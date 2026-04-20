Dragon Ball Sparking Zero : plus de 30 persos à venir

Le dernier event Dragon Ball a également permis de faire le point sur le suivi de certains jeux, dont des informations plus concrètes sur la deuxième année de contenu de, et c'est plutôt pas mal pour ceux qui sont encore sur le jeu :- Plus de 30 personnages à venir- Nouvelles options de personnalisation- Enfin de nouveaux stages (4)- Nouveau mode soloParallèlement,accueillera comme prévu Goky SSJ4 de l'oublié anime Daima, et ce dès ce mercredi 22 avril.