Assassin's Creed : Black Flag Resynced se présente enfin, avec sa date de sortie
Donc voilà, après une brouette de rumeurs et de leaks, Assassin's Creed : Black Flag Resynced s'est enfin dévoilé officiellement, et ça sortira comme prévu le 9 juillet 2026 (PC/PS5/XBS) au prix de 59,99€ pour la version standard, et 69,99€ pour la Deluxe avec deux packs (un pour le perso, l'autre pour notre navire).
Les deux vidéos ci-dessous, surtout la deuxième, vous donneront un bon aperçu de l'évolution graphique et pour ce qui est des détails :
- Contenu scénaristique inédit (passé d'Edward, intrigue sur Barbe Noire…).
- Trois nouveaux officiers pour votre navire, liés à l'histoire principale.
- Nouveaux chants, animaux, mode photo…
- Système de combat plus fluide et dynamique (de même que le parkour)
- Meilleure mise en avant de l'infiltration, et pas de reboot après avoir été repéré
- Les mécaniques navales ont également été optimisées
Bref, pas de grand chamboulement, mais la meilleure occasion de découvrir cet épisode.
40€ ça aurait été super
Peut-être qu'on aura assassin creed Black flag switch2 edition.....
Ne l'ayant jamais fait, peut être que je me laisserai tenter a l'occasion
Ne l'ayant jamais fait, peut être que je me laisserai tenter a l'occasion Par contre j'ai dosé l'OST que j'ai adoré.
Je n’ai jamais compris cet argument. Évidemment que l’original est trouvable à moins de 10€ mais là on parle d’un remake avec du travail dessus : amélioration du gameplay, des graphismes, contenu scenaristique inédit…
Ils vont pas vendre ça 10 balles faut arrêter
Donc il s'agirait de lire entre ligne la prochaine fois.