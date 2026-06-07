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Gears of War E-Day : quand Xbox reparle exclusivité (avec bande-annonce et date de sortie)
L'organisme de classification PEGI n'a pas dû recevoir le communiqué à temps : non, Gears of War E-Day ne sortira pas sur PlayStation 5, incarnant en quelque sorte un retour à la volonté d'exclusivités du moins au cas par cas, et seuls le PC et la Xbox Series seront concernés par le lancement prévu le 6 octobre 2026 (également Game Pass).

En voici la première bande-annonce de gameplay (qui donne bien envie), en ajoutant qu'en cas de précommande, vous repartiez avec un accès anticipé à la bêta ouverte. Cette dernière débarquera pour tousle 6 août.

UPDATE :
- Direct disponible avec de la campagne et du multi, et la confirmation du retour de l'indispensable mode Horde.



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spartan1985, negan, junaldinho, nobleswan, aeris201, roivas, link49, mithrandir, goldmen33, raoh38, icebergbrulant, jozen15, skuldleif, ouken, zybear, alucardhellsing, ootaniisensei
publié le 07/06/2026 à 20:12 par Gamekyo
commentaires (74)
marcus62 publié le 07/06/2026 à 17:24
Je vais attendre la présentation détaillée de Gears E-Day après le showcase.

Sentiment mitigé pour le moment. Autant c'est du Gears pur, ça me rappelle beaucoup les premiers Gears dans l'ambiance. Donc ça me plaît étant fan de la trilogie initiale.

C'est beau, aucun souci. Mais je trouve que globalement ça fait un peu daté (pas graphiquement attention)
C'est un avis purement personnel. Avant qu'on me saute dessus.

Mais ce sera day one quad même
negan publié le 07/06/2026 à 17:24
C'est putain de magnifique j'en chialerai presque
beppop publié le 07/06/2026 à 17:25
Y avait pas un rumeur comme quoi la formule avait changé ? c'est du gears quoi au final

C'est très jolie tout de même
walterwhite publié le 07/06/2026 à 17:25
Ils font chier de tout sortir sur PS5 sauf Gears. Racheter une Xbox juste pour ça…mais bon c’est GEARS donc on va faire le pigeon
negan publié le 07/06/2026 à 17:27
beppop Il y a des nouveautés la hein et encore on a pas tout vu
nobleswan publié le 07/06/2026 à 17:29
Voilà c'est ça qu'on voulait bordel
pcverso publié le 07/06/2026 à 17:29
Sur pc Day one
ravyxxs publié le 07/06/2026 à 17:30
Exclusivité temporaire sur PS5 vous inquiétez pas, Spencer a dit pareil. Purement marketing histoire d'avoir les yeux sur la Helix. Sortir la reload pour convaincre les gens de venir sur XBOX, vite fait.

Dans tous les cas c'est day one sur PC pour moi, ça va tabasser violent.

Par contre j'ai pas senti la peur ni surprise des gars pour un E-DAY, vraiment dommage. A croire que Marcus attendait ce jour depuis des jours quoi Aucune tremblante, de questionnement dans les dialogues, une balade pour eux...dommage. Donc immersion 6/10, pour le reste c'est très très bon !!!
ratchet publié le 07/06/2026 à 17:34
Dinguerie!!!!
Dommage j’ai plus de Xbox ça sera sans moi donc
sonilka publié le 07/06/2026 à 17:36
J'imaginais ca plus sombre et orienté survival après l'annonce. A voir le reste de l'histoire et des environnements. Pour le reste, on sent un retour à la première trilogie, j'ai presque eu l'impression de revenir y a 15 ans. J'attends de voir la présentation plus tard mais en l'état je ne suis pas emballé qu'imaginé.
abookhouseboy publié le 07/06/2026 à 17:44
Puisque Microsoft continue de sortir des consoles, c'est après tout logique de garder des exclus sur sa machine si Sony ne sort pas ses jeux sur XBox.

