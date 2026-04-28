Un troisième film Nintendo x Illumination Un troisième film Nintendo x Illumination

Alors que nous commençons à faire le bilan du box-office de Super Mario Galaxy au cinéma (pour l'heure environ 830 millions de dollars), la suite du programme se prépare déjà chez Universal qui vient officiellement de lister un nouveau film Illumination/Nintendo, pour une sortie prévue le 12 avril 2028.



Chacun pourra spéculer car rien ne dit que ce sera forcément un troisième Mario, et des rumeurs plus ou moins fiables évoquent justement un Donkey Kong.



2028 sera en tout cas une belle année pour la représentation du JV au cinéma avec Elden Ring, Call of Duty, un spin-off de Sonic et possiblement Project Zero.