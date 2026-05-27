recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Dragon Quest XII a bien été rebooté durant son développement, mais se montre enfin
Square Enix a pour une fois montré patte blanche en confirmant une rumeur inquiétante : la raison derrière la longue attente depuis l'annonce de Dragon Quest XII est lié à un reboot en cours de développement, sans préciser la nature des changements effectués depuis les promesses initiales.

Un rapide premier aperçu de la « nouvelle version » a été montrée, semblant sans surprise tourner sous Unreal Engine (probablement 5), mais il faudra encore patienter pour davantage, et on ajoutera juste que le scénario tournera apparemment autour des rêves, d'où le sous-titre titre : Au-Delà des Rêves.

UPDATE :

- Le nouveau Dragon Quest Monsters a également été confirmé en coup de vent, à venir sur l'intégralité des supports.

  • Dragon Quest XII a bien été rebooté durant son développement, mais se montre enfin
  • Dragon Quest XII a bien été rebooté durant son développement, mais se montre enfin
  • Dragon Quest XII a bien été rebooté durant son développement, mais se montre enfin
  • Dragon Quest XII a bien été rebooté durant son développement, mais se montre enfin
  • Dragon Quest XII a bien été rebooté durant son développement, mais se montre enfin
  • Dragon Quest XII a bien été rebooté durant son développement, mais se montre enfin
2
Qui a aimé ?
link49, alucardhellsing
publié le 27/05/2026 à 13:12 par Gamekyo
commentaires (119)
shanks publié le 27/05/2026 à 13:14
Le héros est PUTAIN DE IMMONDE

Rendez-nous ceux du III, V, VI, même le VIII
keiku publié le 27/05/2026 à 13:15
le délinquant juvénile héro du 12...
hibito publié le 27/05/2026 à 13:15
Ha bah je suis pas le seul à penser que le Hero est pas fifou !
bigboss18 publié le 27/05/2026 à 13:16
Le héro est pas top au niveau du design, on verra , mais il voulait pas adopter une approche plus mature à la bas? Avec le logo ça tendait vers ça, je voulais aussi qu'on m'annonce un remaster du VIII ! Tant pis
yanssou publié le 27/05/2026 à 13:16
Mon dieu ce hero à la tête dépressif c'est pas possible...

J'aime pas du tout la nouvelle direction que ça prend, on dirai un dragon quest 11 2...

L'ancien logo et la direction était plutôt un bon point mais la non.

Plus hype par dragon quest monster que ça.
shinz0 publié le 27/05/2026 à 13:16
Caracter design dégueulasse
Alors c'est ça le Dragon Quest plus mâture
Ça sent le reboot pendant la production
jenicris publié le 27/05/2026 à 13:17
Va falloir donc encore attendre
Et pas fan du héros
jeanouillz publié le 27/05/2026 à 13:17
shanks il a une coupe de lesbienne :'(
Ils devraient sincèrement mettre en place un éditeur de personnage (et un bien fait)
dokidokii publié le 27/05/2026 à 13:18
Le héros
yanssou publié le 27/05/2026 à 13:18
shinz0 non au contraire je pense que le lors du reboot ils ont abandonné le côté mature et sombre, d'ou le logo plus coloré.
churos45 publié le 27/05/2026 à 13:20
De ce que j'ai compris le héros a un regard fatigué car le thème est "les rêves".

Perso je m'en fout un peu, je n'ai pas cette sensibilité artistique, mais j'ai hâte d'en voir plus sur l'exploration et les combats.
aeris201 publié le 27/05/2026 à 13:20
Tout ça pour ça
shinz0 publié le 27/05/2026 à 13:20
yanssou justement ils ont rebooté et enlevé le côté mâture
jeanouillz publié le 27/05/2026 à 13:20
A partir de 4:30 la video pour DQ XII
shirou publié le 27/05/2026 à 13:20
Encore un rêve, un espoir qui se brise, putain autant d'attente pour ça .

