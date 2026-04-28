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Mina the Hollower est enfin bouclé
Dans environ un mois aura lieu l'annuel bal des conférences dans le cadre du Summer Game Fest et l'heure semble être venue pour que Mina the Hollower reparte enfin avec une date de sortie, probablement très proche : après des années de développement (et un budget qui a englouti les fonds de Yacht Club), ce mignon Zelda-like vient de passer l'étape Gold.

On croise les doigts pour un projet aussi marquant que le fut Shovel Knight en son temps, encore aujourd'hui considéré comme l'une des références (et une des mascottes) de la scène indé.

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yukilin
publié le 28/04/2026 à 06:00 par Gamekyo
commentaires (1)
yukilin publié le 28/04/2026 à 06:17
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Fiche descriptif
Mina the Hollower
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Nom : Mina the Hollower
Support : PC
Editeur : Yacht Club Games
Développeur : Yacht Club Games
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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