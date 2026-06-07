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State of Decay 3 fait enfin son retour
State of Decay 3 était bien présent au Xbox Showcase, se donnant pour la première fois une fenêtre de sortie même si très large (2027) et ça déboulera sur PC/PS5/XBS, à croire que pour l'heure, Gears of War E-Day est clairement l'exception.

Pour le reste :

- Toujours un jeu de survie.
- Confirmation d'une vue moderne (à l'épaule quoi).
- Toujours jouable en solo comme en coop.
- Les « Nids » (en gros des donjons) auront une difficulté adaptée si vous jouez seul.
- Les Nids seront parfois fixes, parfois se développeront pour atteindre vos colonies.
- Le gameplay a été remanié pour être également plus moderne (avec deux types d'attaque).
- Le bestiaire sera renouvelé par de nombreuses variables.
- La map sera 4 fois plus grande que celle du deuxième épisode (sans barrière dès le début).
- Confirmation d'un coop plus souple, avec séparation des joueurs, possibilité pour les invités de participer au développement de la colonie ou d'aller effectuer des tâches en dehors…
- Aura beaucoup plus de narration environnementale pour motiver à l'exploration.

C'est tout pour le moment.

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link49, zybear
publié le 07/06/2026 à 17:55 par Gamekyo
commentaires (8)
kinectical publié le 07/06/2026 à 18:02
Je pense qu’en sorti mi 2027 est plus sûre pour eux trop de gros truc fin 2026 et début 2027 ils aurais aucune chance
thedoctor publié le 07/06/2026 à 18:07
ravyxxs publié le 07/06/2026 à 18:50
- Toujours un jeu de survie.

Avec un gameplay à la Left for Dead donc munition limite illimité. Je me demande si la survie sera vraiment pointilleuse comme un DayZ.
plasmide publié le 07/06/2026 à 19:00
Toujours pas pour moi cette licence
sandman publié le 07/06/2026 à 19:46
j'avais adoré le 1er, le 2eme une purge à sa sortie, faudrait que je reteste le jeu (acheter un jeu plein pot pour y jouer 5h, c'est rare chez moi et je retiens l'arnaque de sa sortie à moitié fini et largement moins bon que le 1er). Donc sans moi le 3, même si y'a un petit effort sur les visages, le reste ca reste très décevant quand même pour un jeu microsoft. Reste à savoir si undead labs va encore se moquer du monde comme le 2 qui n'était même pas un dlc gratuit du 1, et vu les informations indiqués, je ne vois aucune évolution qui ne serait pas vendu 10e comme un dlc dans n'importe quel autre jeu.
suikoden publié le 07/06/2026 à 22:10
J'ai hâte

sandman Sache que des la deuxième version SoD2 n'avait plus rien a voir avec celui du début et il a eu un suivi extrêmement long et tout a ete rajouté gratuitement.
Y'a eu énormément de contenu en plus, des modes, un systeme de personnalisation des parties, des maps et meme un mode plus scenarise proche du premier. Sans parle de la refonte graphique.

Reduire SoD2 a un DLC du 1 c'est vraiment faire de la mauvaise foi, meme dans sa version 1.0.

Perso le 2 a ete mon premier et a part l'aspect scenarise du 1 j'ai vraiment pas reussi a y jouer apres le 2. Rien que les animations tres raides ca m'a refroidi. Le 2 est beaucoup plus naturel dans son gameplay depuis les premiere majs.
suikoden publié le 07/06/2026 à 22:13
ravyxxs Euh y'a pas de munitions illimitées dans SoD2, ca te prend meme de la place dans l'inventaire et les armes se cassent au bout d'un certain moment (ce qui est parfois ultra stressant et frustrant meme). En plus avec les mort permanente si tu perds ton perso en pleine zone de peste c'est compliqué d'aller tout recuperer.
ravyxxs publié le 07/06/2026 à 22:24
suikoden C'est une façon de parler. Jeu de survie en plein apocalypse dans un monde de zombie, les munitions ne sont pas courantes de base, donc le délire de gameplay dans la présentation, horde façon Left for Dead ou encore Days Gone, vite fait la survie....
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State of Decay 3
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Nom : State of Decay 3
Support : PC
Editeur : Microsoft
Développeur : Undead Labs
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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