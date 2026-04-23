Asha Sharma va aussi dégager le nom ''Microsoft Gaming'' pour ne laisser que ''Xbox'' Asha Sharma va aussi dégager le nom ''Microsoft Gaming'' pour ne laisser que ''Xbox''

Asha Sharma, nouvelle PDG de la branche Xbox de Microsoft, s'est particulièrement illustrée cette semaine avec le cas Call of Duty, la baisse de prix du Game Pass Ultimate, et précédemment de grandes promesses hardware, software et un meilleur marketing dont la mise à la poubelle du délire « This is an Xbox ».



Et nouveau fait d'armes, pas encore officiel car rapporté des sources de The Verge : cette même Asha Sharma aurait annoncé cette semaine en interne l'abandon de l'appellation « Microsoft Gaming » en cours depuis 2022 (et la promotion de Phil Spencer) pour revenir à la marque « Xbox », considérée selon ses mots comme la seule identité à retenir. Les mêmes sources déclarent d'ailleurs qu'un nouveau logo a été fourni, sensiblement le même on s'en doute, mais apparemment « plus stylisé ».



UP :

- Le logo en question ci-dessous.