Ecco the Dolphin de retour, et avec du neuf
Pas le moindre visuel, pas même un key art, mais A&R Atelier confirme ses intentions de ressusciter le mammifère marin de SEGA en annonçant Ecco the Dolphin : Complete, une sorte de compilation fournie par l'équipe d'origine dont le créateur Ed Annunziata, qui réunira à la fois les deux premiers épisodes (Master System et Mega Drive) mais aussi et surtout un troisième totalement inédit « tissant l'histoire en une expérience unique et cohérente ».
En attendant d'en savoir plus (on n'a même pas encore les supports), l'équipe ajoute que ce retour offrira un mode speedrun et même un mode « Personnalisé » pour créer des parcours en combinant les niveaux des trois jeux.
publié le 22/04/2026 à 14:19 par Gamekyo
- les ultra passionné hardcore fan de neogeo/jv (qui ont déjà investis des mille set des cents) qui font la différence. j'ai vu que le fait d'avoir le Pegi sur les boite donnait des boutons à certains (même si en vérité c'est une façon de dire qu'eux possèdent les true game originaux)
-D'autres qui aiment le JV et qui en fait vont payer l'expérience de participer à un évènement d'autant plus que tout est officiel.
-Mais j'ai dans un autre article déjà exposé le fait que 80 euros cela me paraissait bien cher...froidement c'est des jeux des années 80/90. C'est comme voir que Pragmata PS5 en neufs vaudrait 50 euros ...pendant qu'ils revendent Pokopia 70 euros (sans avoir à calculer l'aspect amusement pure mais en tenant compte qu'on parle d'un budget AAA next gen contre un jeu Pokemon qui potentiellement semble pouvoir tourné sur Switch 1).
-d'autres peuvent dire que si ils voulaient y jouer y'a des compils etc pour même pas 30 euros sur ps4/5/switch/pc... parce qu'en calculant le full Set en gros tu peux atteindre les 10 000 euros pour des jeux des années 90, cela ne semble pas sérieux surtout que els jeux ont les déjà terminé 10 fois et que plusieurs se terminent en 15/20 minutes.
J'ai deux frères qui ont acheté chacun un jeu nes: Estique...une sortie originale par un des dev d'Aleste.
Sauf que voilà c'est 50 euros cela pique, tu le fais ce type d'achat une fois, deux, trois fois...mais après c'est bon. Faut un affect particulier pour un jeu.
Perso si demain la megadrive ressort avec en neuf et que le jeu Thunderforce 3 et Strider sont le set du launch je suis obligé d'ouvrir mon coffre-fort
Pareillement si Nintendo resortait sa Snes en neuve avec les jeux suivant en neuf: Pilotwings, Actraiser, Super Tennis, F-zero, Super Soccer, Contra 3, Super Ghouls'n Ghost et Goemon, CAstlevania 4, super R-Type...je craque direct ...en croisant les doigts pour qu'ils corrigent l'aspec goulot d'étranglement de la machine ( initialement pour rendre la snes retro-compatible avec la nes )
Je vais simplement dire que chacun y trouvera la valeur qu'il veut bien y voir.
L'aspect nouveauté peut jouer, un jeu officiellement jamais sorti ou dédié...si demain Capcom dit "on a un Ghouls'n Ghost exclusif pour la Neo-Geo" pour moi cela me parle...80 euros cela pique beaucoup mais si la valeur amusement dépasse certaines daubes next-gen open world.
Sinon il y a la Super NT et la Mega SG d'Analogue, malheureusement elles ne sont plus produite et valent une fortune sur Ebay aujourd'hui.
le 1er sur Megadrive puis revendu, pour me procuré le 1 et 2 sur Mega-CD