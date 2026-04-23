Saros : la dernière bande-annonce à J-7

Le prochain Housemarque,de son petit nom, commence à amorcer sa descente vers la PlayStation 5 et délivre à une semaine pile de son lancement (le 30 avril) sa dernière bande-annonce. Rappelons que si vous êtes trop impatients, l'édition Digital Deluxe (89,99€) vous offrira 2 jours d'accès anticipé et 3 armures.Et si vous n'êtes pas capable de suivre l'actualité,, c'est un peu comme, donc du rogue-lite néanmoins plus accessible dans sa progression comme le fait que l'on peut débuter directement sur un biome préalablement débloqué. On n'a pas dit que ça rendrait le jeu plus facile pour autant.