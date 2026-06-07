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Comme leaké, Hellblade va avoir droit à son spin-off version ''vrai gameplay''
Rare surprise du Xbox Games Showcase, sauf si on fait attention à certains vieux leaks, Hellblade partira bien vers une sorte de renouveau dans le cadre d'un spin-off simplement nommé Senua avec un univers proche mais un scénario neuf et indépendant, pour un gameplay délaissant le walking simulator à QTE pour de la vraie action, chose que l'on n'avait pas vu chez Ninja Theory depuis DMC : Devil May Cry. Et ça date.

Lui aussi arrivera en 2027, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

5
Qui a aimé ?
junaldinho, nicolasgourry, mercure7, ouken, zybear
publié le 07/06/2026 à 18:18 par Gamekyo
commentaires (23)
piratees publié le 07/06/2026 à 18:21
gat publié le 07/06/2026 à 18:22
Pas compris le délire. Du coup, c’est une suite ?
nobleswan publié le 07/06/2026 à 18:25
Même avec un bâton j'y touche pas
shanks publié le 07/06/2026 à 18:25
gat
j'ai l'impression d'y voir une réinterprétation
marcus62 publié le 07/06/2026 à 18:27
Certains articles parlent de Hellblade 3… ce n’est pas hyper clair tout ça.

Si je ne dit pas de bêtise, il y a ce Senua et le nouveau Spyro comme les seules vraies annonces Xbox de ce showcase.
kevisiano publié le 07/06/2026 à 18:28
shanks petite coquille sur Devil May Cry

gat pas sûr d'avoir compris non plus
ziggourat publié le 07/06/2026 à 18:29
gat Le studio confirme que ça se passe après le 1 et 2, mais que ce sera une histoire indépendante. Donc pas besoin de jouer aux autres épisodes pour le découvrir
onsentapedequijesuis publié le 07/06/2026 à 18:31
nobleswan N'oublies pas les gants MAPPA !
ravyxxs publié le 07/06/2026 à 18:33
Dernier jeu du studio avant fermeture ? On ouvres les paris ?
gat publié le 07/06/2026 à 18:34
ziggourat Ok mais vu que c’est avec le même perso, c’est logique qu’il faut jouer aux deux jeux précédents non ?
link571 publié le 07/06/2026 à 18:36
Que ça a l’air nul… mais c’est beau. Jamais était fan de cette série
batipou publié le 07/06/2026 à 18:37
Ça me botte déjà plus que les 2 autres jeux !
stardustx publié le 07/06/2026 à 18:38
Intéressant, en espérant que Ninja Theory a gardé son talent de l'époque pour le gameplay, et qu'ils auront un peu plus d'ambition en terme de durée de vie et de profondeur que le reste de la série (surtout le 2 que j'avais trouvé vraiment frauduleux)
ziggourat publié le 07/06/2026 à 18:41
gat Ils disent que non Ils parlent même de point d'entrée idéal pour les nouveaux joueurs.

Après faut voir quand ça sortira
gat publié le 07/06/2026 à 18:43
ziggourat Ok. Ils nous font un reset DC de James Gunn en gros
plasmide publié le 07/06/2026 à 18:59
Un Hellblade avec un vrai gameplay de combat, c’est un grand oui. Beaucoup aimé les 2 premiers en tant qu’expérience mais c’était trop limité niveau gameplay pour être vraiment considéré comme des jeux.
giru publié le 07/06/2026 à 19:00
L’idée a l’air déjà un peu moins insipide que les 2 précédents. Après je n’ai jamais touché le 2, mais pour moi le 1 se qualifie à peine de jeu…
akinen publié le 07/06/2026 à 19:03
Faut rentabiliser le moteur
nicolasgourry publié le 07/06/2026 à 19:11
A voir
weik publié le 07/06/2026 à 19:15
akinen

De mémoire c'est de l'unreal engine 5, c'est même pas un moteur maison du studio
romgamer6859 publié le 07/06/2026 à 19:21
Tant mieux, enfin un "vrai jeu"
22 publié le 07/06/2026 à 19:36
Chelou...

Mettre un "3" aurait été plus vendeur non ?
ouken publié le 07/06/2026 à 21:43
Whaou gros direct dans la liste
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Senua's Saga : Hellblade II
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Nom : Senua's Saga : Hellblade II
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Ninja Theory
Genre : Narration
Autres versions : Xbox Series X
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