Nintendo : mise à jour des ventes softwares, dont les performances de Pokopia et Tomodachi Life Nintendo : mise à jour des ventes softwares, dont les performances de Pokopia et Tomodachi Life

Comme à chaque fois, les rapports fiscaux de Nintendo incluent une généreuse liste de mise à jour des ventes softwares (tout le monde ne peut en dire autant) où les deux principales entrées seront donc Pokémon Pokopia aujourd'hui à 4 millions de ventes (5 semaines), et le tout aussi remarquable Tomodachi Life dont l'entreprise ne souhaite pas attendre le prochain rapport pour annoncer 3,8 millions d'unités écoulées en seulement 2 semaines.



Meilleures ventes first-party Switch 2 (au 31 mars 2026) :



1) Mario Kart World : 14,7 millions (+ 700.000 depuis le dernier rapport)

2) Donkey Kong Bananza : 4,52 millions (+ 270.000)

3) Légendes Pokémon Z-A : 3,94 millions (+ 50.000)

4) Pokémon Pokopia : 2,41 millions (NEW, actuellement 4 millions)

5) Kirby Air Riders : 1,87 millions (+ 130.000)



Meilleures ventes first-party Switch 1 (au 31 mars 2026) :



1) Mario Kart 8 Deluxe : 71,08 millions

2) Animal Crossing : New Horizons : 49,91 millions

3) Super Smash Bros Ultimate : 37,76 millions

4) The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 33,84 millions

5) Super Mario Odyssey : 30,5 millions

6) Pokémon Écarlate & Violet : 28,28 millions

7) Pokémon Épée & Bouclier : 27,16 millions

8) The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 22,56 millions

9) Super Mario Party : 21,32 millions

10) New Super Mario Bros. U Deluxe : 18,96 millions



Bonus :



- Super Mario Bros. Wonder : 17,44 millions (incluant l'édition Switch 2)

- Super Mario Party Jamboree : 9,96 millions (incluant l'édition Switch 2)

- Légendes Pokémon Z-A : 8,85 millions (uniquement Switch 1)

- Super Mario Galaxy : 2,6 millions (Switch 1)

- Super Mario Galaxy 2 : 2,76 millions

- Les rééditions de Pokémon Rouge Feu & Vert Feuille ont passé les 4 millions



Note :



Nintendo a tendance (globalement) à séparer les ventes des versions Switch 1 et Switch 2, comme ici avec Légendes Pokémon Z-A, et ne liste que les jeux ayant dépassé au moins 1 million de ventes. D'où le fait encore une fois que Metroid Prime 4 n'apparaît nulle part, même si les ventes combinées ont potentiellement dépassé ce cap.