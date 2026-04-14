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Bloober Team achève sa mutation, avec désormais 7 jeux horrifiques en projet
Bloober Team continue sa mutation, et même l'achève vu le dernier communiqué évoquant une réorganisation finale avec une équipe dirigeante élargie menée par Thaine Lyman (désormais à la tête du studio), Katya Baukova (ex CD Projekt, directrice de la branche commerciale) et Michal Gembiki (directeur de l'édition). Le PDG Piotr Babieno garde sa place pour mener les directives et assurer les relations avec sa branche de co-développement Broken Mirror Games.

Les principales choses qui ressortent du communiqué :

- 7 jeux, tous à tendance horrifique, sont dans les cartons.
- Bien évidemment, ce n'est pas 7 développements en simultané, certains en étant encore au stade du concept et de la boîte à idées avec un très faible nombre d'employés pour ceux-là.
- La stratégie actuelle de Bloober Team est de se reposer sur deux teams principales, donc deux développements à la fois, pendant que Broken Mirror Games servira de soutien à l'ensemble.

Pour rappel, des 7 jeux, 4 sont officiellement connus :

- Silent Hill 1 Remake
- Layers of Fear 3
- Project M (exclusivité Switch 2)
- Project H (nouvelle licence ambitieuse)
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ravyxxs, osiris67
publié le 14/04/2026 à 15:51 par Gamekyo
commentaires (14)
ravyxxs publié le 14/04/2026 à 16:15
Cronos quelle expérience

Ca tire en longueur sur la dernière phase du jeu, mais ça ouvre la porte à une suite, genre avant la catastrophe ? Où avoir pour mission de sauver l'humanité en revenant dans le passé et faire des sauts dans le futur ?

Y a du potentiel dans cette superbe licence ! Et la voix de l'héroïne.......
bigsnake publié le 14/04/2026 à 16:17
Cronos 2 j'espère.
osiris67 publié le 14/04/2026 à 16:26
Cronos un des meilleurs jeux que j’ai fais l’année derniere lui.
altendorf publié le 14/04/2026 à 16:35
C’est beaucoup trop. Cela va finir comme People Can Fly cette histoire.
rogeraf publié le 14/04/2026 à 16:37
Oh punaise, 7 c'est bcp mais s'il font comme Pokemon : la version vent, la version vague, la version feu , la version neige etc
kujotaro publié le 14/04/2026 à 16:48
J'adore les jeux d horreur et j'adore leur vision de l'horreur, donc go go go
vieuxconsoleux publié le 14/04/2026 à 16:49
Comme beaucoup j’ai adoré chronos , je l’ai même préféré à requiem c’est dire!
Par contre on est d’accord , le boss de fin c’est le tueur de la cité de la peur ( à chaque coup bien chargé je ne pouvais m’empêcher de balancer des : «  meurs, pourriture communiste… »)
mibugishiden publié le 14/04/2026 à 16:57
Cronos il est excellent, il remplace quelque part Dead Space, tres bonne durée de vie et gameplay.

Et puis etant Polonais ca a un coté tres personnel, Nowa Huta me rappele les quartiers ou j'ai grandi. Ca fait plaisir quand les studios mettent à l'honneur leur pays ce que les studios francais sont pas capables de faire.

Bloober c'est vraiment un super bon studio.
ravyxxs publié le 14/04/2026 à 17:16
mibugishiden Ca fait plaisir quand les studios mettent à l'honneur leur pays ce que les studios francais sont pas capables de faire.

100%
batipou publié le 14/04/2026 à 17:25
Je suis content que Cronos vous ait autant plu ! Un de mes jeux préférés de l’année dernière !
51love publié le 14/04/2026 à 17:49
mibugishiden c'est amusant de lire ça l'année après la sortie de Clair Obscur
kidicarus publié le 14/04/2026 à 17:50
On n'a toujours rien vu de leur jeu Nintendo.
En réalité ils sont sur le remake ou le second épisode de Eternal Darkness ou de Geist.
kakazu publié le 14/04/2026 à 17:56
Ça fait beaucoup. Si c'est pour avoir des jeux médiocres je suis pas trop pour. La quantité n'est pas forcément la qualité
ravyxxs publié le 14/04/2026 à 18:06
mibugishiden Moi j'adore les pays de l'est, l'époque Soviet Union, Ukraine, Pologne, l'architecture, l'ambiance unique que tu trouves nul part ailleurs dans le monde, y a un charme en fait. La langue, les gens, la bouffe même(y a des restos sur Londres où même le thé est sevi avec ces trucs en acier pour pas se bruler lol). Alors oui, beaucoup me diront c'était très dans la dictature, une époque bien brisé durant et après la guerre froide...mais bon, j'en raffole des jeux avec ces thèmes.

Pas pour rien que une de mes licences préférées, genre top 10 ce sont les STALKERS.

51love Clair Obscur nous donne un paris de via son architecture et sa tour eiffel, c'est tout,c'est plus une inspiration artistique, on parcours pas des villes à proprement parler, comme Remember me, le jeu est à Paris, dans le futur, mais encore là, ça marque pas..tu vois ce que je veux dire ?
Gras
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Cronos : The New Dawn
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Nom : Cronos : The New Dawn
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Bloober Team
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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