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Clockwork Revolution : nouvelle présentation pour la désormais certifiée exclusivité Xbox
2027 prend peu à peu des allures d'une des plus grandes années de l'histoire du jeu vidéo et la grosse curiosité Clockwork Revolution vient se rajouter au calendrier, d'ailleurs avec (comme Gears of War E-Day) le statut d'exclusivité PC/Xbox.

Pour ce nouvel aperçu de cette nouvelle licence signée InXile, on a toujours des allures de Bioshock bien anglais bien steampunk, dans un drôle de monde où la manipulation du temps n'est pas une théorie, et où précisément un pauvre ouvrier (personnalisable) membre des Rotten Row Hooligans souhaite se soulever contre une certaine Lady Ironwood, capable de maintenir indéfiniment ses employés au charbon et dans une misère absolue.

5
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nicolasgourry, roivas, junaldinho, ouken, zybear
publié le 07/06/2026 à 18:55 par Gamekyo
commentaires (15)
ouroboros4 publié le 07/06/2026 à 18:59
Je donne pas 2 ans avant qu'ils débarquent sur PS5
sickjackz publié le 07/06/2026 à 19:01
Alors je dis peut être une grosse connerie mais en voyant le trailer j'ai eu un gros sentiment de downgrade par rapport a la première présentation...
davidsexking publié le 07/06/2026 à 19:01
"certifiée"

Faudrait prendre ça avec des pincettes vu le passif récent de Microsoft avec la certification de Indiana Jones et Starfield
pcverso publié le 07/06/2026 à 19:06
J'ai bien aimé et je le prendrais sûrement.
jenicris publié le 07/06/2026 à 19:10
sickjackz tu dis pas de conneries
tripy73 publié le 07/06/2026 à 19:16
sickjackz : c'est aussi l'impression que j’ai eu sur la vidéo du direct, mais celle posté sur cet article me semble être dû même niveau que les précédentes présentations, à voir.
roivas publié le 07/06/2026 à 19:19
j'aime vraiment l'univers, j'aimerais bien par contre qu'ils rajoutent une vue 3eme personne mais bon ^^;
nobleswan publié le 07/06/2026 à 19:20
Bioshock 4
skuldleif publié le 07/06/2026 à 19:20
tripy73 c'est du meme niveau que le précédent trailer en tout cas

ce retour a l'exclu est normal etant donné que sony le fait et arrete meme lexclu tempo vis a vis du PC
brook1 publié le 07/06/2026 à 19:39
Je jouerais à cette "exclu" sur Steam, alors tant pis
jenicris publié le 07/06/2026 à 19:41
brook1 la même
redxiii102 publié le 07/06/2026 à 20:00
Je pense que Asha veut bien faire.
mattewlogan publié le 07/06/2026 à 20:12
Il me plaît bien, mais bon de là à racheter une Xbox non on verra s’il arrive sur PS5 un peu plus tard ou au pire sur PC en Cloud
justx publié le 07/06/2026 à 20:18
c'est quoi ces histoires de certifié exclusivité ? on dirait un reaction a sony. Sauf que Sony on des "arguments" je suis sur que microsoft aussi mais ce jeux n'en fait pas parti
ouken publié le 07/06/2026 à 21:46
Ça donne bien envie , asha fait du bien a la marque quand même
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Fiche descriptif
Clockwork Revolution
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Nom : Clockwork Revolution
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : InXile Entertainment
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
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