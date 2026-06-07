recherche
News / Blogs
Fable fixe enfin sa date de lancement
Playground a enchaîné direct avec une nouvelle bande-annonce de Fable, un peu plus radine en gameplay mais en même temps, ce reboot s'est offert quelques semaines supplémentaires de développement (et de marketing) pour cocher la date du 23 février 2027 sur PC, Xbox Series, et cette fois également PlayStation 5.

On y remarquera forcément l'actrice Hayley Atwell (c'est la méchante), ainsi qu'en fin de trailer le retour d'une tête très connue des fans de la franchise.

UPDATE :
- Grosse présentation de gameplay mercredi.
- Le jeu aura une extension payante après le lancement.
- L'extension sera fournie avec l'édition Premium.

5
Qui a aimé ?
roivas, link49, junaldinho, ouken, zybear
publié le 07/06/2026 à 19:00 par Gamekyo
commentaires (34)
shanks publié le 07/06/2026 à 17:26
Je dirais rien sur le casting BBC mais bon
marcus62 publié le 07/06/2026 à 17:28
Ça me plaît toujours autant.
L'un des jeux que j'attends le plus.

Juste dommage qu'on a pas eu une plus longue présentation avec du gameplay...
stardustx publié le 07/06/2026 à 17:29
Albion, le pays ou tout le monde est moche...
ducknsexe publié le 07/06/2026 à 17:32
De la Bombe
ratchet publié le 07/06/2026 à 17:33
L’actrice qu’on retrouvera dans Doomsday et sûrement Secret Wars
ravyxxs publié le 07/06/2026 à 17:41
C'est magnifique, mais toujours pas de gameplay long, à croire qu'ils ont peur. On a compris que le scénario sera pousser, mais si ton gameplay suit pas trop.....flemme.

shanks ??? Depuis le début on sait qu'il y a des métisses et des noirs, tu fais ref à ça en disant BBC ? Ou la chaîne anglaise ?
shanks publié le 07/06/2026 à 17:44
ravyxxs
Je dis casting BBC, la chaîne oui, quand c'est la formule "Prenons les minorités, mais faisons en la majorité", de manière à ce que le nombre d'hommes blancs se compte sur les doigts d'une main de lépreux.

(qu'il y ait de ma diversité, c'est normale en revanche)
ravyxxs publié le 07/06/2026 à 17:48
shanks Mdr aaaaaah oui oui, étant Londonien je vois ce que tu veux dire
gat publié le 07/06/2026 à 17:54
shanks Tu as raison. Il manque la minorité qui a peu de cheveux
shambala93 publié le 07/06/2026 à 17:57
Je l’attends même si j’ai peur de la politisation du titre.
waurius59 publié le 07/06/2026 à 18:04
Voix françaises ou pas ?
22 publié le 07/06/2026 à 18:05
Le ton du "it's me" c'est vraiment pour visé ceux qui avait un problème que ce soit une meuf la prota

Mais c'est bien madame, c'est bien! Voyons le reste, pour l'instant ch'ui hypé

MAIS CARTON ROUGE LE SPOIL A LA FIN PUTAIN
jenicris publié le 07/06/2026 à 18:08
Lui je le prendrais
mattewlogan publié le 07/06/2026 à 18:37
Il est magnifique
Ouf, on l’a échappé belle pour les joueurs PS5 pas d’annulation du support
roivas publié le 07/06/2026 à 18:41
Vraiment excellent, dommage qu'il soit repoussé.
tokito publié le 07/06/2026 à 18:58
Ils mettent leur héroïne DEI en retrait
xynot publié le 07/06/2026 à 19:27
Ma plus grosse attente de 2027, de loin
victornewman publié le 07/06/2026 à 19:33
waurius59 sur la page steam il y a en audio l'allemand , le portugais et l'espagnol mais pas le français ! :'(
sandman publié le 07/06/2026 à 19:35
Utiliser la belle Hayley Atwell pour un rendu aussi moche... Autant ne pas dépenser une fortune dans une actrice assez connue et créer un personnage de toute pièce... On la reconnait à pein... La DA est catastrophique quand même, je me sentirais insulté par mon modèle 3D si j'étais elle... pas que le jeu est moche, mais y'a rien qui va dans le chara design...
raioh publié le 07/06/2026 à 19:36
Je comprend pas comment on peu avoir un niveau de DA si haut pour les décors/monstres, mais aussi abyssal pour le chara design des personnages
jenicris publié le 07/06/2026 à 19:38
raioh tellement vrai ce que tu dis
nobleswan publié le 07/06/2026 à 19:52
Le jeu a l'air ouf et ce sera Day One. mais voilà quoi ils auraient pu te faire un héros méga classe et tout mais non ils font de la merdes, ça gâche tout.
negan publié le 07/06/2026 à 19:56
nobleswan Bah tu le crée ton héro non ?
shambala93 publié le 07/06/2026 à 20:07
Pas de VF ? Pour un jeu du genre ? Franchement…
nobleswan publié le 07/06/2026 à 20:07
negan Oui c'est vrai, mais y'a un truc chelou que j'aime pas dans le Chara disign des persos alors que le bestiaire et les environnements ont l'air putain de fou.
raoh38 publié le 07/06/2026 à 20:09
Bon j’espère qu'on pourra changer toutes les tetes des héros/ héroïnes car sa le fait vraiment pas avec eux.... ils sont tous plus vilains les un que les autres.
soulfull publié le 07/06/2026 à 20:14
Nul comme trailer ! On veut du gameplay.
tlj publié le 07/06/2026 à 20:32
Top si ce qu’on voit comme gameplay est bien réel
kinectical publié le 07/06/2026 à 20:42
Vraiment hype par la méchante ça fait changement mais ce sera un hero homme pour moi et pas cette face de merde qu’ont voit dans le trailer lol
dono56 publié le 07/06/2026 à 20:43
Pensez vous qu'il y aura du hardware collector Fable ? Ne serait-ce qu'une manette ? ????
adamjensen publié le 07/06/2026 à 21:10
Ca, c'est Hayley Atwell ?
Ces putains de dégénérés sont encore passés par là.
zanpa publié le 07/06/2026 à 21:16
Playground ce studio woke qui rend moche tous leur perso pour leur agenda politique ... ça rend fou ... quasiment 0 blancs et que des persos moche ... sa suprime la jauge de bon et méchant car la vrai vie dans leur tête c'est pas comme ça que ça doit être
sino publié le 07/06/2026 à 21:23
Très envie d'y jouer, encore plus que la lors de la dernière présentation.
dono56 Il y a des chances, c'est la plus grosse cartouche de Xbox et l'une de leurs licences les plus cultes ; les pad personnalisés ils vont pas s'en priver.
ouken publié le 07/06/2026 à 21:53
Putain plus grosse claque graphique que j'ai pris comme le premier trailer !! Playground son fort vraiment
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Fable 2026
12
Ils aiment
Nom : Fable 2026
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Playground Games
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo