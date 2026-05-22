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007 First Light : trailer de lancement
IO Interactive nous dévoile l'ultime trailer de 007 First Light, son adaptation maison de l'univers de Bond sous forme d'une préquelle indépendante, à venir donc le 27 mai sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, puis logiquement d'ici la fin de l'été sur Nintendo Switch 2.

Mine de rien, c'est la première fois depuis 16 ans (et Kane & Lynch 2) que l'équipe s'éloigne de l'Agent 47, loin d'être abandonné vu les sous-entendus d'une mise en place d'un nouvel épisode cette année, sans oublier le mystérieux Project Fantasy, « sur la bonne voie » et financé par un partenaire encore non cité (possiblement Xbox).

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publié le 22/05/2026 à 09:33 par Gamekyo
commentaires (8)
link571 publié le 22/05/2026 à 09:37
Casse les couilles de pas avoir mis de VF Du coup j’hésite à le prendre day one…
sandman publié le 22/05/2026 à 09:40
y'a toujours ce filtre étrange sur le jeu, comme si ca cachait quelque chose...
Et désolé mais les visages sont très moyens pour un jeu de 2026...
Et des animations rigides (passer au dessus d'un décor) voir pas d'animations du tout (l'arme vole dans la main quand on prend une arme) voir des animations incompréhensibles (le jeu d'arme dans la tronche, on dirait qu'il envoie une boulette de papier, on voit rien)

Je reste curieux, mais ca fait trop hitman encore, l'impression de voir un reskin 007 avec un moteur vieillissant et quelques nouveautés comme les passages en voiture...
vyse publié le 22/05/2026 à 10:23
sandman c'est leur glacier pousserieux...alors pour hitman 1 c'était assez impressionnant a lepoque mais maintenant oui ca fait vieillot...bon au dela des graphismes dont je me fou depuis la ps4 c'est surtout quel proposition de game design vont il nous proposer
thelastone publié le 22/05/2026 à 12:51
Hype
zanpa publié le 22/05/2026 à 13:15
sandman c’est Hitman avec un skin 007 et les musique ! N’étant pas client des production Hitlan moderne, je passe mon tour
mrvince publié le 22/05/2026 à 13:27
sandman Bah c'est clairement ça... Ca se voyait des les premieres images que c'était Hitman avec une moustache Uncharted.
magnetic publié le 22/05/2026 à 13:42
Vyse Mrvince les gars je vous conseille de lire les preview au lieu de dire n'imp sans aucune connaissance du jeu. Littéralement la première chose qui ressort de toute les preview c'est que le jeu n'est pas du tout Hitman, on est sur un jeu d'action linéaire à la Uncharted.

Donc renseignez vous ca permettra des commentaires peut être un peu plus constructif ;-)
mrvince publié le 22/05/2026 à 13:44
magnetic J'ai regardé une paire de vidéo de gameplay, les missions infiltrations etc c'est clairement Hitman. Et je dis pas ça de manière négative. J'ai adoré leurs Hitman. Après oui quand tu commences a prendre les armes et a tirer partout la le jeu se transforme en Uncharted. Nier la ressemblance a Hitman c'est être de mauvaise fois.
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Fiche descriptif
007 First Light
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Nom : 007 First Light
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : IO Interactive
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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