Koei Tecmo revoit à la hausse ses objectifs fiscaux (merci NiOh 3 et Pokopia) Koei Tecmo revoit à la hausse ses objectifs fiscaux (merci NiOh 3 et Pokopia)

Koei Tecmo souhaitait prendre un peu de poids sur le marché mondial, et ça commence effectivement à prendre forme quand les dirigeants nous annoncent aujourd'hui avoir revu à la (nette) hausse ses résultats fiscaux : d'un objectif équivalent à 169 millions de dollars de bénéfices nets, on passerait (le rapport officiel tombera prochainement) à environ 348 millions de dollars, soit plus du double.



Les raisons ? De bons investissements et plusieurs sorties qui ont dépassé les objectifs de ventes, comme Project Zero 2 Remake, en plus notable NiOh 3 (meilleur lancement de la série avec 1 millions de ventes les premiers jours, pas mal pour une licence que l'on pensait morte) et bien entendu le gros bonus du partenariat avec la Pokémon Company incarné par Pokopia et ses 2,2 millions de ventes dans le monde en 4 jours.



Parmi les choses connues à attendre de Koei Tecmo :



- Dynasty Warriors 3 Remake

- Blue Reflection Quartet

- Le retour de Dead or Alive

- D'éventuels portages de NiOh 3 (*)



(*) Rien d'officiel mais contrairement aux deux premiers, le troisième est sous contrat d'exclusivité de 6 mois.