Il est ou mon coté mature ? Pour moi la DA part de plus en plus sur un truc pour enfant, j'ai l'impression d'être sur un dessin animé pour mioche en pate a modeler
shanks publié le 27/05/2026 à 13:21
jeanouillz
Pendant que le X Online, ils ont le droit à ce genre de design :

https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/psaro.png

(bon c'est pas le héros, mais bordel, c'est autre chose)
sosky publié le 27/05/2026 à 13:21
Ca a l'air médiocre
micheljackson publié le 27/05/2026 à 13:21
Ce héros dégueu,
j'espère qu'on aura droit à un remake des 4,5,6 sinon je vais chier sur la moquette.
yanssou publié le 27/05/2026 à 13:23
Y'a vraiment aucune identité

shinz0 yep et plutôt déçu, ils ont pas assumer en faisant ça, dommage ça sent le réchauffé.
rupinsansei3 publié le 27/05/2026 à 13:23
Peut-être un trans
fiveagainstone publié le 27/05/2026 à 13:23
Ça donne vraiment pas envie. Les décors sont hyper lisses, on dirait que c'est de l'IA et le charadesign est plutôt laid.
Très déçu pour le moment.
micheljackson publié le 27/05/2026 à 13:23
shanks
C'était le méchant du 4, Psaro, "Le Sephiroth de DQ"
tonius publié le 27/05/2026 à 13:25
Je prèfere un héros comme ca que celui du XI au moins il a l'air d'avoir plus de personnalité, et ca surement un rapport avec le scenar' donc faut voir.

Shanks Et surtout c'est pas un perso qui vient du X mais du IV.
shanks publié le 27/05/2026 à 13:27
micheljackson tonius
Ptain j'avais zappé Psaro tellement ça remonte le IV
chreasy97 publié le 27/05/2026 à 13:34
Ça change du 1er logo avec les flammes, le ton devait être plus sombre et mature.

On verra mais pour l'instant, c'est mal parti...

J'attends d'en savoir plus...
shinz0 publié le 27/05/2026 à 13:35
Et même la bande annonce de DQ 11 était plus belle
micheljackson publié le 27/05/2026 à 13:36
Je regarde les réactions des Japonais sur X, tout le monde déteste ce héros, ça me rassure
giru publié le 27/05/2026 à 13:36
Ca ressemble un peu trop à DQ XI, alors que le projet initial semblait partir dans une autre direction.

On verra. Trop tôt pour vraiment juger. Le fait qu'il y ait si peu d'infos n'est pas très rassurant. Ils ont l'air d'être loin de l'avoir terminé ce DQ XII.
yanssou publié le 27/05/2026 à 13:37
On va pas me faire croire que le hero à été conçu par Toriyama c'est pas possible, le visage ressemble pas à ce qu'il fait d'habitude, on dira de l'ia copiant le style.
blueblood publié le 27/05/2026 à 13:38
C'est pas mal, j'aime bien que le coté DQ soit bien présent j'avais peur du "mature", qui pourrait tendre vers le cliché.

Hate d'en savoir plus.
icebergbrulant publié le 27/05/2026 à 13:41
Please be excited !

Le héros a l’air malade et faible
Peut-être qu’il faudra tout au long du jeu lui donner à manger
micheljackson publié le 27/05/2026 à 13:42
yanssou
Bah c'est le style de Toriyama avec une tablette graphique, ça fait plus de 20 ans que c'est comme ça et c'est immonde.
Son style du début des années 90 > all
masharu publié le 27/05/2026 à 13:42
They/them hero qui plus est .
redxiii102 publié le 27/05/2026 à 13:43
shanks Sans Toriyama c'était sûr.
shanks publié le 27/05/2026 à 13:44
redxiii102
Bah apparemment ce serait bien de lui selon ce qu'ils ont dit durant le Live.

Ptéte qu'il est pas mort non plus lui aussi
xynot publié le 27/05/2026 à 13:46
Décevant
aozora78 publié le 27/05/2026 à 13:50
C'est vrai que le héros fait vraiment gueule de victime et personnage rival secondaire, pas un héros.
hyoga57 publié le 27/05/2026 à 13:50
rupinsansei3 C’est le vendeur de fleurs le héros.
ootaniisensei publié le 27/05/2026 à 13:51
Le chara design du héro pue la mort
Pour tout le reste ça va être exceptionnel aucun doute à avoir
aozora78 publié le 27/05/2026 à 13:54
C'est vrai que le héros fait vraiment gueule de victime et personnage secondaire, pas un héros...
wickette publié le 27/05/2026 à 13:55
Le design des perso est foiré c’est clair.