Sinon il n'y a pas d'avantage à prendre une XBox.
gat publié le 07/06/2026 à 17:45
« Tellement beau que t’en chiales »
shambala93 publié le 07/06/2026 à 17:50
Mouais je ne trouve pas cela exceptionnel techniquement. J’ai même eu plus d’effet avec le Halo Remake que je trouve plus impressionnant.
khazawi publié le 07/06/2026 à 17:53
Exclue ou pas, nouvelle console ou pas, ça ne changera rien à la dynamique hardware Xbox qui ne fera que tendre vers 0. Les Series font l'exploit de faire moins bien que la One.
22 publié le 07/06/2026 à 17:54
C'est pour nous chauffé mais je pense que c'est temporaire, surtout après avoir vu le logo sony sur le reste des jeux....
kratoszeus publié le 07/06/2026 à 17:55
Et dire que la version PS5 devait être sûrement très avancée. Cette conne de asha a ajouté les 5 pechnos sur twitter qui réclame le retour des exclusivité
aeris201 publié le 07/06/2026 à 18:01
Tres bonne decision de la part de Xbox
waurius59 publié le 07/06/2026 à 18:02
Puis il y aura un re-retournement de veste si les ventes ne sont pas au rendez-vous
mafacenligne publié le 07/06/2026 à 18:03
un gears qui sort du lot
gat publié le 07/06/2026 à 18:03
aeris201 Toi TG.
abookhouseboy publié le 07/06/2026 à 18:04
kratoszeus C'est peut-être une manière de forcer la main à Sony.
Amenez des exclus sur XBox et on ramenera les nôtres sur PlayStation.
aeris201 publié le 07/06/2026 à 18:07
gat Je bois tes larmes elles sont delicieuses
gat publié le 07/06/2026 à 18:10
aeris201 Profite. C’est la seule chose que tu peux ingurgiter venant d’un être humain
verseb publié le 07/06/2026 à 18:15
Par contre, je trouve la fenêtre de recharge du flingue bien trop grande. Se rater est quasi impossible. Et c'est ce qui faisait une bonne partie du sel des gunfight ,: le fait de se foirer sur un reload mettait un gros stress ????. ( D'ailleurs, jamais compris pourquoi cet élément de gameplay n'a quasi pas été repris ailleurs. C'est une très bonne idée de gameplay)
jobiwan publié le 07/06/2026 à 18:22
22 Le reste des jeux? Non! Clockwork : Exclusive Console Xbox.
junaldinho publié le 07/06/2026 à 18:24
Le retour de certaines exclus est une bonne chose. Sony fait pareil et ça donne le charme d'une console. En tout cas ce Gears tabasse !!
bennj publié le 07/06/2026 à 18:29
Oh bordel c'est tout ce que je voulais pour Gears. Je regarde le direct là et bordel ca va etre GENIAL !!!!
olex publié le 07/06/2026 à 18:35
Je suis dégoûté sur la mention "exclusive console"... Comment cracher à la gueule les joueurs ayant pris le 1er sur PS5.
waurius59 publié le 07/06/2026 à 18:38
Puis si le ventes ne suivent pas : reretournement de veste
pcverso publié le 07/06/2026 à 18:38
bennj carrément je vais le retourner en solo et multi celui la
raioh publié le 07/06/2026 à 18:38
Un peu pute de l'avoir annoncé multi pour revenir en arrière après. Tant pis
roivas publié le 07/06/2026 à 18:38
Day one sur PC
bennj publié le 07/06/2026 à 18:40
pcverso le seul truc relou c'est qu'encore une fois le coop en local sera réservé à la console, ils l'ont confirmé durant le direct
bennj publié le 07/06/2026 à 18:44
raioh il n'a jamais été annoncé multiplateformes.
olex publié le 07/06/2026 à 18:46
raioh Pour le coup non, il n'a jamais été annoncé comme tel, mais on pouvait supposer que c'était le cas avec le Gears Reloaded servant de test.
pcverso publié le 07/06/2026 à 18:46
bennj je suis plus trop coop donc moi ca me touche moins , par contre si le multi est aussi bon que le premier je vais le squatter
bennj publié le 07/06/2026 à 18:46
olex c'était le but de sony avec les jeux pc ? Attirer soit disant les joueurs pc sur console ? Maintenant qu'ils ont retiré tous leurs jeux du PC et en font des consoles exclusives.

