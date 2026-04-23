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Saros : la dernière bande-annonce à J-7
Le prochain Housemarque, Saros de son petit nom, commence à amorcer sa descente vers la PlayStation 5 et délivre à une semaine pile de son lancement (le 30 avril) sa dernière bande-annonce. Rappelons que si vous êtes trop impatients, l'édition Digital Deluxe (89,99€) vous offrira 2 jours d'accès anticipé et 3 armures.

Et si vous n'êtes pas capable de suivre l'actualité, Saros, c'est un peu comme Returnal, donc du rogue-lite néanmoins plus accessible dans sa progression comme le fait que l'on peut débuter directement sur un biome préalablement débloqué. On n'a pas dit que ça rendrait le jeu plus facile pour autant.

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beppop
publié le 23/04/2026 à 12:17 par Gamekyo
commentaires (8)
aozora78 publié le 23/04/2026 à 12:19
Demain fin de l'embargo des reviews apparemment.
Curieux d'avoir les retours. Returnal a fait parlé de lui avec le temps, à voir si Saros est meilleur ou pas.
beppop publié le 23/04/2026 à 12:41
kujotaro publié le 23/04/2026 à 12:45
DAY FUCKING BIG ONE
aozora78 publié le 23/04/2026 à 13:00
La VF du héros sera celle de Master Chief
nigel publié le 23/04/2026 à 13:12
Le héro a un peu le charisme d'une huitre par rapport à Returnals, mais le jeu à l'air toujours très nerveux et le gameplay à l'air au top
sasquatsch publié le 23/04/2026 à 13:33
Tellement de jeux...
Quelle année...
mattewlogan publié le 23/04/2026 à 13:55
Honnêtement ce type de jeu, ils auraient dû le sortir sur PC, ils auraient pu avoir une grosse audience
perse9 publié le 23/04/2026 à 13:57
sasquatsch faut vraiment que vous me dites de quels jeux vous parlez. A part saros et des jeux annoncé mais on sait pas s'ils seront bien je vois pas grand chose d'intéressant
Gras
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Fiche descriptif
Saros
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Nom : Saros
Support : Playstation 5
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Housemarque
Genre : action
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