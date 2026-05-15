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Sans surprise, Amazon Game Studios abandonne le deuxième MMO Le Seigneur des Anneaux
Décidément, le fantasme du MMO moderne Le Seigneur des Anneaux refuse de prendre forme : après l'annulation d'un premier projet en 2021 chez Amazon Games, c'est la même entreprise qui nous annonce aujourd'hui jeter l'éponge pour le deuxième chantier annoncé lui il y a 3 ans. De quoi continuer de renforcer un recul d'Amazon sur le secteur JV qui a déjà fermé le chéquier pour Maverick Games (des anciens de Playground Games) et coupera les serveurs de New World : Aeternum début 2027.

Pour les fans de la Terre du Milieu, reste les rumeurs autour de projets aussi bien chez Warhorse que Crystal Dynamics et d'ailleurs, les créateurs de Tomb Raider gardent eux le plein soutien d'Amazon pour la franchise de Miss Croft, aussi bien pour le remake que le prochain épisode à venir.
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publié le 15/05/2026 à 09:24 par Gamekyo
commentaires (5)
shanks publié le 15/05/2026 à 09:27
J'ai presque envie de dire, un gros jeu LOTR, purement solo, tu le files à Pearl Abyss (avec quelques embauches pour l'écriture quand même) et tu peux obtenir un truc énorme sur l'ensemble de La Terre du Milieu...
rogeraf publié le 15/05/2026 à 09:31
Ils avaient bien démarré Amazon en achetant des studios puis voila, patatra
malroth publié le 15/05/2026 à 09:51
La fermeture de New World m'a vraiment fait mal

Mon premier vrai mmo où j'ai passé enormément de temps avec une tres bonne comu. Le seul mmo qui me correspondais

Maintenant je verrai avec Chrono Odyssey qui veux s'en inspirer.
zerdow publié le 15/05/2026 à 11:10
Malroth regarde pour voir si y’a pas un projet de serveur priver qui se met ne place
zerdow publié le 15/05/2026 à 11:11
Shanks ça serait ouf ! Mais ils vont enchaîner avec DokeV maintenant…
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