MOUSEP P.I. for Hire a été rentabilisé

L'accumulation de reports n'aura pas desservi une certaine attente envers: Playside annonce 730.000 ventes en l'espace d'un mois, un premier bilan « supérieur aux attentes » qui a permis de rentabiliser le budget comme le marketing. A partir de maintenant, ce sera donc du tout benef dans les poches de l'éditeur comme du développeur.Playside ajoute que 50 % de l'audience se situe sur PC, pendant que les trois consoles (PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2) se partagent la deuxième moitié du gâteau, sans plus de précisions.