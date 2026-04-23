recherche
News / Blogs
Assassin's Creed : Black Flag Resynced se présente enfin, avec sa date de sortie
Donc voilà, après une brouette de rumeurs et de leaks, Assassin's Creed : Black Flag Resynced s'est enfin dévoilé officiellement, et ça sortira comme prévu le 9 juillet 2026 (PC/PS5/XBS) au prix de 59,99€ pour la version standard, et 69,99€ pour la Deluxe avec deux packs (un pour le perso, l'autre pour notre navire).

Les deux vidéos ci-dessous, surtout la deuxième, vous donneront un bon aperçu de l'évolution graphique et pour ce qui est des détails :

- Contenu scénaristique inédit (passé d'Edward, intrigue sur Barbe Noire…).
- Trois nouveaux officiers pour votre navire, liés à l'histoire principale.
- Nouveaux chants, animaux, mode photo…
- Système de combat plus fluide et dynamique (de même que le parkour)
- Meilleure mise en avant de l'infiltration, et pas de reboot après avoir été repéré
- Les mécaniques navales ont également été optimisées

Bref, pas de grand chamboulement, mais la meilleure occasion de découvrir cet épisode.



4
Qui a aimé ?
idd, link49, burningcrimson, inglorious
publié le 23/04/2026 à 16:34 par Gamekyo
commentaires (28)
stardustx publié le 23/04/2026 à 16:39
J'espère qu’il y aura plus de navires légendaires à affronter
tokito publié le 23/04/2026 à 16:39
Ce n'est pas si joli que ça
zanpa publié le 23/04/2026 à 16:50
Non merci overdose d’AC
22 publié le 23/04/2026 à 16:51
Graphiquement dans la norme mais un peu chelou la tête d'Edward.
aozora78 publié le 23/04/2026 à 16:54
Mais ils osent montrer un trailer qui saccade, c'est quoi cette framerate.
negan publié le 23/04/2026 à 17:17
Le boulot est propre mais le prix est trop haut.

40€ ça aurait été super
link49 publié le 23/04/2026 à 17:20
J'attends une version Switch 2.
aragami publié le 23/04/2026 à 17:24
Un énorme day one, cest juste sublime!!! Ma ps5 pro va envoyer la sauce!!!
malroth publié le 23/04/2026 à 17:27
Gros day one
cyr publié le 23/04/2026 à 17:28
link49 sûrement plus tard.... Quoique ubisoft est en pleine restructuration, pas sûr qu'il ai la main d'œuvre.

Peut-être qu'on aura assassin creed Black flag switch2 edition.....
pcverso publié le 23/04/2026 à 17:29
Ne l'ayant jamais fait ce sera Day one
yanssou publié le 23/04/2026 à 17:32
60 euros alors que l'original se trouve facile à 5 voir à 10 balle en ocaz..
darkwii publié le 23/04/2026 à 17:40
Bon pas de version Switch 2
kujotaro publié le 23/04/2026 à 17:47
Bon bein Day One Obligatoire !!!
malroth publié le 23/04/2026 à 18:08
darkwii il arrivera à coup sûr dans un 2eme temps. Ça m'etonnerai pas une sortie pour fin 2026 ^^
maxx publié le 23/04/2026 à 18:14
C'est très beau quand même. Après les studios d'Ubisoft proposent de belles choses avec leurs moteurs donc fallait s'y attendre
Ne l'ayant jamais fait, peut être que je me laisserai tenter a l'occasion
maxx publié le 23/04/2026 à 18:15
C'est très beau quand même. Après les studios d'Ubisoft proposent de belles choses avec leurs moteurs donc fallait s'y attendre
Ne l'ayant jamais fait, peut être que je me laisserai tenter a l'occasion Par contre j'ai dosé l'OST que j'ai adoré.
leonr4 publié le 23/04/2026 à 18:30
BF c'était le dernier bon AC.
metroidvania publié le 23/04/2026 à 18:32
Superbe ..day one
aozora78 publié le 23/04/2026 à 18:33
En tous cas le gameplay donne envie!
supasaiyajin publié le 23/04/2026 à 19:22
Je m'attendais à mieux graphiquement.
sasquatsch publié le 23/04/2026 à 19:34
Comment récupérer la tune perdue de skull and bones... Mais mazette... Le prix pour un Remake... On attendra gentillement la barre en dessous des 40€ car on relançant la version PS3... Cela le fait encore ici et là... Mais je comprends que le public cible ne sont pas les vieux pirates barbe grisé que nous sommes... Ho ho
goldmen33 publié le 23/04/2026 à 19:36
On dirait de la old gen...
akinen publié le 23/04/2026 à 19:48
Nickel, peut-etre mon retour à AC après le révélation
sino publié le 23/04/2026 à 19:57
Rien que pour le gameplay infiltration je dis oui.
batipou publié le 23/04/2026 à 20:10
Yanssou

Je n’ai jamais compris cet argument. Évidemment que l’original est trouvable à moins de 10€ mais là on parle d’un remake avec du travail dessus : amélioration du gameplay, des graphismes, contenu scenaristique inédit…

Ils vont pas vendre ça 10 balles faut arrêter
yanssou publié le 23/04/2026 à 20:21
batipou j'ai jamais dit ça faut arrêter un moment, 40 ou 45 balle ça suffit largement. Et puis l'original est encore très beau avec au moins le dlc inclu.

Donc il s'agirait de lire entre ligne la prochaine fois.
ravyxxs publié le 23/04/2026 à 21:38
Nice
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Assassin's Creed : Black Flag Resynced
0
Ils aiment
Nom : Assassin's Creed : Black Flag Resynced
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo