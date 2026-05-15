Sans surprise, Amazon Game Studios abandonne le deuxième MMO Le Seigneur des Anneaux Sans surprise, Amazon Game Studios abandonne le deuxième MMO Le Seigneur des Anneaux

Décidément, le fantasme du MMO moderne Le Seigneur des Anneaux refuse de prendre forme : après l'annulation d'un premier projet en 2021 chez Amazon Games, c'est la même entreprise qui nous annonce aujourd'hui jeter l'éponge pour le deuxième chantier annoncé lui il y a 3 ans. De quoi continuer de renforcer un recul d'Amazon sur le secteur JV qui a déjà fermé le chéquier pour Maverick Games (des anciens de Playground Games) et coupera les serveurs de New World : Aeternum début 2027.



Pour les fans de la Terre du Milieu, reste les rumeurs autour de projets aussi bien chez Warhorse que Crystal Dynamics et d'ailleurs, les créateurs de Tomb Raider gardent eux le plein soutien d'Amazon pour la franchise de Miss Croft, aussi bien pour le remake que le prochain épisode à venir.