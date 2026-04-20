Dragon Ball Sparking Zero : plus de 30 persos à venir
Le dernier event Dragon Ball a également permis de faire le point sur le suivi de certains jeux, dont des informations plus concrètes sur la deuxième année de contenu de Dragon Ball : Sparking Zero, et c'est plutôt pas mal pour ceux qui sont encore sur le jeu :
- Plus de 30 personnages à venir
- Nouvelles options de personnalisation
- Enfin de nouveaux stages (4)
- Nouveau mode solo
Parallèlement, Dragon Ball FighterZ accueillera comme prévu Goky SSJ4 de l'oublié anime Daima, et ce dès ce mercredi 22 avril.
Mais au fait c’est gratuit ou c’est un DLC payant ?
Après dire que le jeu n'était pas fini alors qu'il proposait deja plusieurs modes et 180 personnage c'est de la très mauvaise foi
Quel mensonge, le jeu avait déjà une chier de personnages !
Peut être pour un jump force ?
"Fool me once . . ."