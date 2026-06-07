Crossfire : le bien joli TPS des anciens Dogs

Si vous avez déjà entendu parler de la licence, c'est normal, Crossfire est une sorte de Counter-Strike de Smilegate qui a déjà eu droit à plusieurs itérations et même une tentative solo par Remedy, tellement mal foutue et oubliée qu'elle fut effacée de l'histoire.
Mais ça ne baisse pas les bras avec le tout nouveau annoncé Crossfire (oui, ça ne cherche pas trop l'originalité dans les titres), une nouvelle expérience de type TPS solo, et on s'en étonne presque tant ça semblait partir dans de la coop, signée par le tout neuf studio « That's No Moon », lui-même fondé par des anciens de Naughty Dog. Et ça se voit dans les cinématiques, mettant en scène deux soldats ennemis devant collaborer face à une nouvelle menace.
Plus tactique que la moyenne, Crossfire sortira on ne sait quand, sur PC/PS5/XBS.
C'est un des jeux qui m'a le plus tape dans l’œil lors de ce SGC. Visuellement c'est très au dessus de la moyenne
Bravo les mecs, si ça s’trouve j’le prendrai day one!
Ce pif !
Plus sérieusement on s'en fiche oui totalement, MGS manque de fou en plus, donc un jeu comme ça fait terriblement du bien. Très curieux, je connais pas cette licence perso en plus.