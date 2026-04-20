recherche
News / Blogs
Dragon Ball Sparking Zero : plus de 30 persos à venir
Le dernier event Dragon Ball a également permis de faire le point sur le suivi de certains jeux, dont des informations plus concrètes sur la deuxième année de contenu de Dragon Ball : Sparking Zero, et c'est plutôt pas mal pour ceux qui sont encore sur le jeu :

- Plus de 30 personnages à venir
- Nouvelles options de personnalisation
- Enfin de nouveaux stages (4)
- Nouveau mode solo

Parallèlement, Dragon Ball FighterZ accueillera comme prévu Goky SSJ4 de l'oublié anime Daima, et ce dès ce mercredi 22 avril.



0
Qui a aimé ?
publié le 20/04/2026 à 07:02 par Gamekyo
commentaires (8)
axlenz publié le 20/04/2026 à 07:13
Mdrrr. Donc le jeu n’était juste pas finis quoi!

Mais au fait c’est gratuit ou c’est un DLC payant ?
thelastone publié le 20/04/2026 à 07:26
Axlenz c'est une nouvelle version il me semble donc soit t'achète cette version complète soir une extension pour ton jeu de base .
Après dire que le jeu n'était pas fini alors qu'il proposait deja plusieurs modes et 180 personnage c'est de la très mauvaise foi
shambala93 publié le 20/04/2026 à 08:31
axlenz
Quel mensonge, le jeu avait déjà une chier de personnages !
janolife publié le 20/04/2026 à 11:06
J’espère Arale ????
thelastone publié le 20/04/2026 à 12:21
Janolife pas le bon jeu
Peut être pour un jump force ?
mercure7 publié le 20/04/2026 à 12:28
Qu'est-ce qu'il est dégueulasse ce SSJ4 de Daima quand même . . .
mercure7 publié le 20/04/2026 à 12:41
Pour Sparking Zero : on va laisser passer les gens en éclaireurs, mais y a du potentiel (solo / maps / etc)

"Fool me once . . ."
stardustx publié le 20/04/2026 à 13:09
Vu le trailer et le nombre annoncé, ça a l'air d'être surtout les persos de tenkaichi 3 qui manquaient dans sparking zero, bon y a quand même quelques inédits de montrés, du coup ça serait sympa si ils pouvaient aussi compléter les méchants des films/OAV de DBZ (Bio Broly, Hatchiyack, Avo et Cado).
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Dragon Ball : Sparking Zero
7
Ils aiment
Nom : Dragon Ball : Sparking Zero
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Spike Chunsoft
Genre : combat
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo