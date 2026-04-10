Le nouveau Professeur Layton toujours promis pour 2026, aussi sur PC et PlayStation 5

L'heure n'est toujours pas au retour dechez Level-5 mais le prochain gros morceau s'est néanmoins affiché avec la promesse quearrivera bien cette année, mais finalement pas uniquement sur les deux générations de Switch vu que PC comme PlayStation 5 seront concernés, histoire de bien appuyer que l'éditeur ne peut plus se permettre d'exclusivités.Quelques détails :- Énigmes inédites conçues via QuizKnock sous la direction de Takuji Izawa- Plus grand nombre de puzzles de la série- Ajout d'une map monde- Ajout d'un radar à pièces- Nouveaux compagnons- Cinématiques en 3D- Mode souris sur PC, PlayStation 5 et Switch 2- Mode tactile sur Switch 1 & 2