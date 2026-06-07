recherche
News / Blogs
SEGA dévoile enfin Crazy Taxi : World Tour
Ah bah le voilà enfin lui. 2 ans et demi après le premier teaser, SEGA s'est décidé à dévoiler enfin concrètement son Crazy Taxi : World Tour, grand retour de la franchise iconique désormais prévu pour 2027 et pour tout le monde : PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Le trailer parle de lui-même, et reste désormais à attendre le deuxième reveal proche de la part de l'ex projet « Super Game » : le revival de Jet Set Radio.

5
Qui a aimé ?
link49, osiris67, olark, plistter, ouken
publié le 07/06/2026 à 18:07 par Gamekyo
commentaires (4)
gat publié le 07/06/2026 à 18:17
Need

Par contre, un jeu de cette trempe ne peut pas coûter 80 boules.
suzukube publié le 07/06/2026 à 18:24
Trop bien
5120x2880 publié le 07/06/2026 à 18:51
Ça a l'air pas mal, à condition que ce soit un vrai jeu d'arcade
nspy publié le 07/06/2026 à 21:46
top !
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Crazy Taxi : World Tour
0
Ils aiment
Nom : Crazy Taxi : World Tour
Support : PC
Editeur : Sega
Développeur : Sega
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo