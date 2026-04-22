The Blood of Dawnwalker : le RPG vampirique des anciens de CD Projekt balancera tout le 28 avril

Si tout se passe bien,sortira cette année (PC, PS5, XBS) et on garde forcément un œil curieux sur ce projet signé par de nombreux anciens de CD Projekt RED, précisément une expérience solo action-RPG à la sauce vampirique dont l'une des particularités sera de proposer une durée de vie plus réduite (une trentaine d'heures) mais une plus grande replay-value par les choix à effectuer face au rythme du calendrier (façonpar exemple).Bref, l'équipe nous donne rendez-vous le 28 avril à 18h00 pour 45 minutes de show fait de :- Nouvelles séquences de gameplay- Présentation du monde ouvert- Un mot sur le scénario et la musique- Story Trailer- Date de sortie !