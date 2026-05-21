[RUMEUR] Changement de nom pour Fairgame$ avant son retour dans l'actualité [RUMEUR] Changement de nom pour Fairgame$ avant son retour dans l'actualité

Sony Computer Entertainment vient de déposer la nouvelle marque Break In pour le domaine software, évidemment sans en dire davantage mais Jason Schreier a sous-entendu que l'on partirait tout simplement vers un changement de nom pour Fairgame$, et on peut donc considérer que ce soudain dépôt peut potentiellement être lié à un retour dans l'actualité pour le State of Play du 2 juin.



Aux dernières nouvelles, selon Henderson (encore lui), cette nouvelle tentative du domaine GAAS façon Braquage/Extraction futuriste ferait le choix de la sécurité en partant vers du F2P, contrairement à Marathon et le fameux Concord.