Et puis faudrait savoir, je croyais que c'était une bonne chose les exclusivités consoles ? Face tu gagnes, pile je perds.
mattewlogan publié le 07/06/2026 à 18:53
Je sais pas pourquoi elle continue à sortir sur PC, ils ont qu’à faire comme PlayStation et sortir uniquement sur leur console
ducknsexe publié le 07/06/2026 à 18:53
Ça déboîte et ça ne rigole pas
tokito publié le 07/06/2026 à 18:55
Cette fin d'année
gat publié le 07/06/2026 à 18:55
ducknsexe T’es pas habitué. Je comprends
olex publié le 07/06/2026 à 19:02
bennj Je comprends les avantages et les enjeux, mais j'ai jamais dit en mon nom que c'était une bonne chose. Et si c'était Nintendo et consorts, je dirais pareil. Surtout en cette époque.
negan publié le 07/06/2026 à 19:02
mattewlogan Car contrairement a Playstation les jeux Xbox se vendent sur PC
thelastone publié le 07/06/2026 à 19:02
Pc D1
zekk publié le 07/06/2026 à 19:12
Ils ont raison d’en faire une exclu, c’est quand même l'identité d’une console
jenicris publié le 07/06/2026 à 19:26
Je le prendrais sur PC
nobleswan publié le 07/06/2026 à 20:04
Voilà pas de tarlouze, de trans ou je sais pas quoi, de meuf heroine pour faire kiffer les bandeurs, un Gears comme à l'ancienne bordel.
judgedredd publié le 07/06/2026 à 20:07
Un retour de XBOX, c'est vraiment cool
Day one le Gears, une folie meurtrière à l'ancienne pas de superflus, un collector de prévu?
Shanks Salut tu vas faire un article sur la serie X 25 ème année? Elle en jette ce vert magnifique, encore devoir passer à la caisse avec Xbox
shanks publié le 07/06/2026 à 20:08
judgedredd
ça arrive bientôt :V
ioop publié le 07/06/2026 à 20:08
bullshit .... fin 2027 il sortira sur ps5

ils vont voir que gears ne va rien booster du tout en terme de vente hardware et qu'ils ne peuvent pas se priver de millions de vente en plus sur ps5

surtout que tous les autres jeux sortent sur ps5 ...
judgedredd publié le 07/06/2026 à 20:10
Shanks merci de ta réponse
J'ai hâte, une bombe, putain d'un xbox en force merci Asha
bigb0ss publié le 07/06/2026 à 20:14
En tout cas très hypé par la présentation, ca sent très bon tout ca, le retour d'un gears of war ca fait du bien
soulfull publié le 07/06/2026 à 20:18
ça fait plaisir de voir qu'il se rapproche de l'ambiance et du côté gore de la première trilogie.

j'espère qu'il tiendra ses promesses.
guiguif publié le 07/06/2026 à 20:30
nobleswan Voilà pas de tarlouze, de trans ou je sais pas quoi, de meuf heroine pour faire kiffer les bandeurs

Juste l’archétype de la lesbo
icebergbrulant publié le 07/06/2026 à 20:32
Sympa

Hâte d’y jouer sur ma Play

...
...
...

Les disques XBOX sont compatibles avec la PS5, n’est-ce pas ?!
nobleswan publié le 07/06/2026 à 20:33
guiguif On s'en tape perso secondaire elle va y passer de toute façon vu qu'on la voit pas dans les suites.
hyoga57 publié le 07/06/2026 à 20:39
aeris201 Moi aussi je bois tes larmes avec Persona 4 Revival et Persona 6 qui boycottent la Switch.
ducknsexe publié le 07/06/2026 à 20:40
gat j'ai déjà terminé la trilogie , au fait si tu peux aller renifler le fion du cube qui parle dans Laufey
zboubi480 publié le 07/06/2026 à 20:41
J'ai des actions chez Cérébos...
51love publié le 07/06/2026 à 20:41
marcus62 meme sentiment que toi, et depuis plusieurs épisodes déjà, je trouve que le gameplay des Gears ne se renouvelle pas assez, les courses et animations sont tjs un peu rigides notamment.

Bon par contre, je vais declencher une guerre civile en disant ça, mais quand je vois Wolverine et ce Gears, putain ça joue pas dans la meme division.

Alors aucun des 2 n'est ma came de base, mais si Wolverine fait a peu pres tout pour que je le trouve ridicule dans sa derniere grosses présentation, c'est clairement pas le cas ici.

