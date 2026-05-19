Lords of the Fallen 2 : CI Games met fin à l'accord d'exclusivité envers l'Epic Games Store
Avec 2,5 millions de ventes pour Lords of the Fallen, CI Games est aujourd'hui suffisamment confiant pour ne plus avoir besoin d'une bouée de sauvetage. Car pour rappel, l'entreprise avait signé un accord d'exclusivité avec Epic Games contre un petit chèque et l'absence de royalties pour les ventes sur l'Epic Games Stores, mais le problème, bah c'était en fait l'Epic Games Store et son audience loin d'être aussi porteuse que chez les voisins.
De fait, dans ses derniers documents officiels, CI Games indique avoir réussi à résilier son contrat avec Epic Games, permettant à Lords of the Fallen 2 de débarquer Day One ailleurs, notamment sur Steam (et on n'en doute aucunement). Maintenant lâchez une date !
Cela ne leur apportera que du bon en termes de ventes de se séparer de ce store de merde.
Certains devs et éditeurs ne s’en rendent pas compte, mais faire des exclusivités, et surtout sur ce store, fait perdre plus d’argent qu’autre chose.
L’autre bonne décision qu’ils avaient prise auparavant était aussi d’avoir enlevé l’aberration Type A / Type B pour remettre simplement "Homme / Femme".
Quand on respecte les joueurs, ils le rendent toujours.
Je pense que les ventes du prochain seront excellentes, voire meilleures.
Vu la bonne hype qu’avait fait ce reboot, on attend le deux avec impatience