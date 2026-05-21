[RUMEUR] Changement de nom pour Fairgame$ avant son retour dans l'actualité
Sony Computer Entertainment vient de déposer la nouvelle marque Break In pour le domaine software, évidemment sans en dire davantage mais Jason Schreier a sous-entendu que l'on partirait tout simplement vers un changement de nom pour Fairgame$, et on peut donc considérer que ce soudain dépôt peut potentiellement être lié à un retour dans l'actualité pour le State of Play du 2 juin.
Aux dernières nouvelles, selon Henderson (encore lui), cette nouvelle tentative du domaine GAAS façon Braquage/Extraction futuriste ferait le choix de la sécurité en partant vers du F2P, contrairement à Marathon et le fameux Concord.
publié le 21/05/2026 à 14:11 par Gamekyo
La PS4 a été très bonne machine, bien construite, bien alimentée en jeux de qualité. Ca a été le premier vrai pas de Mark Cerny à la réal technique et après une PS3 compliquée à dompter, il a fait un taf admirable sur le hardware des machines qui sont sortie depuis ET il est Américain et voulais une approche très occidentale de l'archi des consoles.
Le problème est venu après, pendant le COVID et Sony pensait probablement que l'explosion de fréquentation des jeux multi allait continuer et a monté plein de plans pour alimenter les PS4/PS5 des GAAS.
Plein de gens dans l'industrie ont fait la même connerie, Warner Bros, EA, Ubi, Square Enix, Embracer, et y'en a peu qui savaient déjà avant tout le monde que ça allait être qu'un épiphénomène.
et non le problème n'est pas venu depuis le covid le problème était la bien avant, a la sortie de la ps3 kutaragi c'est fait écarté, et déja a l'époque de yoshida ca commencait déja les soucis, les GAAS ce n'est que la finalité, mais la politique playstation a commencer a suivre celle d'xbox des la 360 et n'a plus arreter depuis
Plein de gens dans l'industrie ont fait la même connerie, Warner Bros, EA, Ubi, Square Enix, Embracer, et y'en a peu qui savaient déjà avant tout le monde que ça allait être qu'un épiphénomène.
bah ouais tous le monde ce jette sur le truc a la mode...
Et pourtant l'économie l'a prouver des millier de fois, seul ceux qui vont a contre courant réussisse dans l'industrie, jamais ceux qui suive...