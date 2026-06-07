Metro 2039 rejoint l'enfer du Q1 2027

2027 est comme on l'a dit à l'instant over blindé d'énormes cartouches et rien que le premier trimestre sera l'objet de choix à faire tant l'embouteillage se profile, et c'est pourtant à ce moment que se placera, précisément en février 2027.4A Games nous en a fourni un nouvel aperçu pour à la fois mettre en avant le contexte (l'Étranger, vous, comptait faire la peau de Hunter, ancien héros devenu un véritable tyran), mais aussi du nouveau matos dont le Shatun, idéal dans les moments d'infiltration contre les humains ou les trucs plus bizarres.