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Street Fighter 6 : trailer et date pour Ingrid
La troisième année de contenu de Street Fighter 6 s'achèvera donc le 28 mai 2026, date choisie par Capcom pour laisser Ingrid monter sur le ring histoire de connaître enfin les vrais projecteurs : le perso, inconnu du grand public, n'était apparu que dans Capcom Fighting Jam et la version PSP de Street Fighter Alpha 3.

On laissera chacun juger du design, et on laisse déjà l'éditeur préparer un rendez-vous cet été pour parler de la Saison 4.

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osiris67
publié le 23/04/2026 à 12:28 par Gamekyo
commentaires (8)
micheljackson publié le 23/04/2026 à 12:35
Je ne m'en lasserai jamais
https://www.youtube.com/watch?v=-wF6n9t5LxQ
balf publié le 23/04/2026 à 12:36
On dirait un personnage SNK
shanks publié le 23/04/2026 à 12:36
micheljackson
Tout de suite la vanne m'est venue en tête mais ça passe moyen avec ce perso lolicon je trouve
alucardhellsing publié le 23/04/2026 à 12:52
kameofever publié le 23/04/2026 à 13:50
J'ai beau adoré le Japon j'ai toujours autant de mal avec la fascination "lolicon".
Un flou volontaire avec des personnages féminins ayant des corps d'enfant...
mattewlogan publié le 23/04/2026 à 13:57
Elle a l’air super bien
tristram publié le 23/04/2026 à 14:06
elle va faire du mal c'est certain
22 publié le 23/04/2026 à 14:13
Mortal Kombat 1:

Je m'en vais comme un prince.
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Fiche descriptif
Street Fighter 6
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Nom : Street Fighter 6
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : combat
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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