Un reboot pour finir sur ce design, bon,…


Après c’est pas ça qui va m’empêcher de l’acheter et y jouer day one
yanssou publié le 27/05/2026 à 13:58
micheljackson non mais là c'est frappant, y'a rien de Toriyama la dedans, tu compare au hero du 11 ça n'a rien à voir.
tripy73 publié le 27/05/2026 à 13:59
Aucune surprise, même si certains nous avaient dit le contraire...
whookid publié le 27/05/2026 à 14:03
RDV en 2028
thorim publié le 27/05/2026 à 14:03
Héro dégueulasse, on dirait un jeune délinquant des cités... J'avais hâte de le voir, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu, il manquerait plus qu'ils enlèvent le système de combat au tour par tour et poubelle direct.
guiguif publié le 27/05/2026 à 14:04
Ya rien qui va, bon bah je vais attendre le 13
seniorpekynio publié le 27/05/2026 à 14:05
Il aurait pu au moins donner une date, même fin 2027, afin de rassurer les joueurs.
rogeraf publié le 27/05/2026 à 14:05
C'est super beau, PC ?
micheljackson publié le 27/05/2026 à 14:10
seniorpekynio
je crois qu'il vaudrait mieux repartir une nouvelle fois de zéro
roivas publié le 27/05/2026 à 14:10
yanssou ca serait pourtant bien lui a créé le héro.

Perso comme beaucoup je le trouve très fatigué ^^;
nigel publié le 27/05/2026 à 14:11
Ça fait franchement envie, maintenant je rejoins les gens qui disent que le héro à pas un super chara design, et j'avoue que j'aurais été curieux de voir DQ sur un format plus mature, même si bon je trouve que le coté naïf fait un peu parti de l'ADN de la série.

Maintenant ça donne l'impression d'un simple épisode de plus alors qu'ils annonçaient une refonte de la série, mais en même temps j'ai trouvé DQ 11 hyper bon, donc franchement je leur fait confiance.
rupinsansei3 publié le 27/05/2026 à 14:12
Décidément tout les jeux avec un titre ou ya le mot beyond est maudit... metroid prime 4 hein
akinen publié le 27/05/2026 à 14:16
On dirait qu’il a fait popo dans son pantalon. C’est digoulasse
zekk publié le 27/05/2026 à 14:17
Hormis le héros ça a l’air pas mal
zephon publié le 27/05/2026 à 14:18
ptdr ils viennent de tuer la licence avec ce rendu
ratchet publié le 27/05/2026 à 14:28
Le héros est nul mais visuellement c’est incroyable !!!! Tellement hâte
kidicarus publié le 27/05/2026 à 14:29
Je trouve bien dommage que DQ monsters ne soit pas montré. Doit on en déduire qu'on n'est pas prêt de le voir arrivé comme c'est mentionné par le monsieur?
yanssou publié le 27/05/2026 à 14:31
roivas c'est dit dans la vidéo mais en vrai on en sait rien, ils ont pu le modifier.

kidicarus ouais un peu déçu mais ils affirment que Monster sortira avant le 11, reste à savoir quand.
apollokami publié le 27/05/2026 à 14:44
Je ne peux pas regarder la vidéo pour le moment. Il est toujours tour par tour ou c'est mort?
destati publié le 27/05/2026 à 14:46
Pas fan non plus du chara-design du héros (plus particulièrement les yeux). Je sais pas s'ils vont l'ajuster ou non, mais rien qu'en le regardant, je me demande s'il y a pas une justification scénaristique derrière son regard. Soit il est très fatigué et serait une sorte d'insomniaque, soit on se dirige clairement vers un antagoniste caché (parce qu'il a vraiment un regard sombre). Bref, ça fait edgy (comme la rouquine aussi un peu).

