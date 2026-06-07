Comme leaké, Hellblade va avoir droit à son spin-off version ''vrai gameplay''
Rare surprise du Xbox Games Showcase, sauf si on fait attention à certains vieux leaks, Hellblade partira bien vers une sorte de renouveau dans le cadre d'un spin-off simplement nommé Senua avec un univers proche mais un scénario neuf et indépendant, pour un gameplay délaissant le walking simulator à QTE pour de la vraie action, chose que l'on n'avait pas vu chez Ninja Theory depuis DMC : Devil May Cry. Et ça date.
Lui aussi arrivera en 2027, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
j'ai l'impression d'y voir une réinterprétation
Si je ne dit pas de bêtise, il y a ce Senua et le nouveau Spyro comme les seules vraies annonces Xbox de ce showcase.
gat pas sûr d'avoir compris non plus
Après faut voir quand ça sortira
De mémoire c'est de l'unreal engine 5, c'est même pas un moteur maison du studio
Mettre un "3" aurait été plus vendeur non ?