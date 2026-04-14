Bloober Team achève sa mutation, avec désormais 7 jeux horrifiques en projet
Bloober Team continue sa mutation, et même l'achève vu le dernier communiqué évoquant une réorganisation finale avec une équipe dirigeante élargie menée par Thaine Lyman (désormais à la tête du studio), Katya Baukova (ex CD Projekt, directrice de la branche commerciale) et Michal Gembiki (directeur de l'édition). Le PDG Piotr Babieno garde sa place pour mener les directives et assurer les relations avec sa branche de co-développement Broken Mirror Games.
Les principales choses qui ressortent du communiqué :
- 7 jeux, tous à tendance horrifique, sont dans les cartons.
- Bien évidemment, ce n'est pas 7 développements en simultané, certains en étant encore au stade du concept et de la boîte à idées avec un très faible nombre d'employés pour ceux-là.
- La stratégie actuelle de Bloober Team est de se reposer sur deux teams principales, donc deux développements à la fois, pendant que Broken Mirror Games servira de soutien à l'ensemble.
Pour rappel, des 7 jeux, 4 sont officiellement connus :
- Silent Hill 1 Remake
- Layers of Fear 3
- Project M (exclusivité Switch 2)
- Project H (nouvelle licence ambitieuse)
publié le 14/04/2026 à 15:51 par Gamekyo
Ca tire en longueur sur la dernière phase du jeu, mais ça ouvre la porte à une suite, genre avant la catastrophe ? Où avoir pour mission de sauver l'humanité en revenant dans le passé et faire des sauts dans le futur ?
Y a du potentiel dans cette superbe licence ! Et la voix de l'héroïne.......
Par contre on est d’accord , le boss de fin c’est le tueur de la cité de la peur ( à chaque coup bien chargé je ne pouvais m’empêcher de balancer des : « meurs, pourriture communiste… »)
Et puis etant Polonais ca a un coté tres personnel, Nowa Huta me rappele les quartiers ou j'ai grandi. Ca fait plaisir quand les studios mettent à l'honneur leur pays ce que les studios francais sont pas capables de faire.
Bloober c'est vraiment un super bon studio.
100%
En réalité ils sont sur le remake ou le second épisode de Eternal Darkness ou de Geist.
Pas pour rien que une de mes licences préférées, genre top 10 ce sont les STALKERS.
51love Clair Obscur nous donne un paris de via son architecture et sa tour eiffel, c'est tout,c'est plus une inspiration artistique, on parcours pas des villes à proprement parler, comme Remember me, le jeu est à Paris, dans le futur, mais encore là, ça marque pas..tu vois ce que je veux dire ?