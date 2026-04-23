Street Fighter 6 : trailer et date pour Ingrid

La troisième année de contenu de Street Fighter 6 s'achèvera donc le 28 mai 2026, date choisie par Capcom pour laisser Ingrid monter sur le ring histoire de connaître enfin les vrais projecteurs : le perso, inconnu du grand public, n'était apparu que dans Capcom Fighting Jam et la version PSP de Street Fighter Alpha 3.
On laissera chacun juger du design, et on laisse déjà l'éditeur préparer un rendez-vous cet été pour parler de la Saison 4.
https://www.youtube.com/watch?v=-wF6n9t5LxQ
Tout de suite la vanne m'est venue en tête mais ça passe moyen avec ce perso lolicon je trouve
Un flou volontaire avec des personnages féminins ayant des corps d'enfant...
Je m'en vais comme un prince.