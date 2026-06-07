Gears of War E-Day : quand Xbox reparle exclusivité (avec bande-annonce et date de sortie)
L'organisme de classification PEGI n'a pas dû recevoir le communiqué à temps : non, Gears of War E-Day ne sortira pas sur PlayStation 5, incarnant en quelque sorte un retour à la volonté d'exclusivités du moins au cas par cas, et seuls le PC et la Xbox Series seront concernés par le lancement prévu le 6 octobre 2026 (également Game Pass).
En voici la première bande-annonce de gameplay (qui donne bien envie), en ajoutant qu'en cas de précommande, vous repartiez avec un accès anticipé à la bêta ouverte. Cette dernière débarquera pour tousle 6 août.
UPDATE :
- Direct disponible avec de la campagne et du multi, et la confirmation du retour de l'indispensable mode Horde.
Sentiment mitigé pour le moment. Autant c'est du Gears pur, ça me rappelle beaucoup les premiers Gears dans l'ambiance. Donc ça me plaît étant fan de la trilogie initiale.
C'est beau, aucun souci. Mais je trouve que globalement ça fait un peu daté (pas graphiquement attention)
C'est un avis purement personnel. Avant qu'on me saute dessus.
Mais ce sera day one quad même
C'est très jolie tout de même
Dans tous les cas c'est day one sur PC pour moi, ça va tabasser violent.
Par contre j'ai pas senti la peur ni surprise des gars pour un E-DAY, vraiment dommage. A croire que Marcus attendait ce jour depuis des jours quoi Aucune tremblante, de questionnement dans les dialogues, une balade pour eux...dommage. Donc immersion 6/10, pour le reste c'est très très bon !!!
Dommage j’ai plus de Xbox ça sera sans moi donc
Sinon il n'y a pas d'avantage à prendre une XBox.
Amenez des exclus sur XBox et on ramenera les nôtres sur PlayStation.
Et puis faudrait savoir, je croyais que c'était une bonne chose les exclusivités consoles ? Face tu gagnes, pile je perds.
Day one le Gears, une folie meurtrière à l'ancienne pas de superflus, un collector de prévu?
Shanks Salut tu vas faire un article sur la serie X 25 ème année? Elle en jette ce vert magnifique, encore devoir passer à la caisse avec Xbox
ça arrive bientôt :V
ils vont voir que gears ne va rien booster du tout en terme de vente hardware et qu'ils ne peuvent pas se priver de millions de vente en plus sur ps5
surtout que tous les autres jeux sortent sur ps5 ...
J'ai hâte, une bombe, putain d'un xbox en force merci Asha
j'espère qu'il tiendra ses promesses.
Juste l’archétype de la lesbo
Hâte d’y jouer sur ma Play
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Les disques XBOX sont compatibles avec la PS5, n’est-ce pas ?!
Bon par contre, je vais declencher une guerre civile en disant ça, mais quand je vois Wolverine et ce Gears, putain ça joue pas dans la meme division.
Alors aucun des 2 n'est ma came de base, mais si Wolverine fait a peu pres tout pour que je le trouve ridicule dans sa derniere grosses présentation, c'est clairement pas le cas ici.
Déjà techniquement, ce Gears est une demi génération au moins au dessus. Tout y est bcp plus détaillé, plus fin, la DA est limite générique pour l'un (W donc) et avec du caractère pour l'autre(Gears), plus sombre et travaillée. Et ici, aucun compromis sur la brutalité, le gore, les démembrements, c'est extrêmement bien réalisé.
Sans même parler des effets jeux de lumieres impressionnants dans Gears.
En fait, en terme de vision globale, c'est a peu pres ce vers quoi j'imaginais que Wolverine tendrait, mais dans univers Logan, plus intimiste que Gears donc, pas cette production aseptisée.
Par contre ils ont rajouté des glissades qui va rendre le jeu plus nerveux encore et aussi enfin on peut sauter 1 mètre pour rejoindre une autre passerelle... on peut aussi detruire les vitres avec son arme se qui n’était pas possible dans les autres ou sauter des obstacles haut pour se retrouver derrière l'ennemi. Normalement il parait que l'on pourra faire du corps a corps aussi contre des semi boss a voir.
En conclusion que le jeu ressemble beaucoup a gears c'est voulu et assumé par les développeurs dixit eux mêmes. Je pense même qu'on aura droit a d'autres surprises .
Et le plus important je veux voir le nouveau mode horde !
Les exclu il y a que sa de vrai.
Pouah c'est tellement solide techniquement, et l'atmosphere qui se degage. c'est du tres gros boulot ça me donne presque envie de l'acheter
Puis bon le jeu se déroule 100% dans la nuit ?
(Perso; je piraterai E-day sur PC. J'aurai donné de l'argent pour une boîte sur PS5 mais là non merci)
Le design des gears ne passe plus pour moi.
Aucune innovation.
Et c'est pas parceque c'est une prequel qu'il ne pouvait pas y avoir de nouveautés
Après niveau gameplay ça semble être du pur Gears, tant mieux pour les fans! ????????
This is a Xbox