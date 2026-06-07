Clockwork Revolution : nouvelle présentation pour la désormais certifiée exclusivité Xbox

2027 prend peu à peu des allures d'une des plus grandes années de l'histoire du jeu vidéo et la grosse curiositévient se rajouter au calendrier, d'ailleurs avec (comme) le statut d'exclusivité PC/Xbox.Pour ce nouvel aperçu de cette nouvelle licence signée InXile, on a toujours des allures debien anglais bien steampunk, dans un drôle de monde où la manipulation du temps n'est pas une théorie, et où précisément un pauvre ouvrier (personnalisable) membre des Rotten Row Hooligans souhaite se soulever contre une certaine Lady Ironwood, capable de maintenir indéfiniment ses employés au charbon et dans une misère absolue.