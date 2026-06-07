Clockwork Revolution : nouvelle présentation pour la désormais certifiée exclusivité Xbox
2027 prend peu à peu des allures d'une des plus grandes années de l'histoire du jeu vidéo et la grosse curiosité Clockwork Revolution vient se rajouter au calendrier, d'ailleurs avec (comme Gears of War E-Day) le statut d'exclusivité PC/Xbox.
Pour ce nouvel aperçu de cette nouvelle licence signée InXile, on a toujours des allures de Bioshock bien anglais bien steampunk, dans un drôle de monde où la manipulation du temps n'est pas une théorie, et où précisément un pauvre ouvrier (personnalisable) membre des Rotten Row Hooligans souhaite se soulever contre une certaine Lady Ironwood, capable de maintenir indéfiniment ses employés au charbon et dans une misère absolue.
Faudrait prendre ça avec des pincettes vu le passif récent de Microsoft avec la certification de Indiana Jones et Starfield
ce retour a l'exclu est normal etant donné que sony le fait et arrete meme lexclu tempo vis a vis du PC