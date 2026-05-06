recherche
News / Blogs
Stranger Than Heaven : rappel d'une nouvelle présentation très tard ce soir
Pour les couche-tard, un petit rappel que c'est ce soit à tout de même 01h00 du matin que RGG Studio offrira une nouvelle présentation de Stranger Than Heaven, la deuxième sous la bannière du format « Xbox Presents » vu l'apparent deal marketing et l'assurance d'un Day One dans le service Game Pass.

Le précédent aperçu ayant confirmé le coup des cinq périodes (allant de 1915 à 1961) et les contours du scénario, nous en saurons peut-être cette fois davantage sur le système de combat et les activités annexes. Ah et puis, une fenêtre de lancement, ce serait bien aussi.

3
Qui a aimé ?
junaldinho, sorakairi86, alucardhellsing
publié le 06/05/2026 à 15:05 par Gamekyo
commentaires (2)
thauvinho publié le 06/05/2026 à 17:06
Moyen que je me laisse tenté car c'est une nouvelle licence. J'ai fait aucun Yakuza mais il y en a tellement que ça me démoralise d'avance
kevisiano publié le 06/05/2026 à 17:12
Tout nu
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Stranger Than Heaven
0
Ils aiment
Nom : Stranger Than Heaven
Support : PC
Editeur : Sega
Développeur : Sega
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo