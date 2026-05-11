Forza Horizon 6 : trailer de lancement, alors que le jeu vient de fuiter intégralement en ligne

Encore 8 jours avant le lancement de, et même 4 pour ceux qui ont craqué pour l'édition Premium sur PC ou Xbox Series, et Playground Games achève la première étape de la communication (il y aura du suivi et des extensions) avec cette dernière bande-annonce.C'est tout ou presque : pour l'anecdote, cette nuit, le stagiaire Xbox a merdouillé bien comme il faut en publiant une mise à jour de la page Steam aux conséquences désastreuses. Pendant un certain temps, très court mais trop long pour l'éditeur, ceux qui précommandaient le jeu se retrouvaient à télécharger une version… sans aucun chiffrement ni DRM, et ont donc pu lancer tranquillement le jeu et même c/c l'intégralité des quelques 150Go de données pour en faire ce dont vous vous doutez. Aucune fuite néanmoins sur les réseaux tipiaks, les communautés dédiées restant méfiantes devant ce type de situation.