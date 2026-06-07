Fable fixe enfin sa date de lancement

Playground a enchaîné direct avec une nouvelle bande-annonce de Fable, un peu plus radine en gameplay mais en même temps, ce reboot s'est offert quelques semaines supplémentaires de développement (et de marketing) pour cocher la date du 23 février 2027 sur PC, Xbox Series, et cette fois également PlayStation 5.
On y remarquera forcément l'actrice Hayley Atwell (c'est la méchante), ainsi qu'en fin de trailer le retour d'une tête très connue des fans de la franchise.
UPDATE :
- Grosse présentation de gameplay mercredi.
- Le jeu aura une extension payante après le lancement.
- L'extension sera fournie avec l'édition Premium.
L'un des jeux que j'attends le plus.
Juste dommage qu'on a pas eu une plus longue présentation avec du gameplay...
shanks ??? Depuis le début on sait qu'il y a des métisses et des noirs, tu fais ref à ça en disant BBC ? Ou la chaîne anglaise ?
Je dis casting BBC, la chaîne oui, quand c'est la formule "Prenons les minorités, mais faisons en la majorité", de manière à ce que le nombre d'hommes blancs se compte sur les doigts d'une main de lépreux.
(qu'il y ait de ma diversité, c'est normale en revanche)
Mais c'est bien madame, c'est bien! Voyons le reste, pour l'instant ch'ui hypé
MAIS CARTON ROUGE LE SPOIL A LA FIN PUTAIN
Ouf, on l’a échappé belle pour les joueurs PS5 pas d’annulation du support
Ces putains de dégénérés sont encore passés par là.
dono56 Il y a des chances, c'est la plus grosse cartouche de Xbox et l'une de leurs licences les plus cultes ; les pad personnalisés ils vont pas s'en priver.