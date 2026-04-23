Assassin's Creed : Black Flag Resynced se présente enfin, avec sa date de sortie

Donc voilà, après une brouette de rumeurs et de leaks,s'est enfin dévoilé officiellement, et ça sortira comme prévu le 9 juillet 2026 (PC/PS5/XBS) au prix de 59,99€ pour la version standard, et 69,99€ pour la Deluxe avec deux packs (un pour le perso, l'autre pour notre navire).Les deux vidéos ci-dessous, surtout la deuxième, vous donneront un bon aperçu de l'évolution graphique et pour ce qui est des détails :- Contenu scénaristique inédit (passé d'Edward, intrigue sur Barbe Noire…).- Trois nouveaux officiers pour votre navire, liés à l'histoire principale.- Nouveaux chants, animaux, mode photo…- Système de combat plus fluide et dynamique (de même que le parkour)- Meilleure mise en avant de l'infiltration, et pas de reboot après avoir été repéré- Les mécaniques navales ont également été optimiséesBref, pas de grand chamboulement, mais la meilleure occasion de découvrir cet épisode.