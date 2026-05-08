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Nintendo : mise à jour des ventes softwares, dont les performances de Pokopia et Tomodachi Life
Comme à chaque fois, les rapports fiscaux de Nintendo incluent une généreuse liste de mise à jour des ventes softwares (tout le monde ne peut en dire autant) où les deux principales entrées seront donc Pokémon Pokopia aujourd'hui à 4 millions de ventes (5 semaines), et le tout aussi remarquable Tomodachi Life dont l'entreprise ne souhaite pas attendre le prochain rapport pour annoncer 3,8 millions d'unités écoulées en seulement 2 semaines.

Meilleures ventes first-party Switch 2 (au 31 mars 2026) :

1) Mario Kart World : 14,7 millions (+ 700.000 depuis le dernier rapport)
2) Donkey Kong Bananza : 4,52 millions (+ 270.000)
3) Légendes Pokémon Z-A : 3,94 millions (+ 50.000)
4) Pokémon Pokopia : 2,41 millions (NEW, actuellement 4 millions)
5) Kirby Air Riders : 1,87 millions (+ 130.000)

Meilleures ventes first-party Switch 1 (au 31 mars 2026) :

1) Mario Kart 8 Deluxe : 71,08 millions
2) Animal Crossing : New Horizons : 49,91 millions
3) Super Smash Bros Ultimate : 37,76 millions
4) The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 33,84 millions
5) Super Mario Odyssey : 30,5 millions
6) Pokémon Écarlate & Violet : 28,28 millions
7) Pokémon Épée & Bouclier : 27,16 millions
8) The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 22,56 millions
9) Super Mario Party : 21,32 millions
10) New Super Mario Bros. U Deluxe : 18,96 millions

Bonus :

- Super Mario Bros. Wonder : 17,44 millions (incluant l'édition Switch 2)
- Super Mario Party Jamboree : 9,96 millions (incluant l'édition Switch 2)
- Légendes Pokémon Z-A : 8,85 millions (uniquement Switch 1)
- Super Mario Galaxy : 2,6 millions (Switch 1)
- Super Mario Galaxy 2 : 2,76 millions
- Les rééditions de Pokémon Rouge Feu & Vert Feuille ont passé les 4 millions

Note :

Nintendo a tendance (globalement) à séparer les ventes des versions Switch 1 et Switch 2, comme ici avec Légendes Pokémon Z-A, et ne liste que les jeux ayant dépassé au moins 1 million de ventes. D'où le fait encore une fois que Metroid Prime 4 n'apparaît nulle part, même si les ventes combinées ont potentiellement dépassé ce cap.
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publié le 08/05/2026 à 08:11 par Gamekyo
commentaires (28)
ziggourat publié le 08/05/2026 à 08:15
Visiblement Mario Tennis est le grand absent, ça sent le retour manqué. Après, les Mario sport, ça commencer à tourner en rond, espérons que Camelot puisse se tourner vers autres choses pour la suite, sans forcément parler d'un retour de Golden Sun, mais, peut être les laisser s'orienter vers une nouvelle licence, ça pourrait être sympa et créer la surprise
choroq publié le 08/05/2026 à 08:16
ziggourat

Un rpg new and original, pas con.
newtechnix publié le 08/05/2026 à 08:24
ziggourat c'était certains ce genre de jeu a besoin d'un parc plus important pour exister, le sortir assez tôt dans la vie d'une console n'est pas une bonne idée... il faut au moins 3 ans avant de lancer ce genre de titre de complément.

L'échec de Metroid Prime 4 est scellé.
mattewlogan publié le 08/05/2026 à 08:27
Impressionnant…
wickette publié le 08/05/2026 à 08:32
newtechnix
C’est pas qu’un problème de timing, le jeu est juste générique et n’apporte rien à la franchise

Il aurait pu sortir sur switch 1 en 2018 personne n’aurait remarqué tellement il est similaire à Ace

C’est pas un bon travail c’est comme mario striker switch, tu peux avoir un petit ou gros parc, si t’as pas envie de faire des efforts les ventes souffriront, seul pokemon semble échapper à cette règle malheureusement
rocan publié le 08/05/2026 à 08:33
ziggourat Trop cher (70 balles), solo pas assez conséquent, et ce jeu doit arriver au minimum 2 ans après la sortie d'une console, dans un parc de +30m au moins.
ducknsexe publié le 08/05/2026 à 08:38
newtechnix Metroid prime 4 plus de 1 million d’unités vendues dans le monde, en combinant les versions Nintendo Switch et Switch 2. C'est peut être pour ça que Nintendo ne la pas lister millions seller vu que le jeu a pas atteint le Million sur chaque support.


