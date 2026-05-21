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[RUMEUR] Changement de nom pour Fairgame$ avant son retour dans l'actualité
Sony Computer Entertainment vient de déposer la nouvelle marque Break In pour le domaine software, évidemment sans en dire davantage mais Jason Schreier a sous-entendu que l'on partirait tout simplement vers un changement de nom pour Fairgame$, et on peut donc considérer que ce soudain dépôt peut potentiellement être lié à un retour dans l'actualité pour le State of Play du 2 juin.

Aux dernières nouvelles, selon Henderson (encore lui), cette nouvelle tentative du domaine GAAS façon Braquage/Extraction futuriste ferait le choix de la sécurité en partant vers du F2P, contrairement à Marathon et le fameux Concord.
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publié le 21/05/2026 à 14:11 par Gamekyo
commentaires (7)
altendorf publié le 21/05/2026 à 14:23
Pas bien compliqué de le deviner vu le nom, c'est très lié au braquage
foxstep publié le 21/05/2026 à 14:34
Le truc va flop de fou. Esperons que Hermen et ses potes aux gouts de chiottes vont degager aprés ce jeu.
keiku publié le 21/05/2026 à 15:42
je sens aussi qu'il va rejoindre le cimetière des GAAS avant même sa sortie... , dire qu'il a fallu qu'une seule petite faute de sony avec la ps3, pour que les américain s'empare du groupe et que la ca fait 8 ans qu'il se plante en boucle et qu'on laisse toujours les américain décider de l'avenir de playstation...
naoshige11 publié le 21/05/2026 à 16:13
keiku euuhh alors non, là tu réécrie l'histoire.

La PS4 a été très bonne machine, bien construite, bien alimentée en jeux de qualité. Ca a été le premier vrai pas de Mark Cerny à la réal technique et après une PS3 compliquée à dompter, il a fait un taf admirable sur le hardware des machines qui sont sortie depuis ET il est Américain et voulais une approche très occidentale de l'archi des consoles.

Le problème est venu après, pendant le COVID et Sony pensait probablement que l'explosion de fréquentation des jeux multi allait continuer et a monté plein de plans pour alimenter les PS4/PS5 des GAAS.

Plein de gens dans l'industrie ont fait la même connerie, Warner Bros, EA, Ubi, Square Enix, Embracer, et y'en a peu qui savaient déjà avant tout le monde que ça allait être qu'un épiphénomène.
brook1 publié le 21/05/2026 à 16:53
naoshige11 Il y a eu aussi une guerre interne sur la fin de la gen PS4 qui a conduit à la politique qu'on a connue sur les 5 dernières années, faut pas l’occulter
keiku publié le 21/05/2026 à 16:55
naoshige11 je ne réécris pas l'histoire, depuis la ps3 c'est devenu de la merde playstation, pas en une fois mais petit a petit, ca a lacher le japon, ca a pousser les production solo occidental genre tlou et uncharted (déja la ca partait en couille) ,ensuite on a assisté a des montée constante de prix (niveau jeux), la poussée vers les services et le passage au net payant, la poussée vers le démat des la psp go... mais ca restait mieux que xbox et nintendo a l'époque était loin derrière sur ses portable

et non le problème n'est pas venu depuis le covid le problème était la bien avant, a la sortie de la ps3 kutaragi c'est fait écarté, et déja a l'époque de yoshida ca commencait déja les soucis, les GAAS ce n'est que la finalité, mais la politique playstation a commencer a suivre celle d'xbox des la 360 et n'a plus arreter depuis

Plein de gens dans l'industrie ont fait la même connerie, Warner Bros, EA, Ubi, Square Enix, Embracer, et y'en a peu qui savaient déjà avant tout le monde que ça allait être qu'un épiphénomène.

bah ouais tous le monde ce jette sur le truc a la mode...
Et pourtant l'économie l'a prouver des millier de fois, seul ceux qui vont a contre courant réussisse dans l'industrie, jamais ceux qui suive...
newtechnix publié le 21/05/2026 à 17:29
Tout le monde sait que le jeu va flopper...faudrait maintenant un miracle pour le sauver du bide
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Nom : Fairgames
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Haven Entertainment Studios
Genre : action
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