Fable fixe enfin sa date de lancement

Playground a enchaîné direct avec une nouvelle bande-annonce de, un peu plus radine en gameplay mais en même temps, ce reboot s'est offert quelques semaines supplémentaires de développement (et de marketing) pour cocher la date du 23 février 2027 sur PC, Xbox Series, et cette fois également PlayStation 5.On y remarquera forcément l'actrice Hayley Atwell (c'est la méchante), ainsi qu'en fin de trailer le retour d'une tête très connue des fans de la franchise.UPDATE :- Grosse présentation de gameplay mercredi.- Le jeu aura une extension payante après le lancement.- L'extension sera fournie avec l'édition Premium.