Mario kart world, impressionnant et mérité
thauvinho publié le 08/05/2026 à 08:44
3,8 pour cette chose tomodachi Ça me dépasse...
tripy73 publié le 08/05/2026 à 08:45
shanks : il me semble qu'on dit "Rapports financiers" et non pas "Rapports fiscaux", ces derniers concernant les déclarations à faire à une administrations et non pas des documents qui actent de la performance financière d'une entreprise
aeris201 publié le 08/05/2026 à 08:52
Succes merité pour Mario Kart World

Excellent jeu qui se bonifie avec les mises à jour reguliere
gaeon publié le 08/05/2026 à 08:58
Plutôt triste pour MP4 qui va marquer le futur de la série, la suite sera du Metroidvania, avec un peu de bol on aura un TPS un jour. Mais pour revoir la formule Prime... limite la derniere chance c'est l'inertie, Retro Studio aurait une équipe prête a balancer un 5ème opus qu'ils anticipaient de faire après Beyond.
newtechnix publié le 08/05/2026 à 08:59
ducknsexe effectivement c'est bien possible
cyr publié le 08/05/2026 à 09:21
Les exclu, c'est pas important selon certains
...enfin juste avant le revirement.

Les exclu c'est le plus important, c'est l'identité de la consoles....

Quand j'entends des gens dirent qu'ils on acheter une ps5 pour jouer a re9, ou une xbox série pour joué a fifa.....

C'est risible...

J'ai acheter la xbox série X pour le gamepass, et starfield, forza (bon lui il est plus exclu), comme j'ai acheter la switch2 pour banansa (coup de coeur) et mario kart world.....
bignstarfox publié le 08/05/2026 à 09:44
Les jeu 100% Nintendo c'est 80 millions de jeu vendu en 1 ans 'en prenant les versions Switch 1 et Switch 2, c'est impressionnant, surl constructeur de nos jours vend autant de leur exclusivité, personnes, seul Nintendo arrive a cette exploit, incroyable
wickette publié le 08/05/2026 à 10:04
thauvinho
Un très gros effet twitch/reseaux sociaux pour tomodachi life

gaeon triste mais le jeu ne s’est pas démarqué, après autant de temps de développement .

Metroid prime est de niche de base, ce sera jamais des ventes types pokemon mais à coté je ne vois pas ce que MP4 a apporté de frais à la licence et je pense que ne pas sortir un multijoueur est dommageable (j’avais tellement joué à prime hunter sur ds) quand ton but est de faire decouvrir

Tu vois les ventes de dread, un metroidvania, effectivement on se dit que c’est plus la qualité du jeu que la licence qui freine les ventes pour mp4, il a fait 3-4 millions je crois.

J’espère sincèrement que MP aura une deuxième chance mais plus abouti et natif switch 2
guiguif publié le 08/05/2026 à 10:05
Ce flop pour MP4, on n'est pas prêt de voir un 5

cyr J'ai acheter la xbox série X pour le gamepass, et starfield, forza (bon lui il est plus exclu)

Starfield non plus
bignstarfox publié le 08/05/2026 à 10:24
guiguif
Les Metroid 3d ne font jamais de gros chiffres, les Metroid 2D oui, c'est un peu comme sur PS5 ou les Returnal , Saros ou Astro bot ne ferons jamais de gros chiffres
oreillesal publié le 08/05/2026 à 10:27
Comment ça ?
Nintendo vends des jeux par millions ?
On voit pourtant ici même des analystes de pointe nous affirmer que la console n'en poséde pas.

