Mina the Hollower est enfin bouclé

Dans environ un mois aura lieu l'annuel bal des conférences dans le cadre du Summer Game Fest et l'heure semble être venue pour quereparte enfin avec une date de sortie, probablement très proche : après des années de développement (et un budget qui a englouti les fonds de Yacht Club), ce mignon Zelda-like vient de passer l'étape Gold.On croise les doigts pour un projet aussi marquant que le futen son temps, encore aujourd'hui considéré comme l'une des références (et une des mascottes) de la scène indé.