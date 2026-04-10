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Le nouveau Professeur Layton toujours promis pour 2026, aussi sur PC et PlayStation 5
L'heure n'est toujours pas au retour de DECAPOLICE chez Level-5 mais le prochain gros morceau s'est néanmoins affiché avec la promesse que Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur arrivera bien cette année, mais finalement pas uniquement sur les deux générations de Switch vu que PC comme PlayStation 5 seront concernés, histoire de bien appuyer que l'éditeur ne peut plus se permettre d'exclusivités.

Quelques détails :

- Énigmes inédites conçues via QuizKnock sous la direction de Takuji Izawa
- Plus grand nombre de puzzles de la série
- Ajout d'une map monde
- Ajout d'un radar à pièces
- Nouveaux compagnons
- Cinématiques en 3D
- Mode souris sur PC, PlayStation 5 et Switch 2
- Mode tactile sur Switch 1 & 2

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aozora78, destati, pwyll, aeris010
publié le 10/04/2026 à 14:59 par Gamekyo
commentaires (1)
aeris010 publié le 10/04/2026 à 15:24
Pour Layton je pense qu’il y aura pas de version boite ou alors uniquement au Japon.

Pour les occidentaux ce sera démat only, comme Level-5 l’a fait avec Fantasy Life et Inazuma.
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Fiche descriptif
Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur
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Nom : Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur
Support : PC
Editeur : Level-5
Développeur : Level-5
Genre : puzzle
Autres versions : Playstation 5 - Switch - Switch 2
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