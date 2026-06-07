Gears of War E-Day : quand Xbox reparle exclusivité (avec bande-annonce et date de sortie)

L'organisme de classification PEGI n'a pas dû recevoir le communiqué à temps : non,ne sortira pas sur PlayStation 5, incarnant en quelque sorte un retour à la volonté d'exclusivités du moins au cas par cas, et seuls le PC et la Xbox Series seront concernés par le lancement prévu le 6 octobre 2026 (également Game Pass).En voici la première bande-annonce de gameplay (qui donne bien envie), en ajoutant qu'en cas de précommande, vous repartiez avec un accès anticipé à la bêta ouverte. Cette dernière débarquera pour tousle 6 août.UPDATE :- Direct disponible avec de la campagne et du multi, et la confirmation du retour de l'indispensable mode Horde.