Ecco the Dolphin de retour, et avec du neuf Ecco the Dolphin de retour, et avec du neuf

Pas le moindre visuel, pas même un key art, mais A&R Atelier confirme ses intentions de ressusciter le mammifère marin de SEGA en annonçant Ecco the Dolphin : Complete, une sorte de compilation fournie par l'équipe d'origine dont le créateur Ed Annunziata, qui réunira à la fois les deux premiers épisodes (Master System et Mega Drive) mais aussi et surtout un troisième totalement inédit « tissant l'histoire en une expérience unique et cohérente ».



En attendant d'en savoir plus (on n'a même pas encore les supports), l'équipe ajoute que ce retour offrira un mode speedrun et même un mode « Personnalisé » pour créer des parcours en combinant les niveaux des trois jeux.