Bloober Team achève sa mutation, avec désormais 7 jeux horrifiques en projet Bloober Team achève sa mutation, avec désormais 7 jeux horrifiques en projet

Bloober Team continue sa mutation, et même l'achève vu le dernier communiqué évoquant une réorganisation finale avec une équipe dirigeante élargie menée par Thaine Lyman (désormais à la tête du studio), Katya Baukova (ex CD Projekt, directrice de la branche commerciale) et Michal Gembiki (directeur de l'édition). Le PDG Piotr Babieno garde sa place pour mener les directives et assurer les relations avec sa branche de co-développement Broken Mirror Games.



Les principales choses qui ressortent du communiqué :



- 7 jeux, tous à tendance horrifique, sont dans les cartons.

- Bien évidemment, ce n'est pas 7 développements en simultané, certains en étant encore au stade du concept et de la boîte à idées avec un très faible nombre d'employés pour ceux-là.

- La stratégie actuelle de Bloober Team est de se reposer sur deux teams principales, donc deux développements à la fois, pendant que Broken Mirror Games servira de soutien à l'ensemble.



Pour rappel, des 7 jeux, 4 sont officiellement connus :



- Silent Hill 1 Remake

- Layers of Fear 3

- Project M (exclusivité Switch 2)

- Project H (nouvelle licence ambitieuse)