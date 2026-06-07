En roue libre, la Bloober Team aura donc annoncé 3 nouveaux projets en 2 jours
On savait que la Bloober Team répondrait probablement présent à l'appel du Summer Game Fest, mais on ne s'attendait pas à carrément 3 annonces en plus de ce que l'on sait déjà d'eux (Silent Hill 1 Remake et Layers of Fear 3). On vous résume donc la situation.
Chronos : Lazarus
- Pas une suite mais une extension.
- Prévu pour la fin d'année.
- Le scénario tient du spoil donc on évitera de détailler.
- Système de combat voulu comme plus nerveux.
Star Trek : Shadow Frontier
- Tous supports (PC, PS5, XBS, Switch 2).
- Prévu pour 2027, en partenariat avec Paramount Games.
- Décrit comme un jeu d'action-aventure « narratif ».
- Exploitera les outils de la franchise pour agrémenter le choix d'approche face aux ennemis.
SAW : Genesis
- Pour l'heure uniquement prévu sur PC via Accès Anticipé (pas encore de date).
- Un jeu multi asynchrone de plus, en 3V1.
- Bon du classique dans le genre, mais avec plus d'énigmes et de gore.
- On pourra même parfois s'arracher un membre pour survivre #délicieux.
Voilà, et n'oubliez pas que les mecs seraient tout à fait capable de débarquer dans un éventuel Nintendo Direct pour nous présenter le Project M.
250 personnes qui se répartissent plusieurs projets plutôt ambitieux. pas mal pour un développeur plutôt niche à la base.