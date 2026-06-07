En roue libre, la Bloober Team aura donc annoncé 3 nouveaux projets en 2 jours

On savait que la Bloober Team répondrait probablement présent à l'appel du Summer Game Fest, mais on ne s'attendait pas à carrément 3 annonces en plus de ce que l'on sait déjà d'eux (et). On vous résume donc la situation.- Pas une suite mais une extension.- Prévu pour la fin d'année.- Le scénario tient du spoil donc on évitera de détailler.- Système de combat voulu comme plus nerveux.- Tous supports (PC, PS5, XBS, Switch 2).- Prévu pour 2027, en partenariat avec Paramount Games.- Décrit comme un jeu d'action-aventure « narratif ».- Exploitera les outils de la franchise pour agrémenter le choix d'approche face aux ennemis.- Pour l'heure uniquement prévu sur PC via Accès Anticipé (pas encore de date).- Un jeu multi asynchrone de plus, en 3V1.- Bon du classique dans le genre, mais avec plus d'énigmes et de gore.- On pourra même parfois s'arracher un membre pour survivre #délicieux.Voilà, et n'oubliez pas que les mecs seraient tout à fait capable de débarquer dans un éventuel Nintendo Direct pour nous présenter le