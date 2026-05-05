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Après 13 épisodes, la franchise Call of Duty va enfin quitter la gen PS4/One
Alors que pointe à l'horizon pas si lointain les contours de la Next Gen, la franchise Call of Duty qui ne souhaite pas un jour enjamber trois générations d'un coup va « enfin » quitter la précédente : suite aux rumeurs de phases de test PS4 pour Call of Duty : Modern Warfare 4, le compte officiel X de la licence vient d'annoncer officiellement que le prochain épisode (le nom n'est évidemment pas encore confirmé) ne sortira pas sur l'ancienne console de Sony. Il en sera probablement de même pour la tout aussi vieille Xbox One.

Modern Warfare 4 sera donc un titre PC/PS5/XBS, même pas Game Pass du coup (ou en tout cas pas avant fin 2027), et on continue de se demander ce qu'il en est de la fameuse promesse envers Nintendo.
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publié le 05/05/2026 à 06:54 par Gamekyo
commentaires (3)
bignstarfox publié le 05/05/2026 à 07:09
Justement on en veut chez Nintendo encore moins sur Switch 2, ce jeu bourré de cheateur et de campeur
shanks publié le 05/05/2026 à 07:11
bignstarfox
"On"

Bonjour monsieur le porte-parole des joueurs Nintendo.
keiku publié le 05/05/2026 à 07:32
Il estime donc que la grande majorité des joueurs ont donc déja fait le saut sur gen actuel donc
Gras
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Call of Duty : Black Ops 7
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Nom : Call of Duty : Black Ops 7
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : Treyarch
Genre : FPS
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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