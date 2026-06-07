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Toujours en accès anticipé, Grounded 2 se prépare déjà pour une version PlayStation 5
Si l'on observera de près les nouvelles intentions à venir chez Xbox concernant la notion d'exclusivités (ou pas), on imagine que quoi qu'il arrive, les GAAS seront épargnés par un éventuel retournement de veste et c'est pour cela que la surprise concernant Grounded 2 ne vient pas tant de sa sortie à venir sur PlayStation 5, mais surtout que ce sera le cas (le 11 août) alors que ce titre d'Obsidian est toujours en accès anticipé.

Ce lancement sera accompagné d'une nouvelle MAJ majeure de contenu avec de nouveaux outils (dont la tyrolienne), de nouveaux éléments de construction, des zones supplémentaires et en tête d'affiche l'arrivée des zones sous-marines, avec nages en profondeur et possibilité de construire des bases sous l'eau pour se la jouer Bioshock miniature.

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publié le 07/06/2026 à 12:16 par Gamekyo
commentaires (3)
kinectical publié le 07/06/2026 à 12:21
J’attendais tellement celui là sur PS5 Pro
romgamer6859 publié le 07/06/2026 à 12:35
Il y a déjà pas mal de contenu, maintenant je préfère juste construire en mode créatif.
sosky publié le 07/06/2026 à 13:02
Oh je pensais attendre la V1.0 en simultané avec la sortie sur PS5 (comme le 1) mais là ça va être dur de résister en août…
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Grounded 2
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Nom : Grounded 2
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Obsidian Entertainment
Genre : Survie
Autres versions : Xbox Series X
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