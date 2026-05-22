007 First Light : trailer de lancement

IO Interactive nous dévoile l'ultime trailer de, son adaptation maison de l'univers de Bond sous forme d'une préquelle indépendante, à venir donc le 27 mai sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, puis logiquement d'ici la fin de l'été sur Nintendo Switch 2.Mine de rien, c'est la première fois depuis 16 ans (et) que l'équipe s'éloigne de l'Agent 47, loin d'être abandonné vu les sous-entendus d'une mise en place d'un nouvel épisode cette année, sans oublier le mystérieux, « sur la bonne voie » et financé par un partenaire encore non cité (possiblement Xbox).