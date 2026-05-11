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Forza Horizon 6 : trailer de lancement, alors que le jeu vient de fuiter intégralement en ligne
Encore 8 jours avant le lancement de Forza Horizon 6, et même 4 pour ceux qui ont craqué pour l'édition Premium sur PC ou Xbox Series, et Playground Games achève la première étape de la communication (il y aura du suivi et des extensions) avec cette dernière bande-annonce.

C'est tout ou presque : pour l'anecdote, cette nuit, le stagiaire Xbox a merdouillé bien comme il faut en publiant une mise à jour de la page Steam aux conséquences désastreuses. Pendant un certain temps, très court mais trop long pour l'éditeur, ceux qui précommandaient le jeu se retrouvaient à télécharger une version… sans aucun chiffrement ni DRM, et ont donc pu lancer tranquillement le jeu et même c/c l'intégralité des quelques 150Go de données pour en faire ce dont vous vous doutez. Aucune fuite néanmoins sur les réseaux tipiaks, les communautés dédiées restant méfiantes devant ce type de situation.

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publié le 11/05/2026 à 12:37 par Gamekyo
commentaires (12)
gasmok2 publié le 11/05/2026 à 12:47
Un stagiaire qui ne verra pas son année validée.
Je le connais il a aussi été un bon moment chez Ubisoft
tripy73 publié le 11/05/2026 à 12:51
Aucune fuite néanmoins sur les réseaux tipiaks, les communautés dédiées restant méfiantes devant ce type de situation.

On me dit dans l'oreillette qu'il commence à poser un peu de partout
thauvinho publié le 11/05/2026 à 13:07
Non mais comment c'est possible de faire une telle erreur
tripy73 publié le 11/05/2026 à 13:16
Bon ben apparemment un mec s’est amusé à installer la version leakée commence et s’est fait bannir pour 8000 ans, en même temps faut être con pour l’installer puis de se connecter avec son compte MS pour y jouer (obligatoire pour le lancer)
pcverso publié le 11/05/2026 à 13:19
Plus que 4 jours pour enfin faire la suite de cette licence de folie .
rogeraf publié le 11/05/2026 à 13:50
Y a du avoir 3 gars qu'on du jouer
xylander publié le 11/05/2026 à 14:05
Le manque de compétence chez MS fait froid dans le dos. Et ça gère des serveurs, Office et Windows.
newtechnix publié le 11/05/2026 à 14:17
On parle d'un stagiaire?... qui vous dit que ce n'est pas l'IA interne chez Microsoft qui de son propre chef a balancé la sauce
sasquatsch publié le 11/05/2026 à 14:17
Le seul jeu Microsoft payé plein pot 60€ ces 15 dernières années en preco (c'est le mal je sais), je crois que le jeu précédent c'était Gears 2 plein pot mais genre a 50€.
Ah les bourdes de stagiaires nécessaires pour communiquer sur ton jeu... Un grand classique
thor publié le 11/05/2026 à 14:20
tripy73 ton lien dit qu'il s'est fait ban pour avoir utilisé un outil de triche.
tripy73 publié le 11/05/2026 à 14:34
thor : un outil de triche pour un jeu pas encore sorti, c'est juste une façon de ne pas dire officiellement que le jeu a fuité sur le net.
51love publié le 11/05/2026 à 14:59
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Fiche descriptif
Forza Horizon 6
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Nom : Forza Horizon 6
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Playground Games
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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