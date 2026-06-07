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Crossfire : le bien joli TPS des anciens Dogs
Si vous avez déjà entendu parler de la licence, c'est normal, Crossfire est une sorte de Counter-Strike de Smilegate qui a déjà eu droit à plusieurs itérations et même une tentative solo par Remedy, tellement mal foutue et oubliée qu'elle fut effacée de l'histoire.

Mais ça ne baisse pas les bras avec le tout nouveau annoncé Crossfire (oui, ça ne cherche pas trop l'originalité dans les titres), une nouvelle expérience de type TPS solo, et on s'en étonne presque tant ça semblait partir dans de la coop, signée par le tout neuf studio « That's No Moon », lui-même fondé par des anciens de Naughty Dog. Et ça se voit dans les cinématiques, mettant en scène deux soldats ennemis devant collaborer face à une nouvelle menace.

Plus tactique que la moyenne, Crossfire sortira on ne sait quand, sur PC/PS5/XBS.

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spartan1985
publié le 07/06/2026 à 13:08 par Gamekyo
commentaires (10)
guiguif publié le 07/06/2026 à 13:18
La dernière fois que des anciens de chez ND ont fondé un studio ça a donné Sonic Boom, donc attention
altendorf publié le 07/06/2026 à 13:18
Il y aussi des anciens d'Infinity Ward de la grande époque Call of Duty
sickjackz publié le 07/06/2026 à 13:20
Tres curieux d'en voir plus pour ma part.
C'est un des jeux qui m'a le plus tape dans l’œil lors de ce SGC. Visuellement c'est très au dessus de la moyenne
marchand2sable publié le 07/06/2026 à 13:21
J'adore la vibe MGS V de ce jeu, par contre le pif de l'héroïne c'est pas possible, il fait 3 fois celui du mec rien que sur la miniature
zboubi480 publié le 07/06/2026 à 13:23
marchand2sable c’est vrai qu'elle peut fumer sous la douche...mais on s'en fou un peu non ?
jenicris publié le 07/06/2026 à 13:25
Je suis pas convaincu mais à voir
akinen publié le 07/06/2026 à 13:26
La dernière fois qu’un TPS m’a donné envie, c’est jamais…

Bravo les mecs, si ça s’trouve j’le prendrai day one!
alucardhellsing publié le 07/06/2026 à 13:33
Sans moi perso ça me donne clairement pas envie
marchand2sable publié le 07/06/2026 à 13:41
zboubi480

Ce pif !

Plus sérieusement on s'en fiche oui totalement, MGS manque de fou en plus, donc un jeu comme ça fait terriblement du bien. Très curieux, je connais pas cette licence perso en plus.
brook1 publié le 07/06/2026 à 14:08
J'espère pour eux que ça ne finisse pas comme MindsEye.
Gras
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Crossfire
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Nom : Crossfire
Support : PC
Editeur : Smilegate Entertainment
Développeur : That's No Moon
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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