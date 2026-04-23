Asha Sharma va aussi dégager le nom ''Microsoft Gaming'' pour ne laisser que ''Xbox''
Asha Sharma, nouvelle PDG de la branche Xbox de Microsoft, s'est particulièrement illustrée cette semaine avec le cas Call of Duty, la baisse de prix du Game Pass Ultimate, et précédemment de grandes promesses hardware, software et un meilleur marketing dont la mise à la poubelle du délire « This is an Xbox ».
Et nouveau fait d'armes, pas encore officiel car rapporté des sources de The Verge : cette même Asha Sharma aurait annoncé cette semaine en interne l'abandon de l'appellation « Microsoft Gaming » en cours depuis 2022 (et la promotion de Phil Spencer) pour revenir à la marque « Xbox », considérée selon ses mots comme la seule identité à retenir. Les mêmes sources déclarent d'ailleurs qu'un nouveau logo a été fourni, sensiblement le même on s'en doute, mais apparemment « plus stylisé ».
UP :
- Le logo en question ci-dessous.
publié le 23/04/2026 à 17:42 par Gamekyo
Ce nom Xbox a toujours été ringard et un frein à la marque.
On tue pas une marque de 26 ans comme ça ! Faut vraiment être fou pour le croire !
Je pense que Gears of war eday sera une exclu.
Maintenant faut un retour des exclus car c'est l'ADN même d'une console. Sans quoi tout ça ne sert à rien. J'espère qu'ils préparent une annonce en juin à ce niveau.
Le design des consoles effectivement est une autre chose et va du chaud au froid en fonction des générations mais comme ditshambala93 cette marque est là depuis un quart de siècle et un rebranding coûte bonbon...
La communication actuelle annonçant un vent nouveau est très efficace et ont engagé des pros pour les soutenir ase repositionner sur le marché. Elle est la voix d'une équipe de consultants car la feuille de route de la Communication est un sans faute pour l'instant
Mais clairement pour redonner envie de se prendre une Xbox (pour les joueurs multi plateformes, je compte de toute façon pas les fanboys qui seraient près à mettre 2000€ dans une machine du moment qu'il y a le logo dessus) il faut trouver autre chose que rebrander et baisser le prix du GP. Cela dit ça va dans le bon sens.
Twix/raiders
France Telecom/ orange
Facebook/ méta
Viakal/ antikal
Swalow cars / Jaguar
Blue R / Nike
Crédit Lyonnais/ lcl
Matra racing / psg
..... Je peux faire ça longtemps.
Changer de nom et faire un rebranding ça se fait depuis des décennies maintenant à savoir si c'est une bonne idée pour Microsoft la ok il y a débat mais mon avis est que cette marque si elle ne met pas le paquet niveau marketing autant changer de blaze
rasalgul aucun marketing ne changera quoi que ce soit. C'est beaucoup trop tard. Même à l'époque de la 360 avec en face une PS3 en galère, ils n'ont pas réussi réellement à s'imposer en dehors des USA. Et depuis la One, la console et les jeux vendus dessus ne font que se diriger vers le cimetière au point que les Series font moins bien que la One !
Comme quoi "l’ami des gamer" c’est + du fake qu'autre chose...