Déjà techniquement, ce Gears est une demi génération au moins au dessus. Tout y est bcp plus détaillé, plus fin, la DA est limite générique pour l'un (W donc) et avec du caractère pour l'autre(Gears), plus sombre et travaillée. Et ici, aucun compromis sur la brutalité, le gore, les démembrements, c'est extrêmement bien réalisé.

Sans même parler des effets jeux de lumieres impressionnants dans Gears.

En fait, en terme de vision globale, c'est a peu pres ce vers quoi j'imaginais que Wolverine tendrait, mais dans univers Logan, plus intimiste que Gears donc, pas cette production aseptisée.
raoh38 publié le 07/06/2026 à 20:47
51love je comprend se que tu dis, mais c'est un jeu qi se déroule avant la trilogie donc ils pouvaient pas non plus le rendre trop différent... on aura pas de lanzor il faudra s'y faire car l'arme n'apparait que dans le 1.
Par contre ils ont rajouté des glissades qui va rendre le jeu plus nerveux encore et aussi enfin on peut sauter 1 mètre pour rejoindre une autre passerelle... on peut aussi detruire les vitres avec son arme se qui n’était pas possible dans les autres ou sauter des obstacles haut pour se retrouver derrière l'ennemi. Normalement il parait que l'on pourra faire du corps a corps aussi contre des semi boss a voir.
En conclusion que le jeu ressemble beaucoup a gears c'est voulu et assumé par les développeurs dixit eux mêmes. Je pense même qu'on aura droit a d'autres surprises .
Et le plus important je veux voir le nouveau mode horde !
zboubi480 publié le 07/06/2026 à 20:55
C'est moi ou ce Gears of War E-Day manque de cube...
51love publié le 07/06/2026 à 21:06
raoh38
cyr publié le 07/06/2026 à 21:22
C'est très bien pour xbox de réserver des exclu pout leur plate-forme.
Les exclu il y a que sa de vrai.
raoh38 publié le 07/06/2026 à 21:30
51love par contre je rectifie après re-visionnage on pourra utiliser la lanzor et puis on voit une exécution bien gore d'un boomer aussi donc
51love publié le 07/06/2026 à 21:49
raoh38 oui je viens de revoir aussi certaines séquences c'est vrai qu'il y a quand meme des améliorations de gameplay qui sont bienvenues.

Pouah c'est tellement solide techniquement, et l'atmosphere qui se degage. c'est du tres gros boulot ça me donne presque envie de l'acheter
ouken publié le 07/06/2026 à 21:55
Putain cette gifle !!!!
toninus publié le 07/06/2026 à 21:57
Et bien ça ne fait pas envie. A part la MAJ technique on dirait strictement le même jeu qu'avant.
Puis bon le jeu se déroule 100% dans la nuit ?
deathegg publié le 07/06/2026 à 21:59
Ce qui est incroyable, c'est que la xbox a regagné un statuts d'exclu console pour deux jeux. Tout le reste sort sur PS5 (y compris un paquet de trucs développé par des studios Microsoft) mais tu écoute les fanboys, Microsoft a mis tout le monde a terre.....

(Perso; je piraterai E-day sur PC. J'aurai donné de l'argent pour une boîte sur PS5 mais là non merci)
newtechnix publié le 07/06/2026 à 22:23
J'ai pas trouvé cela fou techniquement, cela fait même un peu daté et pour tout dire j'ai trouvé le Halo bien plus sympathique.
taiko publié le 07/06/2026 à 22:24
Je crois que je suis le seul à avoir trouvé ça ronflant et pas du tout excitant en gameplay.
Le design des gears ne passe plus pour moi.
Aucune innovation.
Et c'est pas parceque c'est une prequel qu'il ne pouvait pas y avoir de nouveautés
zboubi480 publié le 07/06/2026 à 22:26
C'est sur que techniquement, ce Gears of War E-day souffre de la comparaison avec Wolverine........
maxx publié le 07/06/2026 à 22:30
Bon, je n'ai jamais été attiré par la licence mais Coalition sont des monstres normalement. Ici j'ai pas trop ete convaincu visuellement. Surtout les animations.
Après niveau gameplay ça semble être du pur Gears, tant mieux pour les fans! ????????
kikoo31 publié le 07/06/2026 à 22:39
Ça y est c'est fini les conneries du genre
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Gears of War : E-Day
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Nom : Gears of War : E-Day
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : The Coalition
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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