Aujourd'hui est un florilège de news qui doivent faire grincer des dents.
kikoo31 publié le 08/05/2026 à 10:28
wickette thauvinho Tomodachi a fait 6 millions sur 3DS hein
aucun effet des resaus sociaux
depuis quand les rézo socio font vendre des jeux ??
icebergbrulant publié le 08/05/2026 à 10:47
Pour Bananza (et Pokopia), c’est, on va dire, mérité

Pour le reste, c’est périmé
wickette publié le 08/05/2026 à 10:55
kikoo31
?

Je sais que c'est une licence populaire surtout au Japon et qu'elle ferait de bonnes ventes de toutes les façons mais tu compares 3.8 millions en 2 semaines à des ventes lifetime de 6 millions sur 3DS
...actuellement le jeu est très visible sur Twitch et les réseaux sociaux et ça boost oui, beaucoup de choses ont changé depuis la 3DS
guiguif publié le 08/05/2026 à 11:00
bignstarfox Je sais que tu t'accroches à l'idée qu'Astro est un flop, mais vu qu’après bientôt deux ans il n'est jamais sorti du top 100 sur le PSN et remonte régulièrement dans le top 50 voir 25 au fil des rares promos, j'ai des doutes

Quand à Saros, je pense qu'il fera mieux que Returnal à terme vu qu'il est plus grand publique.
51love publié le 08/05/2026 à 11:39
guiguif Il s'est vendu a combien a MP4 pr parler de flop?

J'ai lu des infos en fevrier comme quoi le jeu était a environ 1.75M, il est peut etre a 2 millions si on combine S1 et S2 ajd.

C'est pas si mal vu que le jeu est tout juste bon, pour cette licence pas habitué aux grosses ventes.
guiguif publié le 08/05/2026 à 11:45
51love Il n'y a aucun chiffre officiel outre le million.
51love publié le 08/05/2026 à 13:09
guiguif Pk parler de flop alors si on en sait pas plus?

Le jeu a fait rapidement le million en cumulant S1 et S2, c'est pas si mal.

Et la on sait qu'au moins la version S2 seule n'est pas au niveau des quasi 2 millions de Kirby Air Riders, rien n'indique qu'avec la version S1 il n'est pas devant, donc en sait rien, alors pk parler de flop sur du vent?

Par le passé, les Xenoblade et autre Metroid ne se sont pas necessairement vendus, et meme parfois moins et ça n'a pas empeché les suites d'etre produites.

tout ça pour dire que ton "Ce flop pour MP4, on n'est pas prêt de voir un 5 " est fantasmé.

ça m'étonnerait que Nintendo mette Samus a la niche, parce qu'un projet aussi mal géré que MP4 est sorti.

Si ça devait etre le cas, ça serait certainement plus lié à la perte de confiance envers Retro Studio a cause de son mauvais metacritic que les ventes qui semblent dans les normes de la série.
51love publié le 08/05/2026 à 13:13
guiguif seulement 22 millions de Metroid en 40 ans :

https://vgsales.fandom.com/wiki/Metroid

Et MP4 est probablement au niveau de MP2 et MP3 deja en terme de vente, et peut etre meme devant, ça sera une formalité sur la durée de la génération.

Pas si mal pour un flop
snave publié le 08/05/2026 à 13:35
51love MP4 s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires avec les deux supports combinés. Mais il n'a pas atteint le million sur un seul et même support, c'est pour ça qu'il n'est pas affiché plus haut, et que certains ici le voient comme un "flop".
bignstarfox publié le 08/05/2026 à 13:59
guiguif
Ça c'est tes chiffres a toi pour Astro bot qui est un flop pourtant, même sony a honte de ne plus donner de chiffres, qui son resté bloqué a 1,5 millions de ventes,
Les jeu Firt party de Sony c'est que 5,5 millions de ventes sur ces 3 dernier mois, en même temps il sort plus beaucoup d'exclusivité, on peut dire dur c'est une catastrophe, un studio qui a 19 studios sous les bras je te rappelle et Marathon qui est autant un flop

https://www.actugaming.net/la-playstation-5-frole-les-94-millions-dexemplaires-vendus-799562/
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Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
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