Les environnements et la lumière sont super top.
natedrake publié le 27/05/2026 à 14:50
Allez pour les 45 ans de la série, on aura peut-être un semblant de date de sortie, qui sait.
micheljackson publié le 27/05/2026 à 14:53
On pourra peut être customiser la gueule de son héros comme dans le 9 si ça se trouve, ils ne vont quand même pas nous laisser avec ce... truc.
newtechnix publié le 27/05/2026 à 14:59
l'IA derrière ce projet

Clair que Toriyama n'étant plus ....mais y'aurait donc plus assez de talent au Japon car pour pondre un héros aussi random voir pnj

Et même l'excuse du reboot n'épargne pas ce qui vient d'être montré...y'aurai fallu fouter au moins un filtre cell-shading pour cacher la misère cest ellement pas au niveau qu'on imagine que des projets amateurs peuvent foutre la honte à ce qui d'être montré.

y'a pas d'âme qui se dégage de ce truc, c'est insipide.
jackfrost publié le 27/05/2026 à 15:00
La fille est pire

C'est dingue de produire des personnages aussi moches.

Ils auraient pu mettre la personne des octopath par exemple.
yanssou publié le 27/05/2026 à 15:08
newtechnix je ne suis pas le seul à halluciné de voir de l'ia dans sa gueule c'est vraiment sans âme.
micheljackson publié le 27/05/2026 à 15:11
Le contraste avec Toriyama à son sommet est terrible https://images5.alphacoders.com/339/thumb-1920-339055.jpg
guiguif publié le 27/05/2026 à 15:12
newtechnix yanssou Bah c'est bien Toriyama, le jeu est en dev depuis 7 piges, évidement que ce sont ses personnages. C'est pas comme si c'etait une surprise qu'il n'avait plus aucune imagination depuis bien longtemps.

Horii mentioned, “All I’ll add is that Dragon Quest XII, like every game before it, will come with Akira Toriyama’s characters and Koichi Sugiyama’s music. And that’s everything I can say for now.”
redxiii102 publié le 27/05/2026 à 15:13
shanks il a créé les dragon ball t'as oublié
brook1 publié le 27/05/2026 à 15:15
c'est pas ouf
shinz0 publié le 27/05/2026 à 15:15
yanssou ça donne l'impression d'une version bêta
newtechnix publié le 27/05/2026 à 15:22
guiguif "Bah c'est bien Toriyama, le jeu est en dev depuis 7 piges, évidement que ce sont ses personnages. "

la subtilité serait que le travail de Toriyama était celui du reboot annulé... et que ce qui est proposé aujourd'hui ne l'est pas
yanssou publié le 27/05/2026 à 15:25
guiguif ça patte est méconnaissable, le visage, les yeux et ces couleurs terne c'est pas du tout son style de faire ça.

shinz0 ouais, c'est vraiment à ces début de dev ça ce voit.
oreillesal publié le 27/05/2026 à 15:26
Tout ce foin pour ça
Entre l'impression d'avoir déjà vu ces arbres, ces rochers dans tout les trailers de ces dernières années, le truc semble ultra rigide "mais t'as vu, on peut courir".
Tout les jours je béni la 2,5D quand je vois des merdes pareilles.
newtechnix publié le 27/05/2026 à 15:27
Ce qui est sans doute le plus dingue...c'est un peu comme avec la Ferrari Luce...un projet qui se monte et y'a personne capable de dire que cela ne va pas du tout.
azerty publié le 27/05/2026 à 15:28
Même à dix balles, jamais j'y touche
tristram publié le 27/05/2026 à 15:30
je me demande si c'est pour faire un peu plaisir a l'occident ce héros a la tête de punk à chien dénué de charisme . enfin le jeu sera peu-etre de nouveau reboot si ca se trouve. la saga prend un peu plus de plomb dans l'aile dans sa direction...
drybowser publié le 27/05/2026 à 15:38
Bordel c'est pas ouf qu'est ce que ça devait être avant le reboot !!
Bref à priori pas intéressé du tout
newtechnix publié le 27/05/2026 à 15:39
Square qui a bu la tasse avec FF ...imaginez le jour où Yuji Horii débarque dans les bureaux des boss de Square:
-pour annoncer le reboot de DQ
-et pour montrer ce premier trailer
51love publié le 27/05/2026 à 15:52
Aïe un reboot... on s'en doutait mais ça sent jamais bon...

