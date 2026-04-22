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The Blood of Dawnwalker : le RPG vampirique des anciens de CD Projekt balancera tout le 28 avril
Si tout se passe bien, The Blood of Dawnwalker sortira cette année (PC, PS5, XBS) et on garde forcément un œil curieux sur ce projet signé par de nombreux anciens de CD Projekt RED, précisément une expérience solo action-RPG à la sauce vampirique dont l'une des particularités sera de proposer une durée de vie plus réduite (une trentaine d'heures) mais une plus grande replay-value par les choix à effectuer face au rythme du calendrier (façon Persona par exemple).

Bref, l'équipe nous donne rendez-vous le 28 avril à 18h00 pour 45 minutes de show fait de :

- Nouvelles séquences de gameplay
- Présentation du monde ouvert
- Un mot sur le scénario et la musique
- Story Trailer
- Date de sortie !

4
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burningcrimson, adamjensen, alucardhellsing, skuldleif
publié le 22/04/2026 à 14:24 par Gamekyo
commentaires (3)
yanssou publié le 22/04/2026 à 14:31
Ready
mattewlogan publié le 22/04/2026 à 14:40
Il m’intéresse beaucoup celui là
alucardhellsing publié le 22/04/2026 à 14:56
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Fiche descriptif
The Blood of Dawnwalker
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Nom : The Blood of Dawnwalker
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Rebel Wolves
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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