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En roue libre, la Bloober Team aura donc annoncé 3 nouveaux projets en 2 jours
On savait que la Bloober Team répondrait probablement présent à l'appel du Summer Game Fest, mais on ne s'attendait pas à carrément 3 annonces en plus de ce que l'on sait déjà d'eux (Silent Hill 1 Remake et Layers of Fear 3). On vous résume donc la situation.

Chronos : Lazarus
- Pas une suite mais une extension.
- Prévu pour la fin d'année.
- Le scénario tient du spoil donc on évitera de détailler.
- Système de combat voulu comme plus nerveux.

Star Trek : Shadow Frontier
- Tous supports (PC, PS5, XBS, Switch 2).
- Prévu pour 2027, en partenariat avec Paramount Games.
- Décrit comme un jeu d'action-aventure « narratif ».
- Exploitera les outils de la franchise pour agrémenter le choix d'approche face aux ennemis.

SAW : Genesis
- Pour l'heure uniquement prévu sur PC via Accès Anticipé (pas encore de date).
- Un jeu multi asynchrone de plus, en 3V1.
- Bon du classique dans le genre, mais avec plus d'énigmes et de gore.
- On pourra même parfois s'arracher un membre pour survivre #délicieux.

Voilà, et n'oubliez pas que les mecs seraient tout à fait capable de débarquer dans un éventuel Nintendo Direct pour nous présenter le Project M.





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osiris67, ducknsexe
publié le 07/06/2026 à 12:06 par Gamekyo
commentaires (5)
kevinmccallisterrr publié le 07/06/2026 à 12:12
Il y a combien de gens qui bossent dans cette boite ?
derno publié le 07/06/2026 à 12:21
et j'ai entendu dire qu'ils ont aussi une exclu switch 2.
calishnikov publié le 07/06/2026 à 13:14
Chronos c'est une vraie pépite je trouve, perso extension ou suite je suis preneur !
ducknsexe publié le 07/06/2026 à 13:48
derno switch 1 / switch 2, peut être un remake d un jeu d horreur déjà sortis en exclusivité sur Nintendo
kali publié le 07/06/2026 à 13:56
bloober team a bien grandi.
250 personnes qui se répartissent plusieurs projets plutôt ambitieux. pas mal pour un développeur plutôt niche à la base.
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Fiche descriptif
Cronos : The New Dawn
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Nom : Cronos : The New Dawn
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Bloober Team
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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