Je sais pas si ça valait le coup de reboot le héro principal si c'est pour qu'il ait cette tronche de "petit con"

Ça fait des années que j'espère un DQ qui prend des risques, qui affiche une volonté de maturité, mais j'ai l'impression qu'ils vont rester assez traditionnel à première vue.


Assez déçu donc, on verra bien, tout n'est clairement pas à jeter mais je suis pessimiste sur l'avenir de ce projet...
pimoody publié le 27/05/2026 à 16:00
J'espère que sera intéressant à jouer parce que en l'état ca fait peur, tout semble en plus aseptisé, sans caractère et de peu d'inspiration jusqu'ici.
apollokami publié le 27/05/2026 à 16:00
Bon je viens de voir...
J'ai bien fait de ne rien en attendre, en plus on ne sait toujours pas si ça vire au système de combat full action.
connavaro publié le 27/05/2026 à 16:00
Je suis effaré par tous les commentaires qui parlent du design du perso, on dirait des gamines de 12 ans qui parlent du physique du héros de Twillight, y’a bien d’autres critères pour juger un jeu. Cependant je rejoins ceux qui parlent du manque de maturité qui se dégage de l’ensemble, il est où le virage mature qu’on nous promettait ? Et je parle évidement pas de voir des gerbes de sang ou de la violence, ca c’est la vision mature caricaturale, je parle d’un monde qui semble un peu plus organique, plus riche, plus diversifié, et faut pas compter sur l’écriture de DQ pour avoir plus sur ce plan, la je vois pas en quoi c’est plus mature que DQ11 c’est tellement générique
guiguif publié le 27/05/2026 à 16:02
newtechnix yanssou Bah ecoutez, ptete que Horii ment, ce que je doute.
keiku publié le 27/05/2026 à 16:04
connavaro le problème c'est que quand un jeu square commence mal, il se termine souvent mal, donc la on a déja un jeu qui a été recommencer et un héro qui plait pas...

on va pas dire que ca débute bien, surtout après les 2 dernière purge que square nous a pondu...
raioh publié le 27/05/2026 à 16:06
Newtechnix Yanssou Ça faisait quand même bien longtemps que ses chara design étaient plus que médiocre (pour rester gentil).
yanssou publié le 27/05/2026 à 16:10
connavaro le hero est très important dans un dragon quest autant que le reste, de toute façon rien n'est réellement surprenant, tant la prise de risque est inexistante.

Si tu veux de la maturité dans un dragon quest ta Dai, et il serai parfait en Jv ambitieux.

keiku manque plus que kh 4, et Square sera sur la touche. Vivement le réveal de Persona 6.

raioh ouais mais là ça bat des records, on dirai le hero de héroes mais en moche.
mazeroza publié le 27/05/2026 à 16:15
J'espère que la grogne des joueurs fera se raviser square sur le chara design des persos car c'est vraiment immonde là.
newtechnix publié le 27/05/2026 à 16:15
raioh oui c'est vrai même pour Dragon Ball d'ailleurs
azerty publié le 27/05/2026 à 16:18
Y'a combien de mangaka dans ce pays déjà...pas possible de faire un super truc...
SE bloqué au moyen age de la PSP
akinen publié le 27/05/2026 à 16:21
Licence gérée par des fossiles vivants. Faut pas s’étonner.
micheljackson publié le 27/05/2026 à 16:23
raioh
Entièrement d'accord, depuis que Torishima lui a offert une tablette graphique en fait... depuis ça n'a plus jamais été le Toriyama qu'on aimait.

