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Asha Sharma va aussi dégager le nom ''Microsoft Gaming'' pour ne laisser que ''Xbox''
Asha Sharma, nouvelle PDG de la branche Xbox de Microsoft, s'est particulièrement illustrée cette semaine avec le cas Call of Duty, la baisse de prix du Game Pass Ultimate, et précédemment de grandes promesses hardware, software et un meilleur marketing dont la mise à la poubelle du délire « This is an Xbox ».

Et nouveau fait d'armes, pas encore officiel car rapporté des sources de The Verge : cette même Asha Sharma aurait annoncé cette semaine en interne l'abandon de l'appellation « Microsoft Gaming » en cours depuis 2022 (et la promotion de Phil Spencer) pour revenir à la marque « Xbox », considérée selon ses mots comme la seule identité à retenir. Les mêmes sources déclarent d'ailleurs qu'un nouveau logo a été fourni, sensiblement le même on s'en doute, mais apparemment « plus stylisé ».

UP :
- Le logo en question ci-dessous.
  • Asha Sharma va aussi dégager le nom ''Microsoft Gaming'' pour ne laisser que ''Xbox''
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linkart, xynot, spartan1985, ouken
publié le 23/04/2026 à 17:42 par Gamekyo
commentaires (24)
kinectical publié le 23/04/2026 à 18:09
Pour de vrai elle gère bien les chose je trouve juste ce petit truc fait quand même plaisir de les revoir centrée sur le nom “Xbox”
junaldinho publié le 23/04/2026 à 18:15
Allez. Un retour aux exclusivités pour les grosses licences que le hardware redevienne interressant pour les nouveaux clients et anciens qui ont abandonné Xbox.
rasalgul publié le 23/04/2026 à 18:18
Faut dégager le nom Xbox tout court et faire un rebranding de la marque.
Ce nom Xbox a toujours été ringard et un frein à la marque.
djfab publié le 23/04/2026 à 18:24
rasalgul : je pense que tu as raison !
walterwhite publié le 23/04/2026 à 18:27
Dans quelques semaines retour aux exclusivités et là, son karaté deviendra très sérieux
shambala93 publié le 23/04/2026 à 18:39
rasalgul
On tue pas une marque de 26 ans comme ça ! Faut vraiment être fou pour le croire !
cyr publié le 23/04/2026 à 18:39
Petite question, elle vient d'où? Elle a commencer chez microsoft? Ou elle vient d'ailleurs?
bigb0ss publié le 23/04/2026 à 18:40
Le retour aux exlu est proche je pense, et tant mieux.
Je pense que Gears of war eday sera une exclu.
nobleswan publié le 23/04/2026 à 19:07
Ils ont enfin compris qu'il faut miser sur la console et pas autre chose.

Maintenant faut un retour des exclus car c'est l'ADN même d'une console. Sans quoi tout ça ne sert à rien. J'espère qu'ils préparent une annonce en juin à ce niveau.
skuldleif publié le 23/04/2026 à 19:10
bigb0ss auront ils les couilles de le faire sachant que scénaristiquement c'est l'opus parfait pour débarquer sur PS5
skuldleif publié le 23/04/2026 à 19:12
pour moi on est toujours sur des mesurettes qui ne coute pas grand chose pour l'instant , meme si certaines etaient indispensable et montre un peu d'audace ,nottament le constat d'un GP trop cher et sa baisse de prix
supasaiyajin publié le 23/04/2026 à 19:18
Une console qui techniquement tabasse, avec des exclusivités canons et des jeux en physique, moi je dis banco. La Xbox aura de nouveau sa place dans le salon à côté de la PlayStation, comme à l'époque de la X360.
shambala93 publié le 23/04/2026 à 19:23
Je doute qu’ils arrêtent leurs jeux sur PC donc y’aura plus d’exclusivité.
ravyxxs publié le 23/04/2026 à 19:28
shambala93 EXACTEMENT !
sasquatsch publié le 23/04/2026 à 19:44
rasalgul Xbox est court précis et marque les esprits le noir vert citron fluo... C'est la marque et possède une image forte. Tu te concentres là dessus et tout se passera bien.
Le design des consoles effectivement est une autre chose et va du chaud au froid en fonction des générations mais comme ditshambala93 cette marque est là depuis un quart de siècle et un rebranding coûte bonbon...
La communication actuelle annonçant un vent nouveau est très efficace et ont engagé des pros pour les soutenir ase repositionner sur le marché. Elle est la voix d'une équipe de consultants car la feuille de route de la Communication est un sans faute pour l'instant
romgamer6859 publié le 23/04/2026 à 19:48
Elle prend que des bonnes décisions
naoshige11 publié le 23/04/2026 à 20:00
Le retour des exclus pure Xbox à mon avis ça n'arrivera probablement jamais, à la rigueur qu'ils fassent machine arrière sur les portages PS5 c'est plus une possibilité mais zapper le PC c'est mort. La Xbox en temps que console a accumulé trop de retard et l'image de marque a trop dégringoler depuis la 360 pour un tenter un virage pareil.

Mais clairement pour redonner envie de se prendre une Xbox (pour les joueurs multi plateformes, je compte de toute façon pas les fanboys qui seraient près à mettre 2000€ dans une machine du moment qu'il y a le logo dessus) il faut trouver autre chose que rebrander et baisser le prix du GP. Cela dit ça va dans le bon sens.
sardinecannibale publié le 23/04/2026 à 20:02
Enfin. Merci madame
koji publié le 23/04/2026 à 20:59
elle est pertinente en tout cas, ca va dans le bon sens
rendan publié le 23/04/2026 à 20:59
Perso je trouve qu'elle fait de l'excellent travail Xbox reprend des couleurs
rasalgul publié le 23/04/2026 à 21:02
shambala93 sasquatsch vous plaisantez ? Il y a un nombre incalculable de marques présentent depuis des décennies qui ont changé leur nom au pif

Twix/raiders
France Telecom/ orange
Facebook/ méta
Viakal/ antikal
Swalow cars / Jaguar
Blue R / Nike
Crédit Lyonnais/ lcl
Matra racing / psg

..... Je peux faire ça longtemps.
Changer de nom et faire un rebranding ça se fait depuis des décennies maintenant à savoir si c'est une bonne idée pour Microsoft la ok il y a débat mais mon avis est que cette marque si elle ne met pas le paquet niveau marketing autant changer de blaze
khazawi publié le 23/04/2026 à 21:08
Y'a encore des gens qui pensent qu'on est en 2006 pour croire que Xbox va refaire le même coup alors que 20 ans ont passé avec un grand public qui a quasi oublié cette marque, que des magasins aux USA ne vendent même plus de produits Xbox...

rasalgul aucun marketing ne changera quoi que ce soit. C'est beaucoup trop tard. Même à l'époque de la 360 avec en face une PS3 en galère, ils n'ont pas réussi réellement à s'imposer en dehors des USA. Et depuis la One, la console et les jeux vendus dessus ne font que se diriger vers le cimetière au point que les Series font moins bien que la One !
zekk publié le 23/04/2026 à 21:10
Je ne sais pas si elle va mener à bien la mission, mais elle a l’air d'avoir une bonne vision et se pose les bonnes questions

Comme quoi "l’ami des gamer" c’est + du fake qu'autre chose...
bigb0ss publié le 23/04/2026 à 21:21
skuldleif Ils peuvent sortir le 2 et 3 en remaster sur PS5 et garder le EDAY exclu, tempo ou pas.
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