Street Fighter 6 : trailer et date pour Ingrid

La troisième année de contenu des'achèvera donc le 28 mai 2026, date choisie par Capcom pour laisser Ingrid monter sur le ring histoire de connaître enfin les vrais projecteurs : le perso, inconnu du grand public, n'était apparu que danset la version PSP deOn laissera chacun juger du design, et on laisse déjà l'éditeur préparer un rendez-vous cet été pour parler de la Saison 4.