C'est à dire celui ci, ça c'est le type de héros que j'aurais voulu pour DQ12.
https://www.realmofdarkness.net/dq/wp-content/img/snes/dq6/box/cover.jpg
icebergbrulant publié le 27/05/2026 à 16:24
Si ça gueule assez, ils changeront un peu le design, c’est ce qu’avait fait la Bloober Team avec le visage initial de James dans le Remake de Silent Hill 2 qui était bien foiré
shinz0 publié le 27/05/2026 à 16:27
icebergbrulant et Sonic le film
icebergbrulant publié le 27/05/2026 à 16:27
shinz0 ah oui, bon exemple
shambala93 publié le 27/05/2026 à 16:29
La DA sans cell shading je n’y arrive pas.
micheljackson publié le 27/05/2026 à 16:29
icebergbrulant
Ils n'oseront pas y retoucher, c'est (soi-disant) le "testament" de Toriyama...
Puis il y a déjà des gens avec un niveau d'exigence au ras des paquerettes qui trouvent que "ça va".
thelastone publié le 27/05/2026 à 16:31
Ca sent tellement mauvais rien que le chara design
Le héro je dessine largement mieux que ça alors que je suis loins d'être pro purée
Les environnements génériques au possible, même grand blue est largement plus inspiré..
Le seul truc qui m'intrigue cest le saut roulade , peut être enfin un dragon quest ou l'ont peux explorer librement le mode sans restrictions ?
Sinon le reste
icebergbrulant publié le 27/05/2026 à 16:42
micheljackson
Que Square-Enix ne vienne pas pleurer si les ventes ne sont pas au rendez-vous

Bon après, ils vont très vite trouver une parade: DLC cosmétique avec un design super pour 9,99 euros
shinz0 publié le 27/05/2026 à 16:48
DLC cosmétique coupe de cheveux payant en approche
micheljackson publié le 27/05/2026 à 16:48
icebergbrulant
Sur PC on pourra compter sur les moddeurs, oui
icebergbrulant publié le 27/05/2026 à 16:53
newtechnix publié le 27/05/2026 à 17:03
guiguif Horri est un mec sympa jen dotue pas quand on voit comment il tease souvent des choses en mode "j'ai pas le droit de vous le dire je crois que... ,les mecs du service marketing vont pas être content" donc il avoue à demi-mot qu'il doit respecter certaines choses...à partir de là on peut facilement penser que des impératifs financier important l'oblige à présenté les choses d'une manière peut-être pas la plus nette. On comprends bien qu'affirmer que tout est ok et que Toriyama a tout fait avant de disparaitre réponds à des enjeux marketing.

là toi quand tu regardes cette vidéo et ce personnage, tu trouves vraiment ( en mettant de côté le "j'aime /j'aime pas" qui fait tiquer la plupart des gens sur ce héros) que c'est un truc made in Toriyama ou que c'est un truc issu d'une IA?
newtechnix publié le 27/05/2026 à 17:05
shambala93 il aurai fallu au moins ça pour sauver cet insipide héros...
abookhouseboy publié le 27/05/2026 à 17:09
Tous ces nouveaux personnages souffrent d'un manque criant expressivité.

N'est pas Toriyama qui veut...
sonilka publié le 27/05/2026 à 17:12
La DA est vraiment pas inspirée. On dirait un fanmade avec un pack de textures de l'UE. Le chara design apercu n'a pas l'air beaucoup plus inspiré. Après les modèles 3D ont toujours moins bien rendus. Suffit de jeter un oeil aux artworks des persos de DQX qui pour la plupart pètent la classe. Bref ca vend pas du rêve. Et ca ne sortira pas avant un bon moment vu le reboot.
fritesmayo76 publié le 27/05/2026 à 17:32
On savait que Square "voulait" (comprendre c'est déjà le cas) utilisé l'IA, là c'est là preuve que le design du héros a été fait par un prompt "cassos qui se cuite à la villageoise"
mattewlogan publié le 27/05/2026 à 17:33
Les visages sont dégueulasses quand je pense que ce jeu va sortir au minimum en 2027, c’est honteux
Ça m’empêcherait pas de l’acheter au même titre que ceux qui achètent Pokemon, mais quand même c’est abusé
rendan publié le 27/05/2026 à 17:34
Ben p.. TOUT ce temps pour ça??? Oui il y a eu reboot blablabla mais bon quand même on ne ressent rien d'épique, de travaillé, ni excitant! C'est joli et coloré certe mais c'est lisse, il n'y a pas d'âme on ressent rien de dingue! Le thème des rêves serieux.. On croirait un rpg Nintendo (c'est pas une insulte envers eux), mais d'un Dragon Quest XII quoi! Fallait que ça CLAQUE après toute cette attente ! La c'est du basique de chez basique. Désolé j'adore la licence mais ça donne pas envie. Faut vraiment que Square Enix se sort les doigts parce que là c'est l'impression du résultat d'un studio fatigué et sans aucune idées marquante! (Le Square de l'époque me manque tellement..)
Et le pire dans tout ça c'est qu'en plus ce DQXII n'est même pas prêt de sortir et que personne n'est emballé.
Un COMBLE pour un Dragon Quest!
Je le redis encore: TOUT ÇA pour ÇA?!
Heureusement que les studios Coréen et Chinois sont là maintenant sérieux
Avec eux au moins on est rarement déçu
Bref je retourne matter DQ Dai no Daibouken en anime ça au moins ça me vend du rêve pour cette licence en declin
micheljackson publié le 27/05/2026 à 17:38
shinz0
J'espère qu'il y aura un DLC pour se coiffer comme Yûji Horii alors, je rêve que mon perso soit coiffé comme mes couilles
https://i.imgur.com/HRahaE5.png
guiguif publié le 27/05/2026 à 17:41
newtechnix On parle du Japon, le pays le plus respectueux au monde des droits de propriété intellectuelle donc a quel moment on peut imaginer qu'ils aient utilisés une IA pour copier le style de Toriyama au lieu d’appeler un autre artiste comme Toyotaro ou la personne qui s'est occupée des illustrations des remakes ?
Pour moi c'est 100% Toriyama, ça fait 7 ans qu'ils bossent sur le jeu et il est mort ya 2 ans, ya pas a chercher plus loin.
Puis c'est pas comme si ce qu'il faisait durant ses dernières années de vie etait bon.
guiguif publié le 27/05/2026 à 17:42
abookhouseboy fritesmayo76 Pourtant c'est bien lui

