Dragon Quest XII a bien été rebooté durant son développement, mais se montre enfin
Square Enix a pour une fois montré patte blanche en confirmant une rumeur inquiétante : la raison derrière la longue attente depuis l'annonce de Dragon Quest XII est lié à un reboot en cours de développement, sans préciser la nature des changements effectués depuis les promesses initiales.
Un rapide premier aperçu de la « nouvelle version » a été montrée, semblant sans surprise tourner sous Unreal Engine (probablement 5), mais il faudra encore patienter pour davantage, et on ajoutera juste que le scénario tournera apparemment autour des rêves, d'où le sous-titre titre : Au-Delà des Rêves.
UPDATE :
- Le nouveau Dragon Quest Monsters a également été confirmé en coup de vent, à venir sur l'intégralité des supports.
Rendez-nous ceux du III, V, VI, même le VIII
J'aime pas du tout la nouvelle direction que ça prend, on dirai un dragon quest 11 2...
L'ancien logo et la direction était plutôt un bon point mais la non.
Plus hype par dragon quest monster que ça.
Alors c'est ça le Dragon Quest plus mâture
Ça sent le reboot pendant la production
Et pas fan du héros
Ils devraient sincèrement mettre en place un éditeur de personnage (et un bien fait)
Perso je m'en fout un peu, je n'ai pas cette sensibilité artistique, mais j'ai hâte d'en voir plus sur l'exploration et les combats.
Il est ou mon coté mature ? Pour moi la DA part de plus en plus sur un truc pour enfant, j'ai l'impression d'être sur un dessin animé pour mioche en pate a modeler
Pendant que le X Online, ils ont le droit à ce genre de design :
https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/psaro.png
(bon c'est pas le héros, mais bordel, c'est autre chose)
j'espère qu'on aura droit à un remake des 4,5,6 sinon je vais chier sur la moquette.
shinz0 yep et plutôt déçu, ils ont pas assumer en faisant ça, dommage ça sent le réchauffé.
Très déçu pour le moment.
C'était le méchant du 4, Psaro, "Le Sephiroth de DQ"
Shanks Et surtout c'est pas un perso qui vient du X mais du IV.
Ptain j'avais zappé Psaro tellement ça remonte le IV
On verra mais pour l'instant, c'est mal parti...
J'attends d'en savoir plus...
On verra. Trop tôt pour vraiment juger. Le fait qu'il y ait si peu d'infos n'est pas très rassurant. Ils ont l'air d'être loin de l'avoir terminé ce DQ XII.
Hate d'en savoir plus.
Le héros a l’air malade et faible
Peut-être qu’il faudra tout au long du jeu lui donner à manger
Bah c'est le style de Toriyama avec une tablette graphique, ça fait plus de 20 ans que c'est comme ça et c'est immonde.
Son style du début des années 90 > all
Bah apparemment ce serait bien de lui selon ce qu'ils ont dit durant le Live.
Ptéte qu'il est pas mort non plus lui aussi
Pour tout le reste ça va être exceptionnel aucun doute à avoir
Un reboot pour finir sur ce design, bon,…
Après c’est pas ça qui va m’empêcher de l’acheter et y jouer day one
je crois qu'il vaudrait mieux repartir une nouvelle fois de zéro
Perso comme beaucoup je le trouve très fatigué ^^;
Maintenant ça donne l'impression d'un simple épisode de plus alors qu'ils annonçaient une refonte de la série, mais en même temps j'ai trouvé DQ 11 hyper bon, donc franchement je leur fait confiance.
kidicarus ouais un peu déçu mais ils affirment que Monster sortira avant le 11, reste à savoir quand.
Les environnements et la lumière sont super top.
Clair que Toriyama n'étant plus ....mais y'aurait donc plus assez de talent au Japon car pour pondre un héros aussi random voir pnj
Et même l'excuse du reboot n'épargne pas ce qui vient d'être montré...y'aurai fallu fouter au moins un filtre cell-shading pour cacher la misère cest ellement pas au niveau qu'on imagine que des projets amateurs peuvent foutre la honte à ce qui d'être montré.
y'a pas d'âme qui se dégage de ce truc, c'est insipide.
C'est dingue de produire des personnages aussi moches.
Ils auraient pu mettre la personne des octopath par exemple.
Horii mentioned, “All I’ll add is that Dragon Quest XII, like every game before it, will come with Akira Toriyama’s characters and Koichi Sugiyama’s music. And that’s everything I can say for now.”
la subtilité serait que le travail de Toriyama était celui du reboot annulé... et que ce qui est proposé aujourd'hui ne l'est pas
shinz0 ouais, c'est vraiment à ces début de dev ça ce voit.
