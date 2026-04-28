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Un troisième film Nintendo x Illumination
Alors que nous commençons à faire le bilan du box-office de Super Mario Galaxy au cinéma (pour l'heure environ 830 millions de dollars), la suite du programme se prépare déjà chez Universal qui vient officiellement de lister un nouveau film Illumination/Nintendo, pour une sortie prévue le 12 avril 2028.

Chacun pourra spéculer car rien ne dit que ce sera forcément un troisième Mario, et des rumeurs plus ou moins fiables évoquent justement un Donkey Kong.

2028 sera en tout cas une belle année pour la représentation du JV au cinéma avec Elden Ring, Call of Duty, un spin-off de Sonic et possiblement Project Zero.
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aeris251, gameslover, link49, rendan, gaeon
publié le 28/04/2026 à 14:23 par Gamekyo
commentaires (16)
mattewlogan publié le 28/04/2026 à 14:32
Ils vont pas nous en sortir tous les deux ans j’espère après ils vont rincez leur licence
rocan publié le 28/04/2026 à 14:33
mattewlogan Je pense que c'est parti pour un film tous les 2 à 3 ans. Ca rapporte un max, ça fait vendre des jeux, ça diffuse les licences au delà des consoles.. tout bénéf
aeris251 publié le 28/04/2026 à 14:34
A mon avis ce sera un troisième film Mario
altendorf publié le 28/04/2026 à 14:35
mattewlogan Vu qu'ils veulent faire un NCU, faut s'attendre à un enchaînement pour rentabiliser jusqu'à l'épuisement
masharu publié le 28/04/2026 à 15:00
altendorf Rien d'officiel concernant le "Nintendo All-Stars". C'est rien d'étonnant ici, on sait qu'il y aura un 3e film Mario vu la scène post-credit du film Super Mario Galaxy (qui n'introduit pas Daisy pour rien).
gaeon publié le 28/04/2026 à 15:07
Je suis partagé entre l'envie de voir la suite de Mario ou lui offrir une petit pause en faisant un film Donkey Kong, Starfox...
shinz0 publié le 28/04/2026 à 15:11
J'espère qu'ils auront embauché un scénariste d'ici là
ratchet publié le 28/04/2026 à 15:48
Mario 3 c’est certain. Donkey ça sera l’année prochaine si c’est no fake.
ducknsexe publié le 28/04/2026 à 15:53
Wario et Waligui
kikoo31 publié le 28/04/2026 à 15:57
j'attends un film SOnic contre Mario
kidicarus publié le 28/04/2026 à 16:06
ratchet l'année prochaine c'est Zelda.
Je ne pense pas que nintendo sortira un autre film vu qu'on s'aperçoit que Nintendo choisit toujours la même période de sortie.

Pour moi, le film non annoncé sera un Starfox quand on regarde le dernier film Mario. Il est mis trop en avant jusqu'à la fin du film.
mrvince publié le 28/04/2026 à 16:17
mattewlogan Marvel rigole. Aujourd'hui ça marche moins bien mais bon y'a eu plus de 10 ans avec plusieurs films par an jusqu'aux Avengers 3 et 4 qui ont été le summum en terme de succès. Nintendo peut très bien faire pareil.
ratchet publié le 28/04/2026 à 16:54
kidicarus oui enfin DK était important dans Mario il a 3 secondes dans Mario 2… donc bon.
micheljackson publié le 28/04/2026 à 17:21
Mon oncle travaille chez Nintendo, il m'a dit ça serait un film sur Drag X Drive
mrvince publié le 28/04/2026 à 18:42
micheljackson
hizoka publié le 28/04/2026 à 22:02
Vu le post générique de galaxy, pas de doute sur un nouveau mario
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Fiche descriptif
Super Mario Galaxy 1+2
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Nom : Super Mario Galaxy 1+2
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : plates-formes
Autres versions : Switch Switch 2 -
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