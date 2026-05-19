Lords of the Fallen 2 : CI Games met fin à l'accord d'exclusivité envers l'Epic Games Store

Avec 2,5 millions de ventes pour, CI Games est aujourd'hui suffisamment confiant pour ne plus avoir besoin d'une bouée de sauvetage. Car pour rappel, l'entreprise avait signé un accord d'exclusivité avec Epic Games contre un petit chèque et l'absence de royalties pour les ventes sur l'Epic Games Stores, mais le problème, bah c'était en fait l'Epic Games Store et son audience loin d'être aussi porteuse que chez les voisins.De fait, dans ses derniers documents officiels, CI Games indique avoir réussi à résilier son contrat avec Epic Games, permettant àde débarquer Day One ailleurs, notamment sur Steam (et on n'en doute aucunement). Maintenant lâchez une date !