Entre l'impression d'avoir déjà vu ces arbres, ces rochers dans tout les trailers de ces dernières années, le truc semble ultra rigide "mais t'as vu, on peut courir".
Tout les jours je béni la 2,5D quand je vois des merdes pareilles.
Bref à priori pas intéressé du tout
-pour annoncer le reboot de DQ
-et pour montrer ce premier trailer
Je sais pas si ça valait le coup de reboot le héro principal si c'est pour qu'il ait cette tronche de "petit con"
Ça fait des années que j'espère un DQ qui prend des risques, qui affiche une volonté de maturité, mais j'ai l'impression qu'ils vont rester assez traditionnel à première vue.
Assez déçu donc, on verra bien, tout n'est clairement pas à jeter mais je suis pessimiste sur l'avenir de ce projet...
J'ai bien fait de ne rien en attendre, en plus on ne sait toujours pas si ça vire au système de combat full action.
on va pas dire que ca débute bien, surtout après les 2 dernière purge que square nous a pondu...
Si tu veux de la maturité dans un dragon quest ta Dai, et il serai parfait en Jv ambitieux.
keiku manque plus que kh 4, et Square sera sur la touche. Vivement le réveal de Persona 6.
raioh ouais mais là ça bat des records, on dirai le hero de héroes mais en moche.
SE bloqué au moyen age de la PSP
Entièrement d'accord, depuis que Torishima lui a offert une tablette graphique en fait... depuis ça n'a plus jamais été le Toriyama qu'on aimait.
C'est à dire celui ci, ça c'est le type de héros que j'aurais voulu pour DQ12.
https://www.realmofdarkness.net/dq/wp-content/img/snes/dq6/box/cover.jpg
Ils n'oseront pas y retoucher, c'est (soi-disant) le "testament" de Toriyama...
Puis il y a déjà des gens avec un niveau d'exigence au ras des paquerettes qui trouvent que "ça va".
Le héro je dessine largement mieux que ça alors que je suis loins d'être pro purée
Les environnements génériques au possible, même grand blue est largement plus inspiré..
Le seul truc qui m'intrigue cest le saut roulade , peut être enfin un dragon quest ou l'ont peux explorer librement le mode sans restrictions ?
Sinon le reste
Que Square-Enix ne vienne pas pleurer si les ventes ne sont pas au rendez-vous
Bon après, ils vont très vite trouver une parade: DLC cosmétique avec un design super pour 9,99 euros
Sur PC on pourra compter sur les moddeurs, oui
là toi quand tu regardes cette vidéo et ce personnage, tu trouves vraiment ( en mettant de côté le "j'aime /j'aime pas" qui fait tiquer la plupart des gens sur ce héros) que c'est un truc made in Toriyama ou que c'est un truc issu d'une IA?
N'est pas Toriyama qui veut...
Ça m’empêcherait pas de l’acheter au même titre que ceux qui achètent Pokemon, mais quand même c’est abusé
Et le pire dans tout ça c'est qu'en plus ce DQXII n'est même pas prêt de sortir et que personne n'est emballé.
Un COMBLE pour un Dragon Quest!
Je le redis encore: TOUT ÇA pour ÇA?!
Heureusement que les studios Coréen et Chinois sont là maintenant sérieux
Avec eux au moins on est rarement déçu
Bref je retourne matter DQ Dai no Daibouken en anime ça au moins ça me vend du rêve pour cette licence en declin
J'espère qu'il y aura un DLC pour se coiffer comme Yûji Horii alors, je rêve que mon perso soit coiffé comme mes couilles
https://i.imgur.com/HRahaE5.png
Pour moi c'est 100% Toriyama, ça fait 7 ans qu'ils bossent sur le jeu et il est mort ya 2 ans, ya pas a chercher plus loin.
Puis c'est pas comme si ce qu'il faisait durant ses dernières années de vie etait bon.
Horii mentioned, “All I’ll add is that Dragon Quest XII, like every game before it, will come with Akira Toriyama’s characters and Koichi Sugiyama’s music. And that’s everything I can say for now.”
https://i.imgur.com/mOuGQSN.jpeg
Pour le reste, bon bin ya plus qu'à. J'espère juste qu'il arrivera pas en 2030.
en effet, "un minimum expressif", on dirait Droopy.
"you know what ? I'm happy"
Aussi, on nous avait parlé d'un DQ qui devait partir dans une nouvelle direction et finalement on fait machine arrière. J'ai l'impression d'y voir un énième épisode traditionnel avec le même bestiaire, la même musique, les mêmes decros.
Après, l'univers et l'ambiance reste chouette, c'est une licence à fort potentiel. Plus qu'à patienter pour voir le résultat, en espérant être surpris positivement ! Faites nous rêver Square !