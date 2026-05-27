Dragon Quest XII a bien été rebooté durant son développement, mais se montre enfin

Square Enix a pour une fois montré patte blanche en confirmant une rumeur inquiétante : la raison derrière la longue attente depuis l'annonce deest lié à un reboot en cours de développement, sans préciser la nature des changements effectués depuis les promesses initiales.Un rapide premier aperçu de la « nouvelle version » a été montrée, semblant sans surprise tourner sous Unreal Engine (probablement 5), mais il faudra encore patienter pour davantage, et on ajoutera juste que le scénario tournera apparemment autour des rêves, d'où le sous-titre titre :UPDATE :- Le nouveaua également été confirmé en coup de vent, à venir sur l'intégralité des supports.