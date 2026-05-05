Après 13 épisodes, la franchise Call of Duty va enfin quitter la gen PS4/One Après 13 épisodes, la franchise Call of Duty va enfin quitter la gen PS4/One

Alors que pointe à l'horizon pas si lointain les contours de la Next Gen, la franchise Call of Duty qui ne souhaite pas un jour enjamber trois générations d'un coup va « enfin » quitter la précédente : suite aux rumeurs de phases de test PS4 pour Call of Duty : Modern Warfare 4, le compte officiel X de la licence vient d'annoncer officiellement que le prochain épisode (le nom n'est évidemment pas encore confirmé) ne sortira pas sur l'ancienne console de Sony. Il en sera probablement de même pour la tout aussi vieille Xbox One.



Modern Warfare 4 sera donc un titre PC/PS5/XBS, même pas Game Pass du coup (ou en tout cas pas avant fin 2027), et on continue de se demander ce qu'il en est de la fameuse promesse envers Nintendo.