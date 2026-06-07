State of Decay 3 fait enfin son retour

State of Decay 3 était bien présent au Xbox Showcase, se donnant pour la première fois une fenêtre de sortie même si très large (2027) et ça déboulera sur PC/PS5/XBS, à croire que pour l'heure, Gears of War E-Day est clairement l'exception.
Pour le reste :
- Toujours un jeu de survie.
- Confirmation d'une vue moderne (à l'épaule quoi).
- Toujours jouable en solo comme en coop.
- Les « Nids » (en gros des donjons) auront une difficulté adaptée si vous jouez seul.
- Les Nids seront parfois fixes, parfois se développeront pour atteindre vos colonies.
- Le gameplay a été remanié pour être également plus moderne (avec deux types d'attaque).
- Le bestiaire sera renouvelé par de nombreuses variables.
- La map sera 4 fois plus grande que celle du deuxième épisode (sans barrière dès le début).
- Confirmation d'un coop plus souple, avec séparation des joueurs, possibilité pour les invités de participer au développement de la colonie ou d'aller effectuer des tâches en dehors…
- Aura beaucoup plus de narration environnementale pour motiver à l'exploration.
Avec un gameplay à la Left for Dead donc munition limite illimité. Je me demande si la survie sera vraiment pointilleuse comme un DayZ.
sandman Sache que des la deuxième version SoD2 n'avait plus rien a voir avec celui du début et il a eu un suivi extrêmement long et tout a ete rajouté gratuitement.
Y'a eu énormément de contenu en plus, des modes, un systeme de personnalisation des parties, des maps et meme un mode plus scenarise proche du premier. Sans parle de la refonte graphique.
Reduire SoD2 a un DLC du 1 c'est vraiment faire de la mauvaise foi, meme dans sa version 1.0.
Perso le 2 a ete mon premier et a part l'aspect scenarise du 1 j'ai vraiment pas reussi a y jouer apres le 2. Rien que les animations tres raides ca m'a refroidi. Le 2 est beaucoup plus naturel dans son gameplay depuis les premiere majs.