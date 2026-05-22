007 First Light : trailer de lancement

IO Interactive nous dévoile l'ultime trailer de 007 First Light, son adaptation maison de l'univers de Bond sous forme d'une préquelle indépendante, à venir donc le 27 mai sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, puis logiquement d'ici la fin de l'été sur Nintendo Switch 2.
Mine de rien, c'est la première fois depuis 16 ans (et Kane & Lynch 2) que l'équipe s'éloigne de l'Agent 47, loin d'être abandonné vu les sous-entendus d'une mise en place d'un nouvel épisode cette année, sans oublier le mystérieux Project Fantasy, « sur la bonne voie » et financé par un partenaire encore non cité (possiblement Xbox).
Et désolé mais les visages sont très moyens pour un jeu de 2026...
Et des animations rigides (passer au dessus d'un décor) voir pas d'animations du tout (l'arme vole dans la main quand on prend une arme) voir des animations incompréhensibles (le jeu d'arme dans la tronche, on dirait qu'il envoie une boulette de papier, on voit rien)
Je reste curieux, mais ca fait trop hitman encore, l'impression de voir un reskin 007 avec un moteur vieillissant et quelques nouveautés comme les passages en voiture...
Donc renseignez vous ca permettra des commentaires peut être un peu plus constructif ;-)