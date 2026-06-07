State of Decay 3 fait enfin son retour

était bien présent au Xbox Showcase, se donnant pour la première fois une fenêtre de sortie même si très large (2027) et ça déboulera sur PC/PS5/XBS, à croire que pour l'heure,est clairement l'exception.Pour le reste :- Toujours un jeu de survie.- Confirmation d'une vue moderne (à l'épaule quoi).- Toujours jouable en solo comme en coop.- Les « Nids » (en gros des donjons) auront une difficulté adaptée si vous jouez seul.- Les Nids seront parfois fixes, parfois se développeront pour atteindre vos colonies.- Le gameplay a été remanié pour être également plus moderne (avec deux types d'attaque).- Le bestiaire sera renouvelé par de nombreuses variables.- La map sera 4 fois plus grande que celle du deuxième épisode (sans barrière dès le début).- Confirmation d'un coop plus souple, avec séparation des joueurs, possibilité pour les invités de participer au développement de la colonie ou d'aller effectuer des tâches en dehors…- Aura beaucoup plus de narration environnementale pour motiver à l'exploration.C'est tout pour le moment.