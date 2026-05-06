Stranger Than Heaven : rappel d'une nouvelle présentation très tard ce soir

Pour les couche-tard, un petit rappel que c'est ce soit à tout de même 01h00 du matin que RGG Studio offrira une nouvelle présentation de, la deuxième sous la bannière du format « Xbox Presents » vu l'apparent deal marketing et l'assurance d'un Day One dans le service Game Pass.Le précédent aperçu ayant confirmé le coup des cinq périodes (allant de 1915 à 1961) et les contours du scénario, nous en saurons peut-être cette fois davantage sur le système de combat et les activités annexes. Ah et puis, une fenêtre de lancement, ce serait bien aussi.