'années que la société enchaîne les mauvais retours, parfois critiques mais surtout sur le plan commercial.

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icebergbrulant
publié le 17/04/2026 à 10:26 par Gamekyo
commentaires (2)
icebergbrulant publié le 17/04/2026 à 10:57
J’ai préco, j’ai confiance
J’avais bien aimé The Devil In Me qui était largement meilleur que son prédécesseur House Of Ashes... on verra bien
sasquatsch publié le 17/04/2026 à 11:27
Très curieux sur celui ci... J'espère qu'il sera a la hauteur
Gras
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Fiche descriptif
Directive 8020 : A Dark Pictures Game
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Nom : Directive 8020 : A Dark Pictures Game
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Supermassive Games
Genre : Narration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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