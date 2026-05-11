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MOUSEP P.I. for Hire a été rentabilisé
L'accumulation de reports n'aura pas desservi une certaine attente envers MOUSE : P.I. for Hire : Playside annonce 730.000 ventes en l'espace d'un mois, un premier bilan « supérieur aux attentes » qui a permis de rentabiliser le budget comme le marketing. A partir de maintenant, ce sera donc du tout benef dans les poches de l'éditeur comme du développeur.

Playside ajoute que 50 % de l'audience se situe sur PC, pendant que les trois consoles (PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2) se partagent la deuxième moitié du gâteau, sans plus de précisions.

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tripy73, aros
publié le 11/05/2026 à 10:48 par Gamekyo
commentaires (6)
rogeraf publié le 11/05/2026 à 10:52
Super, faut que je m'y mette a ce petit jeu ... (xbox play anywhere PC/Console)
narustorm publié le 11/05/2026 à 11:13
J'attend juillet la version boite
negan publié le 11/05/2026 à 11:41
Fier d'avoir contribué à ça
sasquatsch publié le 11/05/2026 à 12:16
J'attends l'année prochaine a plus petit prix en tout cas bravo au studio
zoske publié le 11/05/2026 à 12:35
c'est fou que ce jeu fasse presque le million de ventes quand même?
arrrghl publié le 11/05/2026 à 12:40
je le prendrais peut être en version boite sur switch 2
Gras
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MOUSE
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Nom : MOUSE
Support : PC
Editeur : Playside Publishing
Développeur : Fumi Games
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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