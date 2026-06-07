Comme leaké, Hellblade va avoir droit à son spin-off version ''vrai gameplay''

Rare surprise du Xbox Games Showcase, sauf si on fait attention à certains vieux leaks,partira bien vers une sorte de renouveau dans le cadre d'un spin-off simplement nomméavec un univers proche mais un scénario neuf et indépendant, pour un gameplay délaissant le walking simulator à QTE pour de la vraie action, chose que l'on n'avait pas vu chez Ninja Theory depuis. Et ça date.Lui aussi arrivera en 2027, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.