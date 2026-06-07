SEGA dévoile enfin Crazy Taxi : World Tour

Ah bah le voilà enfin lui. 2 ans et demi après le premier teaser, SEGA s'est décidé à dévoiler enfin concrètement son Crazy Taxi : World Tour, grand retour de la franchise iconique désormais prévu pour 2027 et pour tout le monde : PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
Le trailer parle de lui-même, et reste désormais à attendre le deuxième reveal proche de la part de l'ex projet « Super Game » : le revival de Jet Set Radio.
Par contre, un jeu de cette trempe ne peut pas coûter 80 boules.