Horii mentioned, “All I’ll add is that Dragon Quest XII, like every game before it, will come with Akira Toriyama’s characters and Koichi Sugiyama’s music. And that’s everything I can say for now.”
micheljackson publié le 27/05/2026 à 17:54
Le montage que j'attendais
https://i.imgur.com/mOuGQSN.jpeg
terminagore publié le 27/05/2026 à 17:57
Perso j'aime bien ce héros. Je le préfère largement au héros sans absolument aucun charisme du XI, c'était juste pas possible. Là au moins, je le trouve un minimum expressif.

Pour le reste, bon bin ya plus qu'à. J'espère juste qu'il arrivera pas en 2030.
micheljackson publié le 27/05/2026 à 18:00
terminagore
en effet, "un minimum expressif", on dirait Droopy.
"you know what ? I'm happy"
foxstep publié le 27/05/2026 à 18:19
Pas encore vu la vidéo mais Licence culte. J'espère que la magie sera toujours présente
paulnewman publié le 27/05/2026 à 18:22
Il a des cernes. Dans un jeu sur les rêves. Je vous laisse réfléchir.
ziggourat publié le 27/05/2026 à 18:27
Je ne pense pas que ce soit le chara design le problème, mais le rendu des personnages. Ils ressemblent à des poupées en plastique

Aussi, on nous avait parlé d'un DQ qui devait partir dans une nouvelle direction et finalement on fait machine arrière. J'ai l'impression d'y voir un énième épisode traditionnel avec le même bestiaire, la même musique, les mêmes decros.

Après, l'univers et l'ambiance reste chouette, c'est une licence à fort potentiel. Plus qu'à patienter pour voir le résultat, en espérant être surpris positivement ! Faites nous rêver Square !
bladagun publié le 27/05/2026 à 19:25
C'est beau en tout cas ! Moi il me dérange pas juste ses yeux quoi
connavaro publié le 27/05/2026 à 19:35
ziggourat je parie que le projet de base qui a été rebooté était bien plus ambitieux et novateur mais ils ont eu la trouille de changer, j’adore le Japon mais c’est typique dans leur mentalité d’être très conservateur. Maintenant je pense que sur le fond faut attendre zéro changement, ça va être la même soupe réchauffée qu’on se tape depuis des lustres, la soupe est bonne certes donc on va manger quand même mais quel dommage. J’espère plus des avancées sur la forme, un monde ouvert riche et vivant, des quêtes scénarisée ( on peut rêver ) et un minimum de liberté
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Square Enix
79
Ils aiment
Nom : Square Enix
site officiel : http://www.square-enix-europe.com
